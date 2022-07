Deceive Inc. Praktische Eindrücke: Subterfuge hat sich noch nie so süß angefühlt

Es war vor etwa einem Monat, als der Entwickler Sweet Bandits Studio das Gameplay für den Multiplayer-Spionagekriegstitel Deceive Inc. zeigte. Hier erregte dieses Spiel zum ersten Mal meine Aufmerksamkeit, da sein sanftes Spy vs. Spy-ähnliches Gameplay etwas zu bieten schien, das auf dem Spielemarkt seit geraumer Zeit nicht wirklich in Angriff genommen worden war. Springen Sie bis heute und ich hatte den Luxus, das Spiel auszuprobieren und zu erleben, wie seine Multiplayer-Systeme funktionieren.

Für diejenigen, die es nicht wissen, ist Deceive Inc. ein reines Multiplayer-Spiel, in dem Spione (oder Teams von Spionen) einen Ort mit einem Ziel (eine goldene Aktentasche) sichern und extrahieren müssen. Der Haken ist, dass jeder Spion, der in der Lobby ist, das gleiche Ziel verfolgt, was bedeutet, dass Sie einen wahren Tauzieh-Strategiestil erhalten, bei dem jeder versucht, sich gegenseitig zu betrügen und ein Bein zu bekommen, indem er den Fortschritt einer anderen Person nutzt und auch Fallen und Fähigkeiten einsetzt, um sich gegenseitig auszutricksen. Es ist ein Free-for-All-Gameplay-Stil, bei dem der Spieler immer die Augen offen halten muss, da ein Zivilist dank der Mimikfähigkeit tatsächlich ein rivalisierender Agent in Verkleidung sein könnte, ebenso wie ein Pflanzentopf.

Der Haken ist - neben gegnerischen Spionen, die Ihnen Probleme bereiten werden - das Ziel ist nicht nur offen. Vielmehr befindet es sich tief in einem Tresor, auf den nur durch Aktivierung von drei Tresorterminals auf der Karte zugegriffen werden kann. Diese Tresorterminals befinden sich auch in Räumen mit zusätzlicher Sicherheit, die nur durch Schlüsselkarten (oder durch Hacken) geöffnet werden können, was bedeutet, dass Sie neue Verkleidungen finden müssen, die Sie in eingeschränkte Bereiche lassen, ohne dass die KI verärgert wird, während Sie Informationen sammeln, um sicherzustellen, dass Sie Türen hacken können, zusätzlich zu inkognito bleiben und nicht den Verdacht rivalisierender Spione zu erregen. Andernfalls könnten Sie sich in der Schusslinie befinden.

Und Deceive Inc. geht noch einen Schritt weiter, indem es auch eine Reihe von Agenten hat, die alle verschiedene einzigartige Dinge tun und sich mit einer Reihe verschiedener Gadgets ausstatten können. Zum Beispiel ist Larcin vom Klassentyp Scoundrel und zeichnet sich dadurch aus, dass er anderen Agenten Schwierigkeiten bereitet, indem er in der Lage ist, unsichtbar zu werden und Gegenstände (sogar das Ziel) mit einem Nahkampf zu stehlen. Cavalière hingegen ist ein Tracker und besser darin, Hinweisen zu folgen, die von rivalisierenden Agenten hinterlassen wurden, um ihre Deckung sprengen und eliminieren zu können. Stapeln Sie dies mit Gadgets, die entweder für Utility-Zwecke verwendet werden können (wie die Bounce Mat, um Sie in neue Höhen zu bringen oder einen Sturz zu brechen) oder als Werkzeuge der Aggression (dh der automatische Turm, der automatisch auf aufgedeckte Agenten abzielt) oder zur Verteidigung (nehmen Sie den defensiven Regenschirmschild, der Kugeln als Beispiel blockieren kann), Und Sie erhalten ein Spiel mit vielen beweglichen Teilen, die Sie verwalten müssen.

Aber im Gegensatz zu einem traditionellen Shooter, bei dem zu viel Komplexität oft zu einem Hindernis wird, wirkt sich in Deceive Inc. die große Menge an Optionen zu seinen Gunsten aus, da es eine breite Auswahl an Spielstilen eröffnet. Da Sie sich im Spiel nur wirklich Sorgen um sich selbst machen (es sei denn, Sie spielen einen Teammodus), können Sie das Spiel in jedem gewünschten Tempo spielen. Wenn Sie Lust haben, ein aggressiver Spielmacher zu sein, können Sie sich darauf konzentrieren, den Tresor zu öffnen, damit Sie als Erster das Ziel ergreifen können. Ebenso, wenn das lange Spiel mehr Ihre Geschwindigkeit ist, können Sie darauf warten, dass jemand anderes die harte Arbeit erledigt, und dann versuchen, sie abzuholen, wenn sie auf die Extraktion warten. Die Wahl liegt bei Ihnen, aber die eine Sache, die eine Konstante bleibt, ist, dass, wenn Sie nicht der letzte lebende Agent sind, Sie höchstwahrscheinlich im Fadenkreuz von jemandem sind.

Deceive Inc. schwingt mit einem glatten Spionagegefühl der 80er Jahre mit. Dies ist kein Spionagekrieg der heutigen Zeit, in dem James Bond im Wesentlichen ein Auftragskiller ist. Nein, dieses Spiel ähnelt eher der Roger-Moore-Ära von Bond mit einem Spritzer Magnum P.I., wo verrückte Gadgets, Ausflüchte, Schnurrbärte und Rollkragenpullover cool waren. Und aus diesem Grund geht es beim Gameplay, wenn auch mit Shooter-Systemen, wenn die Hölle losbricht, mehr darum, ruhig und gesammelt zu bleiben und nicht unter Stress in Panik zu geraten. Und es funktioniert wirklich gut.

Sicher, es gibt Bereiche, die mich ein bisschen beschäftigen. Vor allem die Tatsache, dass Sie buchstäblich nichts anderes tun müssen, als mit dem Ziel zu extrahieren, zu gewinnen, was bedeutet, dass bestimmte Spieler sehr wenig tun können und trotzdem erfolgreich sein können, indem sie aus dem Endspielchaos Kapital schlagen, trotz der Tatsache, dass andere sich auf der Karte bewegt haben und Ziele links und rechts abgeschlagen haben, damit das Spiel bis zu diesem Punkt voranschreiten kann. Ebenso fühlt sich die plündernde Natur ein wenig sinnlos an, da Sie so ziemlich überall auf der Karte herumkommen können, ohne auf eine große Straßensperre zu stoßen, was die Frage aufwirft, warum Sie Zeit damit verbringen würden, Schubladen zu öffnen und Computer für Informationen zu hacken, wenn Sie stattdessen einfach eine passende Verkleidung finden und die Karte in der Nähe uneingeschränkt durchstreifen können.

Aber insgesamt beweist meine Zeit mit Deceive Inc., dass dies ein Spiel ist, das sich zu einer Menge Spaß entwickelt - umso mehr, wenn es mehr Orte zu erkunden und Spielmodi zu erobern gibt. Die Vielfalt und Einzigartigkeit des Gameplays sorgt dafür, dass sich Deceive Inc. frisch anfühlt und Spaß macht, und aus diesem Grund freue ich mich auf den Veröffentlichungstag, wann auch immer das sein mag.