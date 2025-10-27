HQ

Der Point-Break-Junkie in mir findet es schade, dass sich die stets talentierte, stylische Kathryn Bigelow in den letzten Jahren vor allem Politthrillern mit Militärthemen gewidmet hat. Locker, Zero Dark Thirty, Detroit und jetzt dieses apokalyptische Weltuntergangsbeispiel dessen, was im Weißen Haus passiert, wenn eine verirrte Atomrakete ohne Absender in den amerikanischen Luftraum eindringt.

Die Prämisse hier ist angeblich zeitgemäß. Der Krieg im Nahen Osten, der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Russland, der Bürgerkrieg in Myanmar und ein orangefarbener Diktator als Präsident der Vereinigten Staaten, dessen unverblümte Rhetorik oft zu Fragen, Kritik oder offenem Spott einlädt. In dem neuen Suspense-Thriller von Netflix wird das Weiße Haus mit Informationen über eine herannahende Atombombe überschüttet und 152 Minuten lang haben unter anderem Captain Olivia Walker (Rebecca Ferguson) und Verteidigungsminister Reid Baker (Jared Harris) die stressige Aufgabe, herauszufinden, wer die Rakete abgeschickt hat, wo sie einschlagen wird, wie die Gegenangriffe aussehen und an wem sich der US-Präsident rächen muss.

Es ist nie sehr spannend, glaubwürdig oder engmaschig... Meistens nur gesprächig und eintönig.

A House of Dynamite ist eine Art Mischung aus dem HBO-Klassiker West Wing und der Panik vor der Bin Laden-Jagd aus Zero Dark Thirty, ohne jemals die interessante Politik der ehemaligen TV-Serie oder den Nerv von Bigelows gefeiertem 9/11-Drama einzufangen. Es ist eine Menge von Nichts, das. Viele Nahaufnahmen von gestressten Gesichtern, viele Videokonferenzen, die nie zu führen scheinen, und die Weltuntergangsprophezeiung selbst wird von Bigelow so sehr in die Länge gezogen, dass sie sich nach 100 Minuten langweilig anfühlt. Leider gibt es in diesem Film keine Spannung, und obwohl Bigelow routiniert stilvoll ist, wenn es darum geht, ihre Charaktere zu inszenieren, glaube ich nicht, dass Ferguson oder Harris besonders glaubwürdige Leistungen abliefern.

Werbung:

Das schwedische Ferguson ist normalerweise gut, funktioniert hier aber nicht wirklich.

Es gibt natürlich einen Grund, warum Bigelow und Drehbuchautor Noah Oppenheim (der auch die Netflix-Serie De Niro Zero Day zum gleichen Thema geschrieben hat) sich entschieden haben, diesen Film so zu strukturieren, wie sie es getan haben. Wo die subjektive Reaktion jedes Charakters auf den bevorstehenden Weltuntergang quasi von Null an wiederholt wird, obwohl sich der Rest des Films weiterentwickelt hat, aber für mich als Zuschauer tötet es nicht nur die Spannung und den Schwung, es fühlt sich ein bisschen wie ein endloser Murmeltiertag an, den ich im Grunde nur beenden möchte. Es gibt auch eine offensichtliche logische Lücke in der ganzen Prämisse, die mich schon nach einer halben Stunde müde macht. Die Inhaltsangabe, die aus der Frage besteht: "Wer greift uns an und auf wen sollen wir zurückschlagen, ohne es wirklich sicher zu wissen", spielt natürlich teilweise auf den Irakkrieg und die fehlerhaften Geheimdienstinformationen der CIA über Massenvernichtungswaffen an, aber wenn klar wird, dass das US-Raketenabwehrsystem den nuklearen Sprengkopf aus der Luft schießen und damit Chicago retten kann, Wir sind uns natürlich darüber im Klaren, dass wenn die USA jetzt Vergeltung üben und ihren eigenen nuklearen Sprengkopf schicken, sicherlich nur China oder Russland das Gleiche tun können. Dadurch entsteht eine ewige Schleife des Nichts, die ihrerseits den inhärenten Nerv der Prämisse tötet.

Elba befindet sich in Todesangst.

Aber es gibt auch gute Dinge. Auch. Elba ist als Präsident der Vereinigten Staaten völlig in Ordnung, und es gibt viele großartige Aufnahmen aus dem Weißen Haus (oder etwas, das wie das Weiße Haus aussehen soll). Es ist einfach kein sehr spannender Film, und einer, der letztlich nichts zu sagen hat. Zumindest nichts, was es wert ist, gehört zu werden.

Werbung: