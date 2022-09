Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion hat einige willkommene Verbesserungen, aber es fehlt an Schwung

HQ

Obwohl wir nicht den ganzen Weg nach Japan zur Tokyo Game Show gereist sind, hatten wir kürzlich die Gelegenheit, einige der Titel zu sehen, die Square Enix während eines Besuchs in London auf diese Messe gebracht hat. Eines dieser Projekte war das große Final Fantasy-Spiel des Jahres, Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion, ein Titel, auf den ich mich seit Final Fantasy VII: Remake eigentlich ziemlich gefreut habe. hat mich kürzlich umgehauen. Leider kann ich nicht sagen, dass die Demo, die ich für diese Erfahrung getestet habe, mich mit dem gleichen hervorragenden Eindruck zurückgelassen hat.

Und das liegt daran, dass Reunion zwar verschiedene positive Verbesserungen für diesen moderneren Stil eines Final Fantasy-Erlebnisses mit sich bringt, sich aber auch wie ein klarer Schritt zurück von Remake anfühlt. Aber bevor ich zu den Teilen komme, die mich erschüttern, konzentrieren wir uns auf die guten Sachen. Nämlich das Kampfsystem. Final Fantasy und viele japanische Spiele im Allgemeinen scheinen es zu genießen, komplexe Benutzeroberflächen zu erstellen, die Tonnen von Optionen bieten, aber auf fast überwältigende Weise. Remake hatte den Anschein davon, mit verschiedenen Methoden, mit denen Sie Cloud dazu bringen konnten, Zaubersprüche zu wirken und Fähigkeiten zu nutzen, während Sie gleichzeitig mehrere Charaktere gleichzeitig verwalten mussten - es könnte für Uneingeweihte viel sein. Reunion scheint dieses "Problem" ins Visier genommen zu haben, indem es einen Großteil des Flaums entfernt und ein Kampfsystem serviert hat, das intuitiver und einfacher ist. Zugegeben, dies ist ein Final Fantasy-Spiel, also gibt es immer noch komplizierte Teile, aber weit weniger als früher.

Im Wesentlichen hat Zack in Reunion vier Fähigkeiten, aus denen er wählen und mitten im Kampf verwenden kann, und diese sind an die Schaltflächen Kreuz, Kreis, Quadrat und Dreieck (auf PlayStation) gebunden. Sobald du diese benutzt hast, passieren die typischen Dinge, je nachdem, ob es sich um einen tatsächlichen physischen Zug oder einen Materia-Zauber handelt - was bedeutet, dass du 5 Cure verwenden kannst, um zu heilen, Blizzard, um Feinde mit Frostschaden zu treffen, oder andere Schwerthiebe, um in einer Aktion haufenweise Schaden zu verursachen, während du dein Schwert für zusätzlichen Nicht-Fähigkeits- / Zauberschaden schwingst. Es ist viel einfacher zu verstehen. Und ebenso sind es auch die Gesundheitsbalken der Feinde, die jetzt in Schlachten prominenter und sichtbarer sind. Genau diese Gegner haben jedoch einige nette Tricks im Ärmel, in Form von Ladekraft-Moves, die Sie schwächen oder ganz stoppen können, indem Sie dem Gegner innerhalb der Zeit, die der Zug benötigt, um sich aufzuladen, so viel Schaden wie möglich zufügen. Dies ist auch super leicht zu erkennen, wenn es passiert, da der Feind buchstäblich lila leuchtet und sich nicht mehr bewegt, während er den Angriff vorbereitet.

Es gibt klare Bemühungen, das Kampfsystem und die Erfahrung zu verbessern, aber Square hat beschlossen, auch ein chaotisches Feature hinzuzufügen, das ich nur als reinen Unsinn sehen kann. Dies lässt sich am besten als eine Spielautomatenrolle beschreiben, die sich während des Kampfes ständig dreht und gelegentlich hier und da anhält, um den Kampf zu beeinflussen. Es besteht aus drei einstelligen, nummerierten Rädern, und die Zahl, wenn das Rad stoppt, bestimmt, welche Art von Effekt gewährt wird. Manchmal ist dies ein hilfreicher Effekt, z. B. keine MP-Kosten für Fähigkeiten oder Zaubersprüche, und manchmal könnte man Zack tatsächlich aufleveln (dafür muss man 777 würfeln!), Aber da dies während der Hitze des Gefechts geschieht, ist es sehr schwierig, im Auge zu behalten, was das Feature tatsächlich tut, und scheint daher die meiste Zeit völlig irrelevant zu sein. Ansonsten ist der Kampf ähnlich und vertraut zu dem, was Remake angeboten hat.

Wie ihr seht, ist dies einer der Gründe, warum Reunion mich nicht ganz umgehauen hat, wie Remake, aber das war noch nicht alles, denn die weitaus linearere Struktur - die sich buchstäblich um Cinematics zu Kampfszenarien zu drehen schien - half nicht. Auch nicht das tatsächliche Aussehen des Spiels, da es an der rohen Schönheit von Remake zu fehlen schien, obwohl es auf der gleichen Engine lief (was umso merkwürdiger ist). Dies könnte daran liegen, dass der Demo-Build nicht wirklich das Endprodukt ist, aber die einzigen Teile der Erfahrung, die mich wirklich glauben ließen, dass dies ein Produkt von ähnlichem Kaliber wie Remake war, waren tatsächliche Zwischensequenzen, von denen einige CGI von fast Filmqualität waren. Ja, dies ist kein vollständiges Remake und eher ein Remaster, aber es fühlt sich wie eine verpasste Gelegenheit und ein bisschen visuelle Regression an, alles in allem.

Ich werde jedoch sagen, dass sich Reunion oft ein bisschen fesselnder anfühlte, um in den Kampfszenarien zu spielen, als Remake, auch wenn Remake es absolut hat, wenn es um Erzählung und Story-Entwicklung geht. Es ist also nicht alles schlecht, und dies ist eindeutig immer noch ein sehr gut produziertes Produkt, das als einer der Top-Titel des Dezembers dienen sollte, aber jeder, der hofft, dass dies die Brillanz widerspiegelt, die Square mit Remake geliefert hat, sollte seine Erwartungen in Schach halten, denn dies ist eindeutig eher ein Sprungbrett auf der Final Fantasy-Reise. während wir uns auf das enorme 2023 vorbereiten und Final Fantasy XVI und Final Fantasy VII: Rebirth bringen.