Assassin's Creed Mirage fühlt sich wie ein Mittel zum Zweck an

Während es ein bisschen negativ erscheinen mag, eine Vorschau auf diese Weise zu beginnen, ist es etwas, das gesagt werden muss. Der Assassin's Creed Showcase beim Ubisoft Forward im September 2022 war etwas düster. Ja, wir haben viele neue Ankündigungen und Informationen darüber bekommen, was die Zukunft für Assassin's Creed bereithält, aber gleichzeitig sind zehnsekündige filmische Ankündigungs-Teaser über Spiele, die Jahre entfernt sind, kaum etwas, worüber wir uns sehr freuen können, besonders in dieser Ära des Spielens, in der Verzögerungen umso häufiger auftreten. Man könnte mich einen Pessimisten nennen, weil ich auf diese Weise über die Dinge nachdenke, aber in Wirklichkeit ist es eine Offenbarung, dass alles von der Tatsache herrührt, dass über die Dauer der langen, hochproduzierten Show der größte Teil des Gameplays in Bezug auf neue und zukünftige Projekte ein wenig In-Engine-Material eines Handyspiels war. Assassin's Creed Codename Jade. Und das, obwohl es so aussah, als wäre Assassin der eigentliche Star der Show, da die anderen hervorgehobenen Titel des Forwards (Mario + Rabbids: Sparks of Hope und Skull and Bones ) beide hatten vor ein paar Wochen dedizierte Forwards. Aber leider war das nicht der Fall.

Versteh mich nicht falsch, Mirage hatte eine mächtig große Präsenz, und das ist es, worauf ich irgendwann kommen werde, wenn diese Schimpftirade vorbei ist. Der filmische Trailer sieht großartig aus und gibt eine gute Vorstellung davon, was Ubisoft Bordeaux servieren will, aber da sogenannte Insider und Leaker und so weiter alle gesagt haben, dass dieser Titel in den frühen Stadien des Jahres 2023 veröffentlicht wird, lässt mich die Tatsache, dass Ubisoft beschlossen hat, kein Gameplay zu zeigen oder sogar ein genaues Veröffentlichungsdatum anzuhängen, neugierig, wie die Entwicklung dieses Titels tatsächlich voranschreitet. Glücklicherweise ermöglicht mir eine Pressekonferenz, an der ich Anfang dieser Woche teilgenommen habe, dem, was Mirage tatsächlich anbieten wird, ein wenig Farbe zu verleihen.

In erster Linie wird sich, wie bereits erkennbar war, Mirage um Basim drehen, den Meister-Assassinen, der in Assassin zu einem Verbündeten und dann zu einem Feind Eivors wurde. Dieses Spiel wird Basims Geschichte 20 Jahre vor den Ereignissen dieser Wikinger-Saga erzählen und sehen, wie der ikonische Charakter von einem einfachen Straßendieb zu einem Lehrling-Attentäter und dann zu einem Meister-Attentäter heranwächst, alles unter dem wachsamen Auge von Roshan, seinem Mentor, der von der Schauspielerin Shohreh Aghdashloo zum Leben erweckt wurde. Da dies der Fall ist, können wir eine Geschichte erwarten, die sich über mehrere Jahre erstreckt und in der schönen Stadt Bagdad ab 861 n. Chr. Spielt, einer Zeit, die als das goldene Zeitalter der Stadt gilt.

Wie auch vor dem Showcase berichtet wurde, macht Mirage einen Schritt zurück von den breiteren RPGs, die in letzter Zeit zur Norm für Assassin's Creed geworden sind. Das Spiel bietet keinen klobigen Teil der Arabischen Halbinsel, den Sie nach Belieben erkunden können. Stattdessen findet alles in der Stadt Bagdad statt (und gelegentlich in der Festung Alamut, dem Hauptquartier der Verborgenen), und da dies der Fall ist, hat sich Ubi Bordeaux darauf konzentriert, ein Stadtbild zu schaffen, das gepackter und detaillierter ist und mehr Möglichkeiten für Sie bietet, Ihre Attentatsverträge abzuschließen. Es wurde erwähnt, dass die Stadt vier verschiedene Regionen hat, darunter das industrielle Karkh und die grünen Gärten der Round City.

In Bezug auf die Geschichte führt dies auch die Serie zurück zu ihren Wurzeln. Mirage wird eine linearere Erzählung sein, eine, die immer noch Optionen für den Spieler bietet, Missionen anzugehen und zu erkunden, aber auch einen sehr klaren Anfang und ein klares Ende bietet. Das Gameplay wird auch hier folgen, da Stealth, Parkour und Attentate die drei Säulen sind, auf denen das Spiel aufgebaut wurde, was bedeutet, dass Sie erwarten können, auf eine Weise wie Altair wieder zur Sache zu kommen, indem Sie Ihr Ziel finden, Ihre Züge strategisch planen und dann mit Effizienz und Geschick ausführen.

Ubi Bordeaux hat den Schwerpunkt auf die Erhöhung dieser drei Bereiche gelegt, indem es ein überarbeitetes Stealth- und Erkennungssystem für das Spiel einführen wollte, neben zusätzlichen Stealth-Tools (Minen und Blow Darts) sowie schnelleren Parkour-Animationen und sogar der Rückkehr einiger Fan-Lieblingsanimationen wie Eckenschwünge. Es wird auch vertraute Beats geben, einschließlich eines Adlers, der helfen kann, Ziele zu erkunden und so weiter, aber selbst dies wurde wiederholt, da Feinde nicht zögern werden, den Vogel aus dem Himmel zu schießen und diese Mechanik von Ihnen wegzunehmen.

Im Allgemeinen klingt Assassin wie ein Mittel zum Zweck. Sicher, viele der vorgeschlagenen Features und Änderungen, die auf Assassin's Creed von einst verweisen und von ihm inspiriert sind, könnten für eine interessante Erfahrung sorgen, die sich von den monströs großen RPGs unterscheidet, die die Serie in letzter Zeit entwickelt hat. Aber gleichzeitig ist es schwer, dieses Spiel (im theoretischen Sinne, da uns das Gameplay fehlt) als etwas anderes als einen Platzhalter zu sehen, während Ubisoft sich mit Codename Red und Codename Hexe auf die nächste Ära der Serie vorbereitet. Mirage in Aktion könnte diese Perspektive auf den Kopf stellen, aber bis Ubisoft bereit ist, uns etwas tatsächliches Gameplay zu geben und bereit ist, über Launch-Perioden zu sprechen, denke ich, dass ich vorsichtig an diesem interessiert bleiben werde.