Forspokens Kampf ist spektakulär, aber der offenen Welt fehlt es an Identität

Einige Kampfsysteme sind so offensichtlich gut, dass man nicht wirklich viel Zeit braucht, um zu diesem Schluss zu kommen. Forspoken hat eines davon, oder zumindest dachte ich das, bevor ich es mir in dem weichen Gamer-Stuhl von Square Enix für meine 90-minütige praktische Zeit mit ihrem neuen Actionspiel gemütlich machte. Zum Glück haben sich meine Annahmen als richtig herausgestellt. Forspoken glänzt wirklich im Kampf, wo unsere Protagonistin Frey mit einer beeindruckenden Auswahl an (meistens) offensiven und defensiven Zaubersprüchen jongliert, während sowohl ihr Name als auch ihre skateartige Bewegung Solar Ashs Rei widerspiegeln. Wenn alles klickt, ist es sowohl mechanisch befriedigend als auch visuell beeindruckend, was für das fertige Spiel Gutes verheißt. Die leicht generische Fantasy-Welt und ihre Standardauswahl an Aktivitäten sind jedoch weniger vielversprechend, aber bevor wir uns selbst voraus sind, ist ein Kontext in Ordnung.

Forspoken befindet sich seit der Gründung von Luminous Productions im Jahr 2018 in der Entwicklung, erzählt mir Produzent Raio Mitsuno, als ich ein paar Tage nach meinem Besuch in der schwedischen Hauptstadt mit ihm, dem Regisseur Takefumi Terada und dem Filmkünstler Roosa Jokiaho spreche. Obwohl Luminous Productions formal ein neues Studio ist, arbeitete fast die Hälfte seiner rund 170 Mitarbeiter an Final Fantasy XV. Während beide Spiele eine offene Welt bieten, ist Forspoken fest im Action-Genre verankert. Es gibt immer noch viele RPG-Elemente wie Crafting, einen Skill-Baum und Umhänge, Halsketten und künstliche Nägel, die Sie ausrüsten und verbessern können, aber das ist Standard in Open-World-Spielen. Die künstlichen Nägel sind die klare Ausnahme.

Der Abschnitt des Spiels, den ich gespielt habe, enthielt keine Inhalte aus der Hauptgeschichte. Stattdessen war es ein Stück der offenen Welt und ihrer Aktivitäten. Nach früheren Trailern und den Item-Beschreibungen des Spiels zu urteilen, besteht kein Zweifel, dass die Geschichte ein großer Teil des Spiels ist, es war hier einfach nicht der Fokus.

Stattdessen hatte ich viel Zeit, um Athia, den Namen der Welt, in der Forspoken spielt, zu erkunden und seine korrupten Bürger und Wildtiere zu einem Brei zu schlagen. Der Teil von Athia, den ich erkundete, war bemerkenswert offen, was eine gute Sache ist, wenn man bedenkt, wie schnell sich Frey mit ihrem magischen Parkour um die Welt bewegt. Ihre Fähigkeiten, zu denen auch ein magischer Enterhaken gehört, können auch verwendet werden, um vertikale Oberflächen wie die Klippen, die überall in Athia zu finden sind, zu erklimmen, aber ich wünschte, sie wäre noch mächtiger, wenn man bedenkt, wie viele Orte ich nicht erklimmen könnte. Vielleicht wird ein spätes Spiel Frey in der Lage sein?

Während die Fortbewegung sowohl Spaß macht als auch luftig ist, sind die Aktivitäten in Athia weniger wichtig. Es gibt Schnellreisepunkte zum Freischalten, Skulpturen, die dich stärker machen, und Schatztruhen, die von Gegnern bewacht werden, um dich reicher zu machen. Standard-Sachen. Sichere Häuser sind etwas interessanter und bieten einen Platz zum Schlafen, eine Möglichkeit, Ausrüstung und Herausforderungen zu verbessern, die sie in der offenen Welt annehmen und verfolgen können. Zeitgesteuerte Herausforderungen mit härteren Feinden gehören auch zu den am meisten involvierten Aktivitäten, aber insgesamt war ich nicht beeindruckt. Takefumi Terada hat mir versichert, dass das endgültige Spiel eine breitere Palette von Aktivitäten haben wird, so dass die Jury noch nicht da ist.

Aus visueller Sicht hat mich die offene Welt auch nicht begeistert. Forspoken ist keineswegs ein hässliches Spiel, aber was ich gesehen habe, ist einfach nicht aufgefallen - egal, ob wir über Topographie oder die mittelalterlich aussehende Gebäudearchitektur sprechen. Und wo wir gerade von Letzterem sprechen, ihre Platzierung in der Welt hat ein bisschen ein zufälliges Gefühl. Schließlich ist das Farbschema ein bisschen auf der braunen Seite, wenn Sie mich fragen. Es ist jedoch ermutigend, dass Raio Mitsuno mir sagt, dass der Slice, den ich gespielt habe, nur ein Abschnitt eines der vier Hauptbereiche des Spiels ist, aber es ist immer noch ein etwas seltsamer Bereich, den man zuerst präsentieren kann.

Während mich die Welt und ihre Aktivitäten nicht begeistert haben, haben mich die Kämpfe definitiv begeistert. Takefumi Terada erklärte, dass Forspoken und Athia um Magie und magischen Parkour herum gebaut sind, und das zeigt sich wirklich. Meine Frey hatte Zugang zu zwei verschiedenen Schulen der Magie: Ihrer eigenen und der von Silas. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Silas-Charakter ist, aber ich wurde schnell zu einem starken Benutzer seiner feuerbasierten Zaubersprüche. Alle Zaubersprüche können entweder schnell abgefeuert oder aufgeladen werden, und letzterer war meine erste Wahl, wenn ich einen flammenden Speer benutzte, der meine Feinde aufspießen und nach einer Verzögerung von einer Sekunde in einem feurigen Inferno explodieren konnte.

Freys eigene Zauberschule schien auf der Erde zu basieren, wobei mein Favorit ein gnadenartiges, kanonenartiges Sperrfeuer von Steinen war, die sich perfekt zum Ausschalten fliegender Feinde eignen. Jede Zauberschule kam mit drei verschiedenen Zaubersprüchen, aber Frey kann auch Unterstützungszauber verwenden, die mit einer Abklingzeit einhergehen, die dich davon abhält, deinen Favoriten zu spammen. Für mich war dieser Favorit ein brennender Feuerring, der Johnny Cash stolz gemacht hätte, zusätzlich zu denen, die versuchten, ihn zu überqueren, und Freys Statistiken zu steigern, während er darin stand. Ein anderer war ein Geysir aus Lava und natürlich kann man auch untote Krieger beschwören, um Frey im Kampf zu helfen.

Ich brauchte eine Weile, um mich zu orientieren und die Scan-Fähigkeit zu nutzen, um feindliche Schwächen zu entdecken, aber sobald der Kampf für mich klickte, hat es wirklich Klick gemacht. Das Abfeuern von Zaubersprüchen fühlt sich großartig an und die vielen Unterstützungszauber ermöglichen es Frey, Ablenkungen zu schaffen und sich selbst zu stärken, was besonders im Kampf gegen den Mini-Boss notwendig war, der die Demo abschließt. Diese Begegnung war bei weitem die herausforderndste der Demo und die Verwendung von Zaubersprüchen, die das riesige Biest wegzogen oder gefangen hielten, war ein Muss, damit Frey ihre mächtigsten Zaubersprüche aufladen konnte. Takefumi Terada erwähnte, dass dieser Feind nicht einmal ein ausgewachsener Boss war, was für das letzte Spiel Gutes verheißt.

Später in unserem Interview erzählte er mir, dass der Teil des Spiels, auf den er am stolzesten ist, darin besteht, wie viele Zaubersprüche das Team in das Spiel bringen konnte. Das Ziel war 100 und obwohl er nicht bestätigte, dass Forspoken so viele Funktionen hat, gibt es viele und sie beeindrucken, wenn es um Variation und Ausführung geht.

Wie bereits erwähnt, war meine Zeit mit Forspoken leicht in der Geschichte, aber ich konnte hier und da Teile davon sehen, besonders als Frey und ihr magisches Armband Cuff sich in leicht nerviges Quacksalberei verwickelten. Raio Mitsuno sagt, dass Cuff fast während der gesamten Reise von Frey dabei ist und als ihr Führer zu Athia fungiert. Manchmal unterstützt er sie, manchmal neckt er sie, aber am Ende ist es das Ziel, es zu einer Beziehung zu machen, die sich im Laufe der Zeit entwickelt.

Während Cuff den größten Hinweis auf Forspokens Herangehensweise an das Geschichtenerzählen gab, zeigte das Archiv, wie Luminous Productions mit der Überlieferung umgeht. Es ist natürlich schwierig, aus 90 Minuten Spielzeit ein klares Bild von der Anziehungskraft von Athias Überlieferung zu bekommen, aber die Beschreibungen von Umhängen und verschiedenen Gegenständen zeigen, dass es für Luminous Productions wichtig ist, unterstrichen durch Roosa Jokiahos Kommentare zu seiner großen Rolle im Spiel.

Nachdem ich Forspoken gespielt und mit dem Team gesprochen habe, bin ich nicht ganz davon überzeugt, dass Luminous Productions einen Gewinner hat. Die Welt und das Geschichtenerzählen sind die Hauptgründe dafür. Aber ich bin gespannt darauf, mehr zu spielen, weil der Kampf so reizvoll ist. Von dem, was ich gespielt habe, ist es Forspokens größter Trumpf und wenn die Welt interessanter wird und die Geschichte zumindest leicht interessant ist, haben wir vielleicht ein cooles Spiel in unseren Händen, wenn Forspoken hoffentlich Anfang nächsten Jahres veröffentlicht wird.