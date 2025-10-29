A House of Dynamite löst Gegenreaktion des Pentagons aus

HQ

Der neueste Thriller von Netflix und Kathryn Bigelow ist vom Pentagon unter Beschuss geraten. Der in einem internen Memo angibt, dass die Trefferquote in realen Testsituationen bei 100 % liegt. Etwas, das in direktem Widerspruch zu der Art und Weise steht, wie das Verteidigungssystem im Film dargestellt wird, wo es sein Ziel verfehlt.

"Die fiktiven Abfangjäger im Film verfehlen ihr Ziel und wir verstehen, dass dies ein fesselnder Teil des Dramas sein soll, der zur Unterhaltung des Publikums gedacht ist, aber die Ergebnisse von Tests in der realen Welt erzählen eine ganz andere Geschichte."

Laut Bloomberg sagten Pentagon-Vertreter, dass weder Bigelow noch Netflix jemals versucht hätten, sie während der Produktion zu konsultieren. Dies wurde auch von einem Vertreter unterstützt, der im Namen von Bigelow sprach:

"Ich hatte das Gefühl, dass wir unabhängiger sein mussten. Davon abgesehen hatten wir mehrere technische Berater, die im Pentagon gearbeitet haben. Sie waren jeden Tag bei mir, an dem wir gedreht haben."

Drehbuchautor Noah Oppenheim schaltete sich ebenfalls ein und beschrieb, wie das Team absichtlich jegliche Diskussionen mit dem Pentagon vermied. Eine Entscheidung, die getroffen wurde, damit sie ihre Geschichte frei und unbürokratisch erzählen können. Oppenheim fügte hinzu, dass die Reaktion des Pentagons genau das sei, was er sich erhofft habe.