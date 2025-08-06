Spiele werden nicht viel einfacher als A Dream About Parking Lots. Du schlüpfst in die Rolle einer namenlosen Person, die auf der Suche nach deinem Auto durch scheinbar endlose Parkplätze navigieren muss, während du mit deinem Psychologen sprichst. Das ist es im Grunde, und das Spiel selbst versucht nicht, mehr als das zu sein. Im Menü des Spiels musst du sogar auf "Short Story" klicken, um zu beginnen.

Nein, A Dream About Parking Lots ist kein großes Spiel, aber es hinterlässt einen Eindruck. Viele seiner Designentscheidungen scheinen durch die Umstände erzwungen zu sein. Die primitiven und verschwommenen Texturen waren wahrscheinlich ein billiges Baumaterial, und die beruhigende Eric Satie Musik ist nicht urheberrechtlich geschützt. Das ändert jedoch nichts daran, dass die Wirkung frappierend ist. Wie in den hervorragenden Flower, Sun and Rain und Paratopic schafft die Kombination aus pixeligen Texturen und klassischer Musik eine meditative Atmosphäre, die an sich schon therapeutisch ist.

In den fünf Levels des Spiels gibt es keine Sammelobjekte, Feinde oder andere Ablenkungen. Die Welt wird von Nebensächlichkeiten gereinigt, was die Perspektive verändert. Man sieht nun viel klarer das Design des Spiels, zum Beispiel die Autos oder herabgefallenen Trümmer, die die Straße blockieren und einen subtil auf den richtigen Weg führen. Gleichzeitig wird die Umgebung – da sie nicht mehr nur Container für Inhalte sind – noch stimmungsvoller. Ein Fußballnetz, eine leere Toilette, ein paar Bäume... Paradoxerweise hat man das Bedürfnis, jede einzelne Textur genauer zu erforschen, um ihnen eine Bedeutung zu entziehen. Dem Spiel gelingt es, eine traumhafte Atmosphäre zu schaffen, und man bekommt einen herrlichen kleinen Schock, wenn der Autoalarm endlich losgeht und man aus der hypnotischen Atmosphäre gerissen wird.

Die Dialoge des Spiels verstärken die Stimmung. Handelt es sich um ein echtes therapeutisches Gespräch oder nur um einen inneren Monolog mit einem Psychologen und einem Patienten auf der Besetzungsliste? Du erfährst es nur langsam, wenn du Fragen beantwortest und versuchst, den Sinn hinter deinen Träumen zu verstehen. Wenn es einen Sinn geben muss, das heißt. Es ist alles sehr gut geschrieben und die Lokalisierung ist gut, da man nicht darüber nachdenkt, dass Englisch kaum die Muttersprache des mexikanischen Entwicklers ist.

Werbung:

Obwohl das Spiel angeblich "von echten Träumen inspiriert" ist, unterscheidet sich A Dream About Parking Lots in einer Hinsicht, nämlich dass es hier nicht viel Unvorhersehbarkeit gibt. Obwohl das Spiel diesen Eindruck erweckt, führt der Dialog weder auf neue Pfade, noch verzweigt er sich an irgendeiner Stelle. Es gibt also nicht viel Grund, das 30-40-minütige Spiel noch einmal durchzuspielen, außer wegen der Atmosphäre.

Leider scheitert die einfache Einrichtung an einem Punkt. Obwohl ich mich normalerweise gerne durch den Dialog klicke (ich lese schnell und bin ungeduldig), hätte er in diesem Fall automatisch scrollen sollen. Es ist ablenkend, B drücken zu müssen (ich habe auf Switch gespielt), um die Handlung voranzutreiben, während man sich in einem dreidimensionalen Raum bewegt. Schließlich hatte ich einige Probleme beim Navigieren in den Menüs, da aus unerklärlichen Gründen die am wenigsten ausgeprägten Farben den ausgewählten Punkt anzeigen.

Abgesehen von kleineren Ärgernissen ist A Dream About Parking Lots eine nette kleine Walking-Sim. In vielerlei Hinsicht ist es eher eine therapeutische Erfahrung als ein Spiel, und wenn man bedenkt, was diese Art von Spielen normalerweise kostet, sind die 3,39 £, die Sie dafür bezahlen müssen, nichts.

Werbung: