Tchia: Wir haben auf der Gamescom 2022 einen Ausflug zu Awacebs pulsierender Insel gemacht

HQ

Während die Gamescom ziemlich beschäftigt war, mit unserem Team, das zwischen einem Termin nach dem anderen flitzte, hatte ich das Glück, einen Moment Ruhe zu bekommen, indem ich Awacebs Stand besuchte, um mit dem entzückenden Tchia in die Hand zu gehen. Dieses entzückende Lebenssimulationsspiel spielt auf einer pulsierenden Insel mitten im Ozean, einem Ort, der Neukaledonien nachempfunden ist, der gleichen Südpazifikinsel, die viele Mitglieder des Entwicklungsteams von sich selbst herleiten. Da dies der Fall ist, besteht das Konzept dieses entspannenden Videospiels darin, zu erkunden, Ziele zu erreichen und einfach das zu machen, was Sie können, indem Sie einige mystische Fähigkeiten und eine praktische Ukulele nutzen, die bei Ihren übernatürlichen Bemühungen helfen kann.

Wie ich bereits angedeutet habe, ist die Insel, auf der Tchia spielt, voller Möglichkeiten und Verheißungen. Es gibt Städte voller freundlicher Gesichter und Gebäude, in denen Sie Essen finden und sogar in einige Minispiele eintauchen können, z. B. eine, in der Sie Ihre treue Schleuder verwenden, um Ziele innerhalb einer begrenzten Zeit zu treffen. Aber die Insel beherbergt auch eine breite Palette anderer Erlebnisse, darunter Statuen des tyrannischen Führers der Insel, die zerstört werden müssen, oder Lagerfeuer, bei denen Sie den Protagonisten, Tchias Aussehen anpassen können (sei es in Form von Kleidungsstücken, Frisuren oder sogar dem Stil des Saitenmusikinstruments, das Sie verwenden). Und während Tchia stolz auf seinen passiven und entspannenden Ton ist, gibt es auch gefährlichere und hektischere Möglichkeiten, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

HQ

Hier lernen wir zum ersten Mal die Antagonisten und Feinde der Insel kennen. Seltsame, verzauberte Stoffkreaturen, die in keiner Weise erschreckend wirken, Ihnen aber dennoch ein echtes Gefühl für die Gefahr geben, die sie darstellen. Um sie zu besiegen, müssen wir eine weitere interessante Mechanik verwenden, die sich um Magie dreht. Bekannt als Soul Jumping, ermöglicht diese Fähigkeit Tchia, buchstäblich in Objekte und Kreaturen zu springen, so dass Sie ihre Eigenschaften und Natur verkörpern können. Dies könnte ein Vogel sein, der die Insel leicht durchquert, ein Hund, um versteckte Schätze auszugraben, oder sogar eine Laterne, die Flammen spucken und sogar für einen zerstörerischeren Abschluss explodieren kann. Letzteres ist ein ideales Werkzeug, um mit den seltsamen, tödlichen Kreaturen umzugehen, die die Insel bewohnen.

Werbung:

Ansonsten ist es erwähnenswert, dass Sie an bestimmten Docks auf der ganzen Insel auch ein Holzfloß mit Segeln finden können. Dies ist Tchias persönliches Boot, das ein paar verschiedene Zwecke hat. In erster Linie gibt es Navigation und Reisen um Flüsse (und sogar in den riesigen Ozean, der die Insel umgibt), aber das Floß wird auch häufig in Rennen verwendet, ein weiteres Minispiel, das erobert werden kann. Und in ähnlicher Weise hat Tchia auch einen Gleiter zur Verfügung, der es ihr ermöglicht, sicher aus extremen Höhen abzusteigen, ähnlich wie Link Hyrules riesige Gipfel und Felswände in The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit seinem eigenen Segelflugzeug überwinden kann.

Obwohl es in keiner Weise ein besonders wichtiger Aspekt des Spiels ist, hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass es nicht so anspruchsvoll ist wie viele Überlebensspiele, hat Tchia Überlebensmechaniken, über die man nachdenken muss. Es gibt Gesundheit (natürlich), Ausdauer für das Sprinten und auch Energie, die für die Nutzung der Seelensprung-Fähigkeit unerlässlich ist. Im Wesentlichen fungiert dies als eine Bar, die langsam abfließt, wenn Sie weiterhin Zeit in anderen Formen verbringen, wo das Ausgehen bedeutet, dass Sie aus der Kreatur oder dem Objekt, das Sie bewohnen, herausspringen - manchmal vorzeitig und in unangenehmen Situationen. Sie werden in der Lage sein, diese Überlebenselemente zu erweitern, indem Sie bestimmte Gegenstände auf der Insel finden.

Werbung:

Während ich sagen werde, dass die Demo, die ich erlebt habe, nicht wirklich einen guten Einblick in die Geschichte oder Erzählung von Tchia gegeben hat und was das letztendlich für die Spieler bieten wird, haben die kurzen Begegnungen mit den anderen Inselbewohnern deutlich gemacht, dass wir uns auf eine Geschichte freuen können, die absolut voller Charme ist. Während wir Tchia also erst 2023 vollständig sehen können, werden sich Fans von entspannenden und beruhigenden Abenteuern in dieses entzückende Spiel von Awaceb verlieben.