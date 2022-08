Der Teufel in mir - Gamescom 2022 Erste Eindrücke

HQ

Der vierte Teil der ersten Staffel (von Supermassive Games so genannt) wird in diesem Jahr aus der Horrorspiel-Anthologie The Dark Pictures ausgeliefert. Wie in früheren Lieferungen wird uns der Teufel in mir in die Lage einer Gruppe armer Elender versetzen, die eine herzzerreißende Erfahrung überleben müssen, um ihr Leben zu retten, selbst wenn sie ihre Menschlichkeit verlieren.

Jede Geschichte von The Dark Pictures hat eine echte Basis, in der die Handlung aufgebaut ist. Die Man of Medan basiert auf einem verlorenen Schiff während des Zweiten Weltkriegs. Little Hope handelt von der Hexenjagd der amerikanischen Pilger. House of Ashes basiert auf der Geschichte der Monster während des Irakkrieges. Und jetzt hebt The Devil in Me einen engeren Ton hervor, der auf H. H. Holmes' realer Geschichte basiert, der der erste Serienmörder in der Geschichte Amerikas war. Holmes war ein Arzt, der Mitte des 19. Jahrhunderts ein Hotel im Zentrum von Chicago leitete, das World's Fair Hotel, in das die Gäste hineingingen, aber nie herauskamen.

Holmes entwarf das gesamte Gebäude mit geheimen Räumen, Falltüren im Boden und einem Keller mit Säuretanks und Branntkalkbrunnen. Alles mit dem einzigen Zweck, die Sehnsucht seines Besitzers zu befriedigen. Wie er vor Gericht gestand, ermordete Holmes 27 Menschen und versteckte sie hinter den Mauern, obwohl angenommen wird, dass es viele, viele mehr gewesen sein könnten. Und bevor er gehängt wurde, bettelte er darum, unter Beton begraben zu werden, denn sein Geist konnte nicht weiter unschuldige Menschen töten. Holmes rechtfertigte seine Taten jedes Mal damit, dass sein innerer Teufel ihn gezwungen habe, sie zu begehen. "Der Teufel in mir" ist in der Tat ein Zitat, das er gemacht hat. Sein Hotel wurde abgerissen, mit dem Spitznamen "Murder Castle".

Neben der makabren realen Geschichte war das Kino eine weitere großartige Inspiration für das Spiel, insbesondere die Saw movies saga, mit ihren Dilemmata und Mechanismen, mit denen sie ihre Opfer auf die grausamste und originellste Weise ermorden, etwas, das The Devil in Me auch gezeigt hat, um es auf die nächste Stufe bringen zu können. Ebenso lieferten The Shining, Halloween und Friday the 13th auch Ideen für den Titel, und es wird sehr befriedigend sein, die Spieler-Community zu beobachten, die nach jeder Hommage sucht, die das Designteam entlang der gesamten Geschichte und Landschaft eingeführt hat.

Aber lassen Sie uns über das Spiel selbst sprechen, da The Devil in Me viele Unterschiede zu den verbleibenden Supermassive-Spielen hat. Zuerst können wir hervorheben, dass es bis heute das größte Spiel in The Dark Pictures sein wird, das mehr als 7 Stunden insgesamt das Abenteuer mit einer normalen Rate dauern wird. Dort werden wir abwechselnd die Kontrolle über 5 Mitglieder einer Fernsehgruppe am Rande ihrer Entlassung übernehmen, die eine Serie über amerikanische Serienmörder aufnehmen. In ihrer Verzweiflung, ihren Job zu verlieren, nehmen sie einen mysteriösen Anruf von einem Geschäftsmann namens Granhem Du'Met entgegen, der der Besitzer eines Hotels auf einer Insel ist, die eine zuverlässige Nachbildung von Holmes 'Murder Castle ist, und das Team reist dorthin, um eine Episode aufzunehmen. Niemand weiß, dass es mehr als eine glückliche Erholung ist, sondern eher eine reale und tödliche Erfahrung.

Der Detaillierungsgrad, den Supermassive in jedes Zimmer, jeden Korridor und jedes Objekt im Hotel steckt, ist teuflisch. Außerdem ist es aufgrund der sich ständig bewegenden Wände, die Pfade öffnen und schließen und Charaktere fangen, unmöglich, sich zu orientieren. Glücklicherweise ermöglicht The Devil in Me den Spielern, jetzt zu rennen, was nützlich ist, um die Landschaft schneller zu erkunden und nach jedem möglichen Hinweis zu suchen, um zu überleben.

Es ist auch wichtig hervorzuheben, dass wir jetzt auf viel mehr verschiedene Arten mit der Umwelt interagieren können als zuvor in The Dark Pictures: Objekte bewegen, um neue Wege zu öffnen, Leitern erklimmen, hohe Kanten überqueren ... Die Erkundung wird umfassender sein als je zuvor.

Und zu guter Letzt hat jedes Mitglied des Teams jetzt ein kleines Inventar, in dem es nützliche Gegenstände tragen kann, wie eine Karte, um Schubladenschlösser zu erzwingen, oder ein Richtmikrofon, mit dem man hinter Wänden zuhören kann. Jede Option und jeder Gegenstand wird die Rätsel schwieriger denn je machen.

Wir denken, dass alle Neuheiten, die wir in The Devil in Me gesehen haben, ein natürlicher Schritt in dieser Serienentwicklung sind und ein Beweis dafür, dass das Feedback zwischen den Spielern und dem Entwickler gehört wurde. Wir werden dieses neue Horrorabenteuer sehr bald genießen können, da The Devil in Me am 18. November für PC und Konsole veröffentlicht wird.

Wie Jigsaw sagen würde: "Lass das Spiel beginnen"