A Plague Tale: Requiem: Wir durften ein ganzes Kapitel von Asobos Fortsetzung auf der Gamescom spielen

HQ

Es ist nicht zu leugnen, dass der diesjährigen Gamescom einige ernsthafte Schwergewichte fehlten. Mit Activision, Take-Two Interactive, Sony, Nintendo und so weiter, die alle beschlossen, die große Convention zu überspringen. Aber nur weil diese Unternehmen nicht anwesend waren, bedeutet das nicht, dass es an unglaublich aufregenden Spielen mangelte, die Auftritte hatten - mit einem dieser Namen A Plague Tale: Requiem.

HQ

Ich muss gestehen, ich war bis vor ein paar Monaten kein großer Fan dieser Serie, als ich endlich A Plague Tale: Innocence spielte, was mich natürlich unglaublich aufgeregt und hoffnungsvoll für Requiem machte. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Enttäuschung in der Vorschausitzung - in der Asobo Studio mir erlaubte, das gesamte sechste Kapitel des Spiels zu spielen - nicht wirklich eine Option war. Während ich sagen werde, dass sich dieses Spiel ein wenig anders spielt als das erste (meistens zum Besseren, könnte ich hinzufügen), hat es mich absolut nicht im Stich gelassen. Aber lassen Sie mich weiter darauf eingehen, warum.

Zunächst einmal, wie Sie es von einem Spiel erwarten würden, das nur für PC- und Current-Gen-Konsolen entwickelt wird und PS4 und Xbox One im Gegensatz zu seinem Vorgänger aufgibt, gibt es viele technologische Verbesserungen, die A Plague Tale: Requiem wirklich verbessern. Von größeren Levels, die das Leben für Amicia und Hugo umso schwieriger machen, als Feinde zu navigieren, ist es schwieriger, sich vorbeizuschleichen, bis hin zu besserer Beleuchtung, Auflösung und all den Tricks und Doodads, die ein Spiel visuell auffällig aussehen lassen. Die technologischen Verbesserungen sind sofort spürbar, sei es in den Gesichtsanimationen oder beim Wandern durch ein üppiges lila Lavendelfeld, es ist eine signifikante Qualitätssteigerung, die am besten in einem Vergleich beschrieben wird, der einzigartig für A Plague Tale - Ratten ist.

Werbung:

HQ

Im Anschluss an meine Spielsitzung traf ich mich mit Game Director Kevin Choteau im Rahmen eines Interviews, das jetzt live auf Gamereactor läuft (siehe oben). Hier erzählte mir Choteau, dass die bessere Technologie in Requiems Kern es dem Spiel ermöglicht, bis zu 300.000 Ratten auf einmal zu rendern, gegenüber dem Maximum von 5.000, das die abscheulichen Nagetierhorden von Innocence immer noch unaussprechlich groß erscheinen ließ. Unnötig zu sagen, dass es wieder viele Ratten geben wird. Mehr, als Sie jemals wahrnehmen könnten.

Aber zurück zum Gameplay und wie sich das in dieser Fortsetzung verändert hat. Wie uns schon oft in Trailern und Gameplay-Videos gesagt wurde, sind Amicia und Hugo in diesem Spiel etwas älter. Nicht viel älter könnte ich hinzufügen, aber nur das bisschen älter, dass Sie sehen können, wie schwer die Entscheidungen sind, die das Paar treffen musste, drängen auf sie und ändern sie. Amicia ist nicht länger eine passive Beschützerin, ein Individuum, das sich schleicht und flieht, um Gefahren zu entgehen. Nein, jetzt trägt sie eine Armbrust, die es ihr ermöglicht, den Kampf zu ihren Feinden zu tragen. Die Munitionswirtschaft bedeutet, dass Amicia nicht in der Lage sein wird, einen Feind niederzuschießen, der ihr in den Weg kommt, aber sie kann Feinde mit größerer Leichtigkeit ausschalten - etwas, das wir zu lernen beginnen, ist der Grund, warum das Geschwisterduo in einer anderen klebrigen und schrecklichen Situation ist. Amicia hat auch einige ausgefallene neue Werkzeuge zur Verfügung, sei es Teer, der dazu führt, dass sich die Flammen vergrößern, und das Handwerkssystem wurde ein wenig rationalisiert, so dass es leicht zu erkennen ist, welche Waffen Amicia benutzt und welche Munition gerade geladen ist.

Hugo hat auch einige neue rattenbezogene Kräfte, Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen, Horden zu kontrollieren und sie zu führen, um Feinde mit direkter Präzision anzugreifen, oder sogar eine Anzeige darüber zu erhalten, wo Feinde herumwandern (denken Sie an rattengetriebenes Sonar). All dies führt zu neuen Wegen, um jedes Level anzugehen, die, wie ich bereits erwähnt habe, größer sind und mehr Geduld und Planung erfordern, um durchzukommen, ohne von den vielen Feinden entdeckt und überwältigt zu werden.

Werbung:

Und im Allgemeinen war dies das Thema der Gameplay-Demo. A Plague Tale: Requiem ist größer, hübscher, detaillierter und eindeutig zu einem viel höheren Budget produziert. Daran gibt es nie einen Zweifel. Dieses Spiel wird eines der Top-Spiele des ganzen Jahres sein, und wenn der Rest der Geschichte der Qualität entspricht, die dieses einzigartige Kapitel ausstrahlt, dann sieht es so aus, als hätte Asobo nur einen Game of the Year-Anwärter in den Händen. Unnötig zu sagen, dass ich mich sehr auf dieses Spiel freue, weshalb der 18. Oktober für mich nicht früher kommen kann.