Lies of P - Unsere ersten Eindrücke von der Gamescom

HQ

HQ

Wenn jemand Lies of P zum ersten Mal sieht, stellt er sich meist diese Frage: Wie könnte ein Titel, der die Geschichte von Pinocchio (die sich alle auf die angenehme kleine Hutpuppe aus dem Disney-Klassiker der 40er Jahre beziehen) mit der düsteren, langweiligen und gruseligen Atmosphäre von Bloodborne vermischt? , Arbeit? Nun, indem man die universelle Geschichte des Holzjungen (der hier eher ein Steampunk-ähnlicher Automat ist) nimmt und sie so lange dreht, bis er in der Lage ist, sich den neugotischen Schrecken der fiktiven Stadt Karat zu stellen.

Es ist nicht nötig, um den heißen Brei herumzureden, wenn man die Arbeit von Round 8 Studio (insbesondere das Team unter der Leitung von Choi Ji-Won, alle von NEOWIZ) mit der Arbeit von FromSoftware vergleicht. Sie finden hier auch viele Elemente (Szeneriedesign, Kampf, HUD, Schwierigkeitsgrad und sogar den Haken, den sie zu Sekiro hinzugefügt haben). Aber wie Sie im Gameplay unten sehen werden, gibt es bestimmte Details, die noch einen Schritt weiter gehen.

HQ

Werbung:

In Anbetracht der Ästhetik, obwohl der erste Eindruck ist, dass wir wieder in Yharnam sind, ist die Wahrheit, dass die Stadt Karat näher an der Belle Époque als am viktorianischen Zeitalter liegt. Es gibt elektrische Lichter, Straßenlaternen, die den Weg schwach beleuchten, wenn wir ängstlich um die Ecke biegen, beleuchtete Schilder, die Nachtaufführungen in Theatern ankündigen, Lichter in Häusern ... alles als Ergebnis der industriellen Revolution, die mit voller Geschwindigkeit voranschritt.

In gewisser Weise wissen wir es noch nicht, diese Industrialisierung verliert die Kontrolle und verwandelt sich in einen Albtraum, in dem Automaten auf die Straße gehen und jeden töten, den sie finden. Wir können es beobachten, wenn wir durch die Straßen gehen. Hier muss ich anmerken, dass die Anzahl der Leichen etwas knapp zu sein scheint, da es scheint, als wären sie immer die gleichen zwei oder drei mit einigen Farbvariationen in ihrer Kleidung.

Ebenso finden wir aus einem unbekannten Grund Pinocchio, einen Automaten, der nicht die Kontrolle verloren hat, auf der Suche nach seinem Schöpfer Geppetto und beseitigt jedes Hindernis, das er auf seinem Weg findet. Wir konnten in der Demo zwischen drei verschiedenen "Combat Memories" wählen (Balance, Agilität oder Hartnäckigkeit/Stärke). Bei der Wahl der Agilität erhalten wir einen Greifer und einen Haken für unseren mechanischen Arm. Die Bewegung ist ziemlich fließend, trotz allem, was im Video zu sehen ist. Die Controller-Reaktion ist perfekt und unmittelbar, was hier beruhigend ist: Jedes Action-Spiel dieses Stils sollte eine gut polierte Steuerung haben oder es wird vor seiner Veröffentlichung verurteilt. Erste Hürde genommen.

Werbung:

Die Feinde, mit denen wir konfrontiert waren, schienen der grundlegende Typ im Spiel zu sein: mit wenigen Gesundheitspunkten und einer begrenzten, wenn auch starken Reihe von Bewegungen (wir werden mehrmals sterben), aber sofort identifizierbar und daher vorhersehbar. Hinzu kommen einige mächtige Feinde und natürlich die verdammten "Hunde" (die auch Automaten sind), die jedes Action-RPG haben muss. Nach ein paar Störungen und Neustarts aus dem Stargazer (wir werden bald darüber sprechen) haben wir diesen Abschnitt gemeistert.

Wir werden einige Sterngucker aktivieren, die genau wie seelenähnliche (Lagerfeuer) Checkpoints funktionieren. Dort werden wir in der Lage sein, unsere Fähigkeiten zu verbessern, verschiedene Waffensätze auszurüsten, sie als Schnellreise und auch als Gegenstandsinventar zu verwenden. Neben dem Upgrade mit bestimmten Elementen können wir auch einige Modifikatoren hinzufügen, abhängig von den Steckplätzen, die sie haben. Leider konnten wir nicht mehr zu diesem Aspekt sehen, aber es scheint sehr interessant zu sein und wir denken, dass es ein ähnliches Konzept wie die Asche des Krieges in Elden Ring sein wird.

Die Wahrheit ist, dass wir den Basisangriff für einen Großteil der Demo verwendet haben, aber in Lies of P gibt es ein aufgeladenes Angriffssystem mit einigen Fähigkeiten, die selbst auf die härtesten Feinde verheerende Auswirkungen haben können, es gibt eine Leiste unter ihrer Gesundheit, die in drei Abschnitte unterteilt ist (Fable Slots), die sich beim Angriff auflädt. und jede Fähigkeit verbraucht eine andere Anzahl von Abschnitten. Das Lebensrettungssystem ist wirklich von Bloodborne geerbt, da wir Pinocchios Leben wiederherstellen werden, indem wir Fläschchen (diesmal kein Blut) verwenden, die wir durch das Schlagen von Feinden erhalten.

Wir konnten nicht viel mehr sehen, als wir die Demo spielten: Wir hofften, mehr über das Waffenarsenal, die Fähigkeits-Upgrades und mehr Erkundung in der städtischen Welt zu erfahren, die voller Geheimnisse auf verschiedenen Ebenen zu sein scheint. Das Gefühl ist sehr positiv. Lies of P ist an wichtigen Punkten innovativ und könnte im nächsten Jahr ein großer Höhepunkt sein (und nein, unsere Nase wächst nicht, wenn wir das sagen). Wenn die Qualität bisher beibehalten wird und Sie an einer neuen Herausforderung interessiert sind, ist dies möglicherweise das richtige Spiel für Sie.

Lies of P soll vor Sommer 2023 für PC, Xbox (Spieltag eins mit Game Pass) und PlayStation erscheinen.