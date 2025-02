HQ

Ich bin vielleicht die einzige Person, obwohl ich es bezweifle, die manchmal, nachdem sie von einem großartigen Spiel zum nächsten gewechselt ist (besonders für mich, der zu Spielen neigt, die über hundert Stunden dauern), eine kürzere Erfahrung als Intermezzo braucht. Du weißt schon, etwas, das kurz und prägnant ist und mir mental nicht zu viel abverlangt. Zu anderen Zeiten nutzte ich die Gelegenheit, um neue Fähigkeiten oder Ressourcen in Roguelikes und Roguelites freizuschalten, aber sobald ich von A Game About Digging A Hole hörte, wusste ich, dass meine nächste "Vorspeise" bereit war, serviert zu werden. Was ich nicht wusste, war, dass es eine so abgerundete Erfahrung werden würde.

A Game About Digging A Hole erfüllt jene seltsame universelle Anziehungskraft, die jeder Mensch empfindet, wenn er einen großen Stein ins Wasser wirft, um zu beobachten, wie sich das Plätschern und die Wellen über die Oberfläche ausbreiten, oder wenn er einen großen Schneeball einen Hügel hinunterrollt und ihn wachsen und wachsen sieht, bis er gegen einen Baum prallt. Dumme Befriedigungen, aber geheimnisvoll anziehend. Graben Sie ein Loch im Garten und sehen Sie, wie weit Sie gehen werden, bis Sie es satt haben oder bis jemand vorbeikommt und Ihnen etwas Interessanteres anbietet. So einfach ist die Prämisse: ein unwiderstehliches Angebot, ein Haus sehr günstig zu kaufen, und das Versprechen eines großen Schatzes, der im Garten vergraben ist. In weniger als einer Minute sind wir eingezogen, haben uns eine winzige Schaufel geschnappt und angefangen, über einem roten X im Rasen im Dreck zu graben. Das Abenteuer hat begonnen.

Während wir graben, sammeln wir von Zeit zu Zeit verschiedene Erze und Gesteine, die wir nach und nach aus dem Loch graben, um sie in der Scheune zu verkaufen. Klicken Sie hier, um zu graben, Erz aufzuheben, rauszugehen, um zu verkaufen. Immer und immer wieder. Mit diesem Geld rüsten wir unsere Schaufel, einen Stromgenerator, ein Jetpack (denn man muss mit Stil und Geschwindigkeit aus dem Loch heraus) und einen Erzsack aufrüsten. Wir können auch Lampen und Dynamit kaufen, aber das ist wirklich alles, was es zu A Game About Digging A Hole gibt. Ein sauberes HUD und eine Gameplay-Schleife, die sich langsam, aber unaufhaltsam von einem einfachen Klicker-Spiel zu einem professionellen Bagger-Simulator entwickelt, in dem du ein Tunnelsystem erstellen kannst, um jeden noch so kleinen glänzenden Stein abzubauen, aber da unten steckt mehr als das Versprechen eines Schatzes...

Denn in A Game About Digging A Hole gibt es eine Geschichte, und es gibt ein Ende. Eines, das du unter der Erde findest, nachdem du die Zeichen gesehen hast, dass etwas oder jemand bestimmte nützliche Dinge vergraben gelassen hat, damit du sie finden kannst. Du kannst dich entscheiden, direkt nach unten zu gehen, oder du kannst dich amüsieren, indem du zuerst deine Ausrüstung aufrüstest und das Loch so groß wie den gesamten Garten machst. Es gibt keine festgelegte Zeit, keine Eile. Es gibt keine Musik, die Sie von Ihrer Aufgabe ablenkt. Niemand wartet auf dich, und die Sonne bleibt immer im Zenit, um dir als Orientierungshilfe zu dienen, wenn du aus dem Loch herauskommen musst, um deine Batterien aufzuladen und gesammeltes Erz zu verkaufen.

Es ist überraschend, dass es dem Solo-Entwickler Cyberwave mit einer so einfachen Prämisse und einem einfachen Gameplay gelungen ist, eine so exquisite Balance zwischen Spielerfortschritt und Neugier zu finden, um das Ende der Geschichte in A Game About Digging A Hole zu erreichen. Er sagt, dass er weniger als zwei Wochen gebraucht hat, um es vollständig zu entwickeln, während eines Urlaubs, den er sich während der Arbeit an Solarpunk genommen hat, das er ebenfalls in diesem Jahr veröffentlichen wird. Ich denke, auch Entwickler brauchen "Entwicklungen zwischen den Entwicklungen", um aktiv und lebendig zu bleiben. Und wenn man bedenkt, dass es weniger als 4 £ kostet, ist A Game About Digging A Hole eine solide Unterhaltung, um der Langeweile einen ganzen Nachmittag lang zu entfliehen. Oder vielleicht zwei, denn wenn du ein Achievement-Completeist auf Steam bist, solltest du wissen, dass Achievements erst aktiviert werden, wenn du das Spiel beendet hast.

