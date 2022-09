Wir haben Paw Patrol: Grand Prix gespielt und alles darüber gelernt

Es machte so viel Sinn, dass wir uns immer noch fragen, warum es nicht schon einmal passiert ist, aber die Wahrheit ist, dass der Kart-Rennfahrer, der auf Paw Patrol basiert, endlich am 30. September auf jeder Plattform veröffentlicht wird. Auf der Gamescom haben wir neulich an ein paar Rennen teilgenommen (als Rubble, aber natürlich) und auch mit Loz Doyle, Produktionsleiterin von Outright Games, gesprochen, um alles über das Spiel zu erfahren:

HQ

Die Idee

Als Kart-Racer im Stil von Mario Kart können Sie vier Spieler über Split-Screen, einfache Steuerelemente, Gegenstände, Boosts, Sprünge, Fallen und sogar einige Anpassungen erwarten, und wir wurden natürlich überholt, als wir als Erster die Ziellinie überqueren wollten.

"Wir haben jetzt ein paar Paw Patrol-Spiele gemacht, sie sind sehr, sehr beliebt, es ist eine riesige Marke für Kinder. Und wir dachten, na ja, schauen Sie, in der TV-Show sind sie immer in ihren Fahrzeugen. Sie gehen immer auf Rettungsmissionen, sie fahren immer herum. Es gibt also immer etwas, das mit den Fahrzeugen zu tun hat, und das würde ein perfektes Rennspiel ergeben. Das war der Grund, warum wir uns dafür entschieden haben. Wir haben ein Studio, 3DClouds, sie sind wirklich gut darin, diese Art von Rennspielen zu machen, sie sind wirklich begeistert."

Zusätzliche Elemente zum Rennsport

Wir sahen Mayor Humdinger wie erwartet herumspielen, und sogar Chickaletta, also wollten wir auch wissen, was Kinder über den reinen Rennsport hinaus finden werden.

Werbung:

"Es macht Spaß, einfach nur um die Strecke zu fahren, aber es macht mehr Spaß, wenn es mehr Dinge zu tun gibt. Und du kannst verschiedene Power-Ups aufnehmen, die auf der Strecke sind, und dann kannst du diese verwenden, um deine Feinde , Rivalen auszuschalten, und du kannst auch Welpenleckereien aufheben, und sobald du deine eigene Sammlung von Welpenleckereien hast, kannst du deine Welpenfähigkeiten aktivieren. Beispiel: Marshall hat einen Wasserballon".

Freischaltbare Welpen und Story-Modus

Wir sahen die üblichen Verdächtigen als spielbare Hunde, aber das letzte Paar war ausgegraut... Und erwarten Sie leider nicht Liberty, da sich dies auf die TV-Serie und nicht auf die Filme konzentriert.

Werbung:

"Wir wollten sicherstellen, dass die Kinder sofort als ihr Lieblingscharakter spielen können, damit alle Hauptcharaktere von Anfang an da sind, und dann, wenn Sie das Abenteuer durchspielen, fangen Sie an, ein paar der zusätzlichen Karts wirklich schnell freizuschalten. Aber darüber hinaus haben Sie Anpassungsoptionen für Ihre Charaktere. Sie können verschiedene Hüte tragen, Sie können verschiedene Boost-Trails bekommen, verschiedene Skins für die Fahrzeuge. Und das ist es, was du freischaltest, während du durch die Geschichte gehst. Es ist eine unterhaltsame Art, Ihr Fahrzeug zu verbessern."

Liste der spielbaren Rennfahrer



Ryder



Jagen



Marshall



Skye



Schutt



Everest



Felsig



Zuma (freischaltbar)



Tracker (freischaltbar)



Autopilot

Ähnlich wie Mario Kart auf der Switch und als sehr willkommenes Feature für 3-4-jährige Kinder und Neulinge in Videospielen verfügt Paw Patrol: Grand Prix über einige Bedienhilfen, aber keine Gyro-Steuerung zum Lenken auf Switch oder PlayStation.

"Der Autoantrieb... Wenn du wirklich jung bist... Denn Paw Patrol ist auch für zwei und drei Jahre attraktiv, und vielleicht haben sie noch nie zuvor gespielt, aber sie können immer noch ein Spiel haben, das sie auf Autodrive setzen können, und sie werden immer noch eine tolle Zeit haben. Sie können das Spiel das Fahrzeug steuern lassen und sie können einfach die Power-Ups verwenden. Es ist wirklich schön. Und dann können Sie die Eltern ohne den Assist spielen lassen und es gibt diese nette kleine Balance. Würden sie die Kinder gewinnen lassen, wer weiß?"

Aber das werden wir nicht. Aus unserer Zeit, in der wir auf Paw Patrol: Grand Prix gefahren sind, obwohl es nicht so glatt aussieht oder sich anfühlt wie Mario Kart 8 Deluxe, Team Sonic Racing oder Crash Team Racing, ist es fokussierter und weniger verwirrend als Chocobo GP , und angesichts der AIDS und der Zielgruppe könnte es durchaus ein Hit bei Eltern und Kindern werden, sowohl jetzt, wo sie wieder in die Schule gehen, als auch bis Weihnachten.