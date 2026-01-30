A Knight of the Seven Kingdoms Der Showrunner möchte, dass die Serie ein Leben lang dauert

HQ

A Knight of the Seven Kingdoms beeindruckt bereits Fans von Game of Thrones und House of the Dragon und sogar einige Zuschauer, die von keiner der beiden Serien gefesselt wurden. Die eher komische, leichtfüßige Fantasy, die es bietet, ist weit entfernt von den Geschichten über Drachen und Eiszombies, die wir gewohnt sind. Serien-Showrunner Ira Parker hat bereits große Pläne für seine Adaption der Dunk & Egg-Geschichten, und es scheint, als könnten wir diesem großen Ritter und seinem glatzköpfigen Schützling noch eine Weile folgen.

Im Gespräch mit Esquire skizzierte Parker seinen großartigen Plan für A Knight of the Seven Kingdoms und sagte, er könnte ein Hauptbestandteil seines weiteren Lebens werden. "Die Wahrheit ist – und ich habe das HBO mit ein paar sehr höflichen Augenrollen vorgestellt – ich möchte jetzt vier oder fünf mit Egg als Kind machen." sagte Parker. "Dann will ich in zehn Jahren zurückkommen und noch vier oder fünf Staffeln mit Egg dem Prinzen machen. Und mit echtem Dexter [Ansell] und echtem Peter, genau das Alter, das sie zu diesem Zeitpunkt haben. Dann kommen wir zehn Jahre später zurück und machen es gut, Egg den Erwachsenen. Es würde also im Laufe ihres Lebens stattfinden. Und bei mir auch."

Zum Zeitpunkt des Schreibens gibt es nur drei Dunk & Egg-Novellen, was bedeutet, dass es vielleicht nur Platz für drei Staffeln gibt, es sei denn, Parker möchte vom Ausgangsmaterial abweichen, was bei Game of Thrones-Serien selten gut funktioniert.

Derzeit dreht Parker die zweite Staffel, also wissen wir zumindest, dass es noch mehr A Knight of the Seven Kingdoms in unserer Zukunft gibt. Ob es ein Leben lang hält, bleibt abzuwarten.