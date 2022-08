MultiVersus: Unsere Eindrücke von der Open Beta

HQ

Um die beste Zusammenarbeit zu gewährleisten, ist es eine gute Idee, die Fähigkeiten eines Charakters zu überprüfen, damit sie zu Ihren Teamkollegen passen.

Wenn Sie mich vor ein paar Jahren gefragt hätten, wie die Chancen stehen, dass wir ein Kampfspiel mit Bugs Bunny und Arya Stark darin sehen würden, hätte ich mit ausgestellten Nasenlöchern darüber gelacht. Aber jetzt ist es sicherlich eine Realität und wir haben uns gegenseitig als alle möglichen liebenswerten Charaktere aus dem gesamten Warner Bros.-Dach von Produkten und IP verprügelt. Etwas überraschend ist MultiVersus auch ein ausgezeichnetes Spiel, das von Player First Games entwickelt wurde.

Natürlich ist es auch möglich, eins zu eins zu spielen, aber zwei-gegen-zwei ist der Modus, den die Entwickler empfehlen, und wir können das verstehen.

Allein der Blick auf MultiVersus erinnert mich an Super Smash Bros. Ultimate, und es ist definitiv kein kleiner Schuh, den es zu füllen gilt, wenn man bedenkt, dass wir die höchstmögliche Bewertung vergeben haben, als wir es selbst überprüft haben. Nintendo ist trotz mehrerer Versuche im Partykampf-Genre unangefochten geblieben. PlayStation All-Stars Battle Royale geriet schnell in Vergessenheit und es wurde schnell klar, dass Nickelodeon All-Star Brawl ein unglaublich mittelmäßiger Titel war, der bei weitem nicht an Nintendos brillante Kampfanstrengungen heranreichte. Die Erwartungen an MultiVersus waren daher nicht besonders hoch, dennoch wartet das Spiel mit einigen Neuheiten auf, die wir noch nie zuvor gesehen haben - und die auch liefern.

Werbung:

Einfach ausgedrückt, geht es bei MultiVersus darum, auf andere Spieler einzuprügeln, wobei du es einfacher machst, sie aus der Arena zu drängen und so ein Leben zu verlieren. Wer zuerst die vorgegebene Anzahl an Knockouts erreicht, gewinnt. Das Konzept sollte für jeden, der ähnliche Videospiele schon einmal gespielt hat, nichts Neues sein. In MultiVersus liegt der Fokus jedoch auf der Zusammenarbeit auf verschiedene Arten. Für den Anfang können Sie verschiedene Charaktere mit verschiedenen Fähigkeiten anpassen, die unter anderem Ihre Angriffe stärker machen, es Ihnen ermöglichen, Schlägen schneller auszuweichen oder höher zu springen. Es gibt mehrere verschiedene Optionen zur Auswahl, und wenn Ihr Teamkollege die gleichen Fähigkeiten anwendet, werden sie zu den Fähigkeiten des Teams hinzugefügt und machen sie noch wirkungsvoller. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Charaktere selbst. Während Superman sich wie ein Panzer verhält und viel Schaden nehmen kann, kann Velma die Geschwindigkeit deines Teamkollegen erhöhen und ihn sogar heilen. Jeder Charakter hat seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten und kann kombiniert werden, um zu jedem Spielstil zu passen.

Es gibt ein paar verschiedene Arenen, in denen man kämpfen kann, und wir hoffen, dass es in Zukunft noch mehr geben wird.

Ein erfreulicher Aspekt von MultiVersus ist, dass es völlig kostenlos ist, mit dem Spielen zu beginnen. Es gibt ein paar verschiedene Editionen des Spiels, die Geld kosten, aber wenn Sie wollen, müssen Sie keinen einzigen Cent ausgeben, um es zu genießen. Wenn Sie sich jedoch dafür entscheiden, kein Geld auszugeben, sind einige der Inhalte zeitaufwendiger zu entsperren. Nur etwa ein Drittel der Charaktere wird zur Auswahl stehen, aber je mehr Sie spielen, desto mehr Geld wird Ihrer Bank hinzugefügt, das Sie dann ausgeben können, um neue Kämpfer freizuschalten. Zusätzlich zu diesem Geld gibt es eine weitere Währung: Gleamium. Dies kann für echtes Geld gekauft werden, um später Charaktere zu kaufen, ohne Dutzende von Stunden damit verbringen zu müssen, sie freizuschalten. Neben dem Kauf neuer Charaktere können diese verschiedenen Währungen auch verwendet werden, um alternative Skins oder andere Kosmetika zu kaufen. Leider sind einige dieser Dinge an Gleamium gebunden und damit ist es nicht möglich, alles freizuschalten, wenn Sie völlig kostenlos spielen möchten, was ich etwas seltsam finde. Einige Preise fühlen sich auch seltsam an, da ein Profilsymbol beispielsweise 50.000 reguläre Münzen kosten kann, während ein Charakter höchstens 3000 Münzen kostet.

Etwas, das mir bei MultiVersus sofort aufgefallen ist, war die ohnehin schon hervorragende Charakterauswahl. Diese Galerie besteht wirklich aus allen möglichen Charakteren. Shaggy aus Scooby-Doo, Arya Stark aus Game of Thrones, Wonder Woman, Steven Universe, Bugs Bunny und der Iron Giant aus Brad Birds wunderbarem Film sind alle spielbar. Schließlich soll die Charaktergalerie erweitert werden, und selbst wenn das Spiel von der offenen Beta zum offiziellen Start übergeht, wurde Basketball-Profi LeBron James als Charakter aus Space Jam: A New Legacy veröffentlicht. Wir wissen, dass sowohl Rick als auch Morty auf dem Weg sind, und auf lange Sicht können wir davon ausgehen, dass viele, viele weitere Charaktere von Warner Bros. beitreten werden. Es sind jedoch nicht nur die Kämpfer, die vertraut sind, sondern auch die Arenen werden sich wahrscheinlich auch vielen vertraut anfühlen. Darunter Wonder Womans Haus Themyscira, ein Spukhaus von Scooby-Doo und die Batcave. Im Moment ist die Anzahl der Standorte ziemlich gering, was sich ein bisschen traurig anfühlt, also hoffe ich, dass diese Zahl auch schnell erweitert wird.

Werbung:

Im Gegensatz zu Super Smash Bros., das oft gleichbedeutend mit verschiedenen Gegenständen war, die in Schlachten auftauchen und verwendet werden können, gibt es in MultiVersus keine solchen Gegenstände. Da die Arenen relativ klein sind und es trotzdem ziemlich chaotisch werden kann, fühlt es sich richtig an, dies zu überspringen. Persönlich haben diese Gegenstände oft Matches sabotiert und es ist nicht ungewöhnlich für mich, Gegenstände auszuschalten, wenn ich Nintendos Alternative spiele. In der Lage zu sein, Fähigkeiten in MultiVersus anzupassen, mag auf den ersten Blick unfair erscheinen, aber es ist nicht wirklich so unfair, wie Sie vielleicht denken. Vielmehr würde ich argumentieren, dass die Fähigkeiten ausgewogen sind und sobald der gewertete Spielmodus gestartet ist, können wir erwarten, dass Fähigkeiten blockiert werden und für diejenigen, die das Setup nicht mögen, attraktiver werden.

Verbringe jede Saison viel Zeit mit MultiVersus, wenn du mehr Dinge freischalten möchtest, mit denen du dein Profil schmücken kannst.

Was die Spielmodi betrifft, so sind sie leider relativ wenige. Es muss gesagt werden, dass Nickelodeon All-Star Brawl zwar eine monumentale Enttäuschung war, aber aus mehreren verschiedenen Spielmodi bestand, in denen zum Beispiel Fußball gespielt werden konnte. Dort war es sogar möglich, einen Arcade-Modus zu spielen, den ich wirklich gerne in MultiVersus gesehen hätte, denn wenn Sie alleine spielen, besteht eine gute Chance, dass Sie etwas anderes als 1v1, 2v2 oder Free-for-All (vier Spieler) spielen möchten. Persönlich hätte ich mir für jeden Charakter eine kleine Geschichte und nach Abschluss des Arcade-Modus einen kleinen Preis gewünscht, damit es ein wenig mehr Spaß macht, die verschiedenen Charaktere zu entdecken. Im Moment ist man eher gezwungen, sie in regulären Matches, lokal oder online, oder im Trainingsmodus gegen Bots zu testen. Ein Einzelspielermodus wäre wirklich toll gewesen und sticht als das hervor, was ich in MultiVersus am meisten vermisse.

Eine Sache, die an MultiVersus klar ist, ist, dass Sie kontinuierlich belohnt werden, indem Sie es spielen. Jede Saison bringt einen neuen Season Pass, in dem du XP verdienst, indem du verschiedene Herausforderungen abschließt und einfach Matches spielst. Auf diese Weise schaltest du eine Vielzahl von Dingen wie Geld, Kosmetika und Abkürzungen frei, um im Charakterlevel zu klettern. Gutes Benehmen kann dir auch zusätzliches Geld einbringen, nachdem du ein Match abgeschlossen hast, und wenn du in der gleichen Gruppe wie jemand anderes spielst, erhältst du satte 30% zusätzliche XP und Bargeld. Mit anderen Worten, Player First Games ermutigt die Spieler, gemeinsam Spaß zu haben, und das ist wirklich nötig.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass MultiVersus ein Spiel ist, das Sie wirklich, wirklich nicht verpassen sollten. Egal, ob Sie sich dafür entscheiden, Geld dafür auszugeben oder Player First Games keinen einzigen Cent zu geben. Der Kampf ist absolut hervorragend und auf lange Sicht haben wir Grund zu der Annahme, dass das Spiel nur immer besser wird. Weitere Charaktere sind auf dem Weg, weitere Spielmodi kommen hinzu, und wir können nur davon ausgehen, dass irgendwann noch viel mehr für den Kampftitel veröffentlicht wird. Also hör auf zu warten und fang an, auf deine Freunde (oder Fremde) in diesem großartigen Kampfspiel einzuschlagen.