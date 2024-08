A Complete Unknown startet am Weihnachtstag in den Kinos

HQ

Letzten Monat wurde der erste Trailer zu A Complete Unknown mit Timothée Chalamet als Bob Dylan veröffentlicht. Dem Trailer nach zu urteilen, scheint Chalamet als gefeierter Sänger und Nobelpreisträger einen unglaublichen Job zu machen, da er auch alleine singt, anstatt die Songs synchronisieren zu lassen. Der Trailer hat nie ein Datum genannt, aber Searchlight Pictures hat jetzt angekündigt, dass der Film am Weihnachtstag veröffentlicht wird (danke, The Hollywood Reporter).

Der Film wird von James Mangold inszeniert, der zuvor bei Walk the Line Regie geführt hat, in dem Joaquin Phoenix Johnny Cash spielte. Neben Timothée Chalamet werden in A Complete Unknown Edward Norton als Pete Seeger, Elle Fanning als Sylvie Russo, Boyd Holbrook als Johnny Cash, Monica Barbaro als Joan Baez, Dan Fogler als Albert Grossman, P.J. Byrne als Harold Leventhal, Norbert Leo Butz als Alan Lomax, Will Harrison als Bob Neuwirth und Scoot McNairy als Woody Guthrie zu sehen sein.