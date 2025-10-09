A Knight of the Seven Kingdoms begrüßt uns in diesem ersten Teaser-Trailer zurück in Westeros

HQ

HBO bereitet sich darauf vor, uns alle wieder in Westeros willkommen zu heißen, im neuen und mit Spannung erwarteten A Knight of the Seven Kingdoms. Der Streaming-Riese bestätigt nun, dass er am 19. Januar nächsten Jahres Premiere haben wird. Insgesamt werden wir sechs Episoden bekommen, die jeweils etwa 30 Minuten lang sind, was in der Tat etwas weniger ist, als wir es gewohnt sind. Zumindest im Vergleich zu Game of Thrones und House of the Dragon.

In der Serie, die natürlich auf Tales of Dunk and Egg von George R.R. Martin basiert, werden Peter Claffey als Dunk und Dexter Sol Ansell als sein treuer Knappe zu sehen sein. Wir können höchstwahrscheinlich eine zurückhaltendere und intimere Geschichte erwarten, etwas, das HBO und die Macher bereits angedeutet haben und das etwa hundert Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones stattfinden wird.

Die weniger actionlastige und charaktergetriebene Erzählung könnte einige Zuschauer enttäuschen, die die vorherigen Serien verfolgt haben. Aber für viele von uns Buchliebhabern ist das Fehlen von feuerspeienden Drachen und epischen Schlachten eine nette Atempause, bei der stattdessen mehr von Martins exquisitem Charakterschreibstil im Mittelpunkt steht. Schauen Sie sich den Teaser unten an.

Sind Sie gespannt?