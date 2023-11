A Disturbance in the Force erscheint am 5. Dezember

HQ

A Disturbance in the Force, ein Dokumentarfilm über die Entstehung des berüchtigten Star Wars Holiday Specials, wird am 5. Dezember digital und auf DVD und Blu-Ray erhältlich sein.

In der offiziellen Synopsis zum Film heißt es: "Reise zurück in eine weit, weit entfernte Galaxie - das berüchtigte Star Wars Holiday Special. Dieser Dokumentarfilm taucht in das Geheimnis ein, wie es dazu kam und warum er 45 Jahre später, sehr zum Leidwesen von George Lucas, zum ultimativen Kultklassiker unter Star Wars-Fans geworden ist. Mit Interviews mit Seth Green, Kevin Smith, Patton Oswalt, Paul Scheer, Weird Al Yankovic, Donny Osmond, Bruce Vilanch und vielen mehr."

Der Film wurde im März 2023 bei South by Southwest uraufgeführt und läuft derzeit in ausgewählten Kinos in Großbritannien, den USA und Australien. Wenn Sie den Film auf der großen Leinwand sehen möchten, können Sie sich hier den Kinoplan des Films ansehen.