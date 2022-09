Hyänen: Wir haben den Shooter von Creative Assembly auf der Gamescom gesehen

Wenn Sie an Creative Assembly denken, denken Sie an Total War, Warhammer, Grand Strategy und ähnliche Arten von Namen und Schlüsselwörtern. Im Allgemeinen verbindet man den britischen Entwickler nicht mit teambasierten First-Person-Multiplayer-Shootern. Aber andererseits war dies ein ähnlicher Fall, der bis zum Start von Alien Isolation andauerte, und schauen Sie, wie sich das am Ende herausstellte. Der Punkt ist, CA arbeitet an einem Spiel namens Hyenas, das ungefähr so weit von den typischen Projekten entfernt ist, die der Entwickler oft unternimmt, und als Teil unserer Zeit vor Ort in Köln bekamen wir einen Blick aus erster Hand auf diesen Titel, wo Sega uns einen ausführlichen Hands-off-Blick auf das Spiel zeigte.

Für diejenigen, die sich fragen, worum es bei Hyenas genau geht, ist dieses Spiel ein Sci-Fi-Team-basierter Shooter, bei dem Trupps von Spielern gegeneinander antreten, um wertvolle (oft Sega-bezogene) Waren zu stehlen, die in Tresoren rund um die Karte geschützt werden. Es gibt Heist-Elemente, in dem Sinne, dass Sie auf der Karte herumreisen und andere Spieler zu wichtigen Gegenständen schlagen müssen, und dann mit ihnen entkommen müssen, um einen Gewinn zu erzielen. Da es sich um ein Multiplayer-Projekt handelt, werden andere Teams natürlich versuchen, Sie zu schlagen, und Ihnen oft sogar Kummer bereiten, wenn Sie Ihrem Geschäft nachgehen.

Das Gameplay selbst scheint ziemlich rasant zu sein, mit Bewegung und Gunplay, die eher dem ähneln, was Respawn in Apex Legends bietet. Da Hyänen im Weltraum angesiedelt sind, auf einer Raumstation, um genau zu sein, gibt es auch Elemente, die dies widerspiegeln, wie z.B. Schwerelosigkeitsstandorte und Möglichkeiten, die künstlichen Schwerkraftsysteme ein- und auszuschalten. Und für diejenigen, die sich fragen, wie das Loadout-System funktioniert, gibt es auch bei Hyänen Plünderungen, was bedeutet, dass Sie nach Truhen suchen müssen, um bessere Ausrüstung und andere Gegenstände zu erhalten, die im Kampf und in Kämpfen helfen.

Was den Kampf selbst und dessen Funktionsweise betrifft, hängt alles von den Charakteren ab, die Sie und Ihr Team in die Schlacht führen, und auch, wem Sie in Opposition gegenüberstehen. Zum Beispiel kann die Figur Prima ihre 1Up-Anti-Schwerkraft-Fähigkeit nutzen, um Zero-G-Zonen mit Leichtigkeit besser zu navigieren und Kämpfe hier zu ihren Gunsten zu drehen, während Galaxia einen ablenkenden Schild verwenden kann, um sich besser vor Gefahren zu schützen oder das Blatt eines Kampfes zu wenden. Während Creative Assembly uns nur einen Blick auf einige der Hyänen zeigte, die angeboten werden, war die Vielfalt eindeutig eine Stärke.

Zum Thema Abwechslung: Auch die eigentliche Station, auf der das Spiel spielt, scheint sich hier zu übertreffen. Wie ich bereits erwähnt habe, ist es in vielerlei Hinsicht ein Sega- und Popkultur-Himmel, da Sie überall verschiedene Anspielungen auf die ikonische Spielefirma und die Retro-Kultur als Ganzes finden können. Von Arcade-Automaten über riesige Rubik's Cubes bis hin zu Sonic the Hedgehog und sogar Retro-Heimkonsolensystemen ist alles da (oft definiert es jeden Raum), und viel davon können Sie als Teil Ihrer Raubüberfallbemühungen stehlen.

Sie fragen sich vielleicht an dieser Stelle, wie ein Match von Hyänen eigentlich gewonnen wird. Die Idee ist, Waren zu erwerben, die dann Ihr Level an Schlagkraftpunkten in einem Spiel erhöhen. Sobald Sie einen bestimmten Betrag haben, können Sie von der Station exfiltrieren und Ihre Gewinne einzahlen, aber wenn Sie Ihre Clout-Levels erhöhen, steigt auch das Ziel auf Ihrem Rücken, was bedeutet, dass andere Teams Sie als eine Gelegenheit sehen werden, einen schnellen Schlag von Waren zu bekommen. Und da dein Team nicht respawnen wird, wenn ihr alle eliminiert seid, ist der Tod das Letzte, wovon ihr begrüßt werden wollt.

Ansonsten ist es wichtig zu wissen, dass Hyenas eigentlich kein reines PvP-Spiel ist, da es NPC-Feinde gibt, die das Level übersäen. Diese Personen werden Waren schützen und Ihr Leben umso herausfordernder machen, aber nicht in dem Maße, wie es andere Spieler tun werden. Was Sharkmob mit den NPC-Fraktionen von Vampire: The Masquerade - Bloodhunt gemacht hat, scheint ein guter Vergleichspunkt zu sein.

Während ich euch gerne sagen möchte, wie sich all diese Features im tatsächlichen Gameplay anfühlen, kann ich das leider nicht hinzufügen, da ich während des Pressetreffens keine Chance hatte, irgendwelche Matches von Hyenas zu spielen. Dennoch haben mich die vielen verschiedenen Konzepte und die flüssig aussehende Action ziemlich beeindruckt, bis zu dem Punkt, an dem ich gespannt bin, was dieses talentierte Team im FPS-Bereich tun kann.