Park Beyond - Frühe Eindrücke

Die Deutschen sind als gründliches und fleißiges Volk bekannt. Ob das Klischee wahr ist oder nicht, sie lieben ihre Simulatoren mit Spielen wie Farming Simulator und Euro Truck, die einen Nischenmarkt im deutschsprachigen Raum finden.

In dieser Hinsicht will Park Beyond vom deutschen Studio Limbic Entertainment den Trend fortsetzen, indem es einen ziemlich komplexen Vergnügungspark-Simulator liefert. Davon abgesehen liegt der Schwerpunkt eindeutig auf Zugänglichkeit und Spaß, um ein Spiel mit hoffentlich einer breiteren Anziehungskraft zu schaffen.

Im Rahmen unserer Gamescom-Berichterstattung hatten wir die Möglichkeit, einen frühen Build des Spiels auszuprobieren, und waren tatsächlich ziemlich beeindruckt.

Eine verrücktere Fahrt als sonst

Das vorherige Spiel des Entwicklers ist das verrückte Sim-Spiel Tropico 6, in dem Sie als Diktator einer stereotypen Bananenrepublik Ihre Nation zum Ruhm führen oder die Staatskasse auf Ihre Offshore-Bankkonten überweisen können. Der übertriebene und satirische Ton ist in Park Beyond noch ausgeprägter, wo Limpic Entertainment das neue Wort impossification eingeführt hat. In einfachen Worten bedeutet es, dass wir Zugang zu den gleichen Fahrgeschäften, Mitarbeitern und Einrichtungen wie in einem normalen Vergnügungspark haben werden - alles ist einfach viel verrückter als sonst!

Dies führt zu einigen phantasievollen Erfindungen. Sanitärarbeiter sammelt zu gleichen Teilen Müll und unglückliche Gäste mit einem riesigen Staubsauger (ähnlich wie in Ghostbusters), explosive Kanonen schießen Karren von einem Gleis zum nächsten auf den Achterbahnen, und die Toiletten sind als Karussells konzipiert. Eigentlich musste ich mir das letzte Beispiel über die Toiletten ausdenken, da wir während unserer Vorschau nicht wirklich so viele der impossifizierenden Funktionen zu sehen bekamen. Wir konnten jedoch ein anderes der Spiele ausprobieren, die Funktionen verkaufen.

Lerne das Spiel durch die Kampagne

Während unserer Zeit mit dem Park Beyond durften wir die erste Mission der Kampagne spielen. Alles beginnt damit, dass der Spieler - bekannt als The Visionary - in einer schön gestalteten Wohnung aufwacht, die bis zum Rand mit aufwendigen Achterbahnmodellen gefüllt ist. Es dauert nicht länger als eine Minute oder so, bis Sie sich im echten Deal versuchen können, da der temperamentvolle Blaze Sie mit dem Bau einer riesigen Achterbahn mitten durch das Herz der Stadt beauftragt. Am Ende der Mission werden Sie dann dem Parkmanager Pete vorgestellt, der Sie als seinen neuen Schützling aufnimmt.

Die Kampagne wird wahrscheinlich keine Preise für ihr Storytelling gewinnen, und das Spiel macht sich sogar als eigenes Schreiben lustig. Aber es scheint - basierend auf der ersten Mission - einen guten Job zu machen, um Sie in die verschiedenen Mechaniken zu erleichtern. Darüber hinaus wird jeder Aspekt des Parkmanagements, wie Finanzen und Gästezufriedenheit, durch eine Reihe von bunten Charakteren repräsentiert, die im Laufe der Geschichte schrittweise eingeführt werden. Der Entwickler verspricht, dass die Missionen nicht vollständig linear sein werden, und selbst während der kurzen ersten Missionen mussten wir ein paar Entscheidungen treffen, wie wir vorgehen sollten.

Achterbahnbau zeigt großes Potenzial

Aber was ist mit dem eigentlichen Gameplay? Wie bereits erwähnt, mussten wir bei der ersten Mission eine komplizierte Achterbahn mit Drehungen und Wendungen durch eine weitläufige Stadt entwerfen. Während einer kurzen Präsentation sprach der Creative Director des Spiels, Johannes Reithmane, darüber, wie Limbic Entertainment das Spiel leicht zugänglich machen wollte, während es immer noch erweiterte Funktionen unter all den hohen Schreien und der klebrigen Zuckerwatte enthielt. Der Track-Editor scheint diese Designphilosophie in vielerlei Hinsicht perfekt einzufangen.

Die Gleise lassen sich leicht platzieren und passen sich automatisch dem Gelände an, wenn Hindernisse im Weg sind oder kleinere Höhenunterschiede auftreten. Dennoch entreißt es den Spielern nie die Kontrolle, und indem Sie die Höhe der Tracks oder den Winkel des endgültigen Track-Stücks anpassen, können Sie das Layout mit großer Präzision steuern. Da das Gleisdesign modular aufgebaut ist, ist es auch einfach, ein früheres Teil anzupassen, ohne alle Ihre vorherigen Arbeiten rückgängig machen zu müssen.

Die erste Mission dauerte nicht länger als 15 Minuten, aber trotz der kurzen Spielzeit wurden nach und nach viele interessante Funktionen eingeführt, wie die Möglichkeit, Schienen mit Aufzügen für den Aufstieg zu bauen. Wir durften auch einige der Zanier-Features ausprobieren, wie Kanonen, die die Karren über Hindernisse schießen, und wir tunnelten sogar durch einen Berg - Sicherheit und Umweltschutz seien verdammt.

Die Tore öffnen sich 2023

Nachdem wir die erste Mission beendet hatten, konnten wir uns auch ein wenig im Sandbox-Modus versuchen. Park Beyond ist immer noch sehr in Arbeit mit der Benutzeroberfläche, die hauptsächlich aus Platzhaltern besteht, und wir konnten nur eines der vielen verschiedenen Parkthemen ausprobieren. Also, während es ein bisschen früh ist, um Schlussfolgerungen zu ziehen, schienen die Parkfunktionen ziemlich intuitiv zu sein, und es gab ein schönes Gefühl des Lebens, als sich die Tore öffneten und der Gast anfing, hereinzukommen. Während wir die vielen Anpassungsoptionen nur kurz ausprobiert haben, zeigte eine kurze Videopräsentation einige ziemlich beeindruckende, von Benutzern erstellte Designs, die Sie einfach mit Freunden oder Fremden online teilen können.

Natürlich weiß jeder, der den ursprünglichen Roller Coaster Tycoon gespielt hat, dass es wahrscheinlich keine gute Idee ist, sich auf eine Fahrt einzulassen, bis Sie sehen können, ob die Strecken tatsächlich fertig sind, oder Sie könnten mit unerwünschten Flugstunden enden. Es ist noch zu früh, um zu sagen, wie sich Park Beyond entwickeln wird, aber was wir bisher gesehen haben, scheint sicherlich vielversprechend zu sein, und da das vollständige Spiel nicht vor 2023 veröffentlicht wird, hat der Entwickler viel Zeit, um das zu verfeinern, was bereits eine angenehme Erfahrung zu sein scheint.