Wann immer ich sage, dass ich von Biopics gelangweilt bin, meine ich oft, dass ich der Formel überdrüssig werde, in der sie sich nur allzu gerne auszuruhen scheinen. Rocket Man, Bohemian Rhapsody, Elvis, was auch immer, diese Filme fallen in unermüdliche Kassen- und Oscar-Köder, ohne wirklich viel zu bieten, was man nicht auf den Seiten einer Autobiografie und der Spotify-Playlist des Künstlers, um den sie sich drehen, lernen könnte.

Aber auch wenn ich mich nie für diese Filme begeistern kann, kommt gelegentlich einer vorbei, der beeindruckt. James Mangolds A Complete Unknown erzählt die Geschichte von Bob Dylan. Oder, genauer gesagt, es erzählt die Geschichte von Dylans Aufstieg zum Ruhm und seiner Abkehr von der Folkmusik, um seine eigene Identität mit dem Rock'n'Roll zu finden.

Diese prägnantere Geschichte passt sicherlich zu A Complete Unknown, und sie ermöglicht es uns, tiefer in den Charakter von Dylan und die Menschen einzutauchen, die sein frühes Leben und seine Karriere geprägt haben. Verglichen mit Baz Luhrmanns Elvis, der mit der ganzen Breite und Bedeutung eines TikTok von wichtigen Punkten im Leben des Künstlers springt, gibt uns Mangold wirklich Zeit, die Zeit und den Ort zu atmen, in denen Dylan seinen Ausbruch hatte. Für diejenigen unter euch, die Dylans späteren Katalog bevorzugen, könnt ihr Timmy C leider nicht viel davon hören, aber wir bekommen viele Folk-Hits, einschließlich Interpretationen anderer Songs von den Stars der damaligen Zeit.

Timothée Chalamet ist ein absoluter Star in diesem Film. Seine Darstellung von Dylan ist ebenso nuanciert wie fesselnd anzusehen, und seine Stimme ist auch nicht halb so schlecht, obwohl es Momente gibt, in denen die Imitation nachlässt, besonders während seines Gesangs. Trotzdem fühlt er sich perfekt aufgestellt, um die Rolle des Dylan zu spielen, besonders die, die wir in diesem Film sehen.

Etwas, das mich oft ärgert, wenn ich mir ein Biopic anschaue, ist, wenn der Film versucht, den Künstler oder die Person, der er folgt, zu vergöttern. Natürlich sind diese Menschen von großer Bedeutung, sonst hätten sie keinen Film über sie, aber es gibt einen Punkt, an dem das Lob eindringlich wird und über die bloße Anerkennung der Wichtigkeit hinausgeht und stattdessen versucht, eine neue Zeitleiste der Welt zu etablieren, die sich ganz auf die Zeit konzentriert, in der dieser Künstler geboren, aktiv und gestorben ist. Bohemian Rhapsody und sogar Oppenheimer sind dessen schuldig, und doch will A Complete Unknown nicht, dass Dylan seine goldene Gans ist. Wenn überhaupt, dann ist diese Rolle Elle Fannings Sylvie Russo vorbehalten, die sich zu vielen Zeiten wie das Herz des Films anfühlt.

Zu keinem Zeitpunkt öffnet sie den Mund, um zu singen, noch ist sie so vorausschauend wie Monica Barbaros Joan Baez, aber Sylvie fühlt sich im Laufe des Films oft wie unsere POV-Figur an. Sie sieht Dylans Aufstieg vom Singen in alten Kirchen zu ausverkauften Festivals, und das ständig wachsende Gefühl, dass er zu groß für sie wird, fühlt sich an, als würde es die Emotionen für einen Großteil der ersten Hälfte des Films tragen. Das soll weder Barbaro noch einem der anderen Darsteller des Films einen Bärendienst erweisen. Barbaros Gesangsstimme ist unglaublich zu hören und trotz meiner Abneigung gegen Biopics hat sie mein Interesse geweckt, mehr über Baez selbst zu erfahren. Edward Norton ist auch als Pete Seeger eine starke Konstante im gesamten Film, jemand, der die Geschichte als Dylans Mentor beginnt und sich gegen Ende auch von ihm überholt fühlt. Seeger ist ein großartiger Vergleich, den man behalten sollte, wenn man sich Dylans Aufstieg ansieht, der den Film gut vorantreibt.

Einige der zusätzlichen Cameos und Nebencharaktere werden seltsam eingeführt, vor allem Bob Neuwirth, der hinten in einem Aufzug steht und darauf wartet, dass die Kamera auf ihn zeigt, wie Nick Fury in den ersten MCU-Filmen. Auftritte wie diese erzeugen das gleiche Gefühl wie JFKs Anspielung auf Oppenheimer. Anstatt ein Gefühl der Faszination zu erzeugen, dienen sie nur dazu, dich aus jedem Vorwand herauszubrechen, dass das, was du vor dir siehst, eine echte Geschichte ist. Sie sind hergestellt, kitschig und leider ein Grundnahrungsmittel für diese Art von Filmen.

Boyd Holbrooks Auftritt als Johnny Cash hat jedoch nichts davon, da er im Laufe des Films stetig hineingezogen wird, eine bedrohliche Präsenz, die mich an das beste Biopic in Walk the Line von 2005 erinnert. In gewisser Weise ähnelt A Complete Unknown diesem Film, und da er mit einigen klassischen Dylan-Hits sowie vielen anderen Songs gespickt ist, die einen im Kino zum Mitwippen bringen, sorgte er für einen unterhaltsamen Abend. Aber manchmal tappt es in die Falle, ein Biopic zu sein, und in der ersten Hälfte fühlt es sich an, als würden wir durch ein Stück Leben mit Bob Dylan schweben. Das Endergebnis ist jedoch ein gut inszenierter, fantastisch gespielter Film, der auch ohne Dylans Musik für sich allein stehen würde.