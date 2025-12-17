A Bug's Life: Warum wir manche fehlerhafte Spiele vergeben und andere kritisieren

HQ

The Elder Scrolls V: Skyrim kann mit Charakteren starten, die unter dem Boden laufen, Riesen, die dich zerschlagen, bis du den Orbit erreichst, und NPCs, die dir aus ihren Häusern oder in dein Haus folgen, nur um ein Gespräch zu führen. Dennoch haben wir dieses Spiel bei seinem Release geliebt und sind es auch heute noch so weit. Cyberpunk 2077 hingegen wurde bei seinem Start von Kritikern und Fans gleichermaßen heftig kritisiert. Das Spiel mag eines der besten RPGs sein, die man derzeit spielen kann, aber es litt jahrelang unter diesem schlechten Ruf.

Auf dem Papier hätten wir jedoch auf beide Spiele sicherlich gleich reagieren müssen. Insekten sind schlecht. Sie sind ein Zeichen dafür, dass ein Spiel unfertig ist, sie können die Immersion zerstören und sogar dazu führen, dass der Fortschritt komplett blockiert wird. Und doch kümmern uns manche Spiele nicht um sie, während wir sie in anderen als Wurzel allen Bösen ansehen. Was bringt uns dazu, so umzudrehen? Warum können wir Jahrzehnte später immer noch nicht entscheiden, ob wir fehlerhafte Spiele durchgehen lassen? Hoffentlich kann ich heute etwas Licht ins Dunkel bringen.

Was du vielleicht gleich zu Beginn denkst, ist, dass das heutige Publikum viel härter ist als die Gamer, die Skyrim vor über einem Jahrzehnt in ihr Herz aufgenommen haben. Ich würde sagen, du hast damit zumindest in gewisser Weise recht. Wenn ein Spiel jetzt mit Bugs startet, sind die Leute viel weniger geneigt, ihm die Haare zu zerzausen und Glitches als einfachen Teil seines Charmes zu sehen. Aber das passiert trotzdem. Baldur's Gate III war zum Start stellenweise ein Chaos, so sehr, dass Larian glaubte, das Spiel würde 6 von 10 Bewertungen erhalten. Dennoch bleibt es eines der bestbewerteten Spiele der 2020er Jahre. Die Bugs sind größtenteils verschwunden, aber sie waren schon bei der Veröffentlichung da und es war uns größtenteils egal. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl war ein ähnlicher Fall, wobei Fans und Kritiker aus verschiedenen Gründen größtenteils bereit waren, die Fehler zu ignorieren.

Wir können also nicht einfach verklemmte moderne Spieler oder eine veränderte Rezeption oder Bugs darauf schieben, wer eine Freigabe bekommt. Stattdessen müssen wir uns die Spiele selbst ansehen. Wie bei den meisten subjektiven Medien muss jedes Spiel von Fall zu Fall beurteilt werden. Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die eine Veröffentlichung fehlerhaft machen können oder auch nicht, und ebenso viele, wenn nicht noch mehr, die die Resonanz eines Publikums bestimmen. Wenn ich jedoch alle Gründe und Spiele durchgehen würde, denke ich, dass ich bis 2027 hier bleibe. Stattdessen habe ich einige Schlüsselelemente mitgebracht, die in allen bisherigen Spielen zu finden sind, um zu diskutieren.

Zu viel Skooma getrunken, glaube ich.

Das Erste, worüber wir sprechen werden, ist die Gesamtqualität eines Spiels. Insekten sind in diesem Sinne ein bisschen ein Warnsignal für einen potenziellen Freund oder eine Freundin. Sie sind wunderschön, aber sie bohren sich in der Nase. Verstehst du, worauf ich hinauswill? Insekten sind in diesem Sinne die raue Haut wie die erste Schicht einer Zwiebel. Wenn du sie zurückziehst, was hast du dann? Im Fall von Skyrim oder Baldur's Gate III bleibt dir ein Allzeit-Videospiel, weshalb sie trotz ihres schwierigen Starts erfolgreich gewesen sind. Cyberpunk 2077 kann hier auch ein gutes Beispiel sein, da viele Leute verstanden, dass CD Projekt Red etwas Besonderes hatte. Es ist nur so, dass das Spiel im Vergleich zu den genannten Spielen viel zu viele Bugs hatte, was es schwieriger machte, zu erkennen, was CDPR vorhatte. Außerdem war die Performance schlecht, was bedeutete, dass die Leute zwei Ventile für ihre Wut hatten. In diesem Zusammenhang müssen wir uns daran erinnern, dass Spiele mehrere Dinge haben, die für sie schiefgehen können. Insekten sind nur ein negativer Faktor, aber wenn sie das Sahnehäubchen auf einem Müllkuchen sind, werden sie die Sache nicht verbessern. Der Herr der Ringe: Gollum war schlechter Sumpf und wäre sowieso Schlamm gewesen, egal ob er buggy war oder nicht. Kurz gesagt: Wenn das Spiel, das du hast, von unten großartig ist, lassen die Leute Bugs hier und da laufen, solange sie das Erlebnis nicht zu sehr trüben.

Das führt mich zu meinem nächsten Punkt, nämlich der Schwere der Bugs in einem Spiel. Fortschrittsblocker, crashverursachende Glitches, immersionbrechende visuelle Flops – all das ist schlecht anzusehen und kann wirklich einige Stunden Spielzeit ruinieren. Wenn Bugs so schlimm sind, kommen sie selten durch, aber trotzdem können sie vergessen werden, solange sie nicht zu schwerwiegend sind. Wenn eine Questreihe oder ein NPC die Ursache dieser schrecklichen Interaktionen ist, können die Spieler wissen, dass sie sie meiden, bis ein Bug behoben ist. Wenn du jedoch nicht weißt, wann dein Spielstand zufällig beschädigt sein könnte oder ein großer Aspekt der Welt wie Beleuchtung oder Umgebung nicht richtig aussieht, fühlst du dich weniger wie ein Spieler und mehr wie ein Playtester für ein Projekt in der Anfangsphase. Was in der heutigen Zeit hilft, ist, dass Spieler mit viel mehr Kommunikation von Entwicklern rechnen können, was bedeutet, dass Creator ein wenig Goodwill zeigen können, indem sie sagen, dass bestimmte Probleme schnell behoben werden. Diese gute Stimmung hält jedoch nur begrenzt an, und wenn Spieler ein Spiel als unspielbar empfinden, werden sie wahrscheinlich nicht daran weitermachen, selbst wenn das Spiel unter den Bugs ein potenzieller GOTY-Gewinner ist.

Ein letzter Hauptfaktor, den ich besprechen werde, ist der Humor bei Bugs. Niemand lacht, wenn er einen schwarzen Bildschirm sieht, bevor das Spiel abstürzt, aber wie viele virale Videos hast du schon von einem Bethesda-Bug gesehen? Oder frühe Baldur's Gate III-Eskapaden? Wenn Bugs lustig sind und das Gesamterlebnis eines Spiels nicht zu sehr beeinträchtigen, können sie die Spieler tatsächlich anziehen, anstatt sie wegzustoßen. Viral zu sein ist heutzutage eine große Sache, und auch wenn niemand seine Spiele fehlerhaft machen sollte, in der Hoffnung, dass die Leute über sie lachen, können sie manchmal versehentlich zu einem großen Verkaufsargument werden. Deshalb findet man auch heute noch viele von Skyrims Bugs in freier Wildnis. Sie gelten als fester Bestandteil des Erlebnisses mancher Spiele, aber nur wenige können damit durchkommen.





Ich glaube nicht, dass wir jemals ein richtiges Gamer-Gesetz entwickeln werden, was wir über Bugs denken. Gamer sind zu launisch und mögen, was sie mögen, bis sie es nicht mehr mögen. Allerdings schrumpft der Platz für fehlerhafte, aber charmante Spiele schnell, da heutzutage so viele neue Spiele erscheinen und so viele Titel immer länger brauchen, um zu veröffentlichen. Entweder hast du andere Dinge zu spielen oder fühlst dich nach 5-10 Jahren auf eine neue Veröffentlichung so ausgegrenzt, nur damit sie sich als fehlerhaft herausstellt, dass du einfach weiterziehst. Ich bin und werde immer ein Bug-Verzeiger sein, aber in einer Zeit, in der man vielleicht ein Jahr warten muss, bis ein Spiel veröffentlicht ist, muss man irgendwie lernen, sich mit manchen Bugs einzuschmeicheln.