Rollerdrome: Eine interessante Kombination aus Stil, Skating und Schlachtung

Im Laufe der Jahre ist der Entwickler Roll7 praktisch zum Synonym für Skateboarding geworden, was zum großen Teil auf seine brillante OlliOlli-Franchise zurückzuführen ist. Aber nach dem Start der neuesten Installation in genau dieser Serie (OlliOlli World) versucht das Team, sich in eine neue IP zu verzweigen. Fans, die Roll7s Herangehensweise an das Skaten mögen, werden froh sein zu hören, dass dieses Spiel in eine ähnliche Richtung geht und sogar einen vertrauten Kunststil hat. Worüber ich spreche, ist das kommende Rollerdrome, ein Spiel, mit dem ich den Luxus hatte, vor dem Start im August in die Hand zu gehen.

HQ

Im Gegensatz zu OlliOlli, das in einer Welt des inklusiven Skateboard-Spaßes spielt, hat Rollerdrome eine reifere und sadistischere Prämisse. Dieses Spiel dreht sich um einen futuristischen Blutsport, der als Rollerdrome bekannt ist, und hier haben die Teilnehmer die Aufgabe, auf Rollschuhen durch eine Arena zu fahren, während sie gleichzeitig Tricks ausführen und verschiedene Angreifer in einer Zeitlupe, Matrix-ähnlichen Weise niederschießen. Es ist eine sehr einzigartige Erfahrung, die eine gute Balance zwischen unterhaltsamem Spaß und Herausforderung bietet.

Das Spiel ist in verschiedene Levels unterteilt, die die Phasen des Rollerdrome-Turniers 2030 widerspiegeln. Sie beginnen mit Qualifikationsrunden und entwickeln sich kontinuierlich weiter, mit dem Ziel, das Finale zu erreichen, in dem das Preisgeld und der Titel des Champions vergeben werden. Der Haken ist, dass das Spiel immer schwieriger wird, wenn Sie weiter voranschreiten, mit neuen Gegnertypen, die es immer schwieriger machen, nicht nur zu überleben, sondern auch Ihren Trickmultiplikator aufrechtzuerhalten.

Und das bringt mich dazu, wie das Gameplay funktioniert, denn man muss nicht nur Horden von Feinden töten, die jedes Level übersäen, indem man sie mit einer Auswahl an Schusswaffen (Doppelpistolen, Schrotflinte, Granatwerfer) niederschießt, sondern man muss auch Tricks ausführen. Dies ist nicht nur für den Stil - obwohl es hilft, cool auszusehen - sondern als eine Methode, Munition zu verdienen, weil es keine Munitionstropfen gibt, verdienen Sie einfach Munition, indem Sie in jedem Level drehen, drehen und schleifen. Feinde verlieren die Gesundheit, die entscheidend ist, um am Leben zu bleiben, aber das war's auch schon. Sie denken vielleicht, dass ein Tricksystem und ein Schießsystem für ziemlich verwirrendes Gameplay und Steuerung sorgen könnten, aber Rollerdrome handhabt dies sehr gut und bietet ein Steuerungsschema, das sowohl intuitiv als auch leicht zu verstehen ist. Dies liegt daran, dass Bewegung und Zielen weitgehend für Sie erledigt werden, alles, was Sie verwalten müssen, ist die Richtung, in die Sie blicken, und ebenso springen, tricksen und tatsächlich schießen, was alles durch Tippen auf Tasten, Drehen von Analogsticks und Ziehen von Auslösern beim Spielen mit einem Controller geschieht.

Werbung:

Das Gameplay selbst macht wirklich Spaß und hat viel Tiefe, nicht nur wegen der Steuerung, sondern auch wegen des Leveldesigns (das verschiedene einzigartige Level an verschiedenen Orten bietet) und der Nebenziele, die präsentiert werden. Ich werde sagen, dass eine Checkliste zu Beginn des Levels nicht gerade die packendste Art ist, Nebenziele zu präsentieren, aber die Art jeder Herausforderung und wie sie dich auffordern, anders zu spielen oder etwas zu tun, was du normalerweise nicht tun würdest (wie z.B. einen Feind zu eliminieren, während du einen bestimmten Trick ausführst), hält das Gameplay frisch - auch wenn ihnen ein wenig Schwierigkeit fehlt und sie abgeschlossen werden können, ohne einen Schwitzen Sie die meiste Zeit.

Da ich die feindliche Variante bereits ein paar Mal erwähnt habe, lohnt es sich, genau darauf hinzuweisen, worauf ich mich hier beziehe. Die Feinde reichen von einfachen Schlagstöcken, die versuchen, dich zu schlagen, während du vorbeischlüpfst, über Tracking-Scharfschützen, die massiven Schaden verursachen, bis hin zu abgeschirmten, zielenden Raketen, die schwere Feinde abfeuern, und mehr. Um sich dieser Ansammlung von Feinden zu stellen, müssen Sie Ihre Auswahl an Waffen durchblättern, um dem richtigen Anlass gerecht zu werden, da Doppelpistolen gegen Aufstandsschildgegner nicht viel nützen, und ebenso ist die Schrotflinte nicht das Beste, um einen Scharfschützen auszuschalten (es sei denn, Sie können die Entfernung schließen). Auf die gleiche Weise, wie Sie nicht wirklich viel zielen müssen, tut es auch der Feind nicht, da er Sie verfolgen und nach Hause bringen wird, und es ist Ihre Pflicht, im optimalsten Moment auszuweichen, um Schaden zu vermeiden.

Werbung:

Während ich sagen werde, dass das Konzept von Rollerdrome eher unterhaltsam und aufregend ist, hat mich die Erzählung bisher nicht wirklich angezogen. Dies liegt daran, dass dem Spiel eine klare Geschichte fehlt, sondern Sie erhalten zu Beginn des Spiels ein paar Zeilen Text, und dann den Rest müssen Sie zusammensetzen, indem Sie Überlieferungen und Informationen zwischen den Levels entdecken. Unnötig zu sagen, dass es nicht viel tut, um dem Blutsport, seinen Ursprüngen, wer die Hauptfigur ist, und so weiter Farbe zu verleihen.

Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass der Cel-Shading, Comic-inspirierte Kunststil ein Highlight ist. Die Art Direction, die dieses Spiel einschlägt, lässt es unglaublich hübsch aussehen und arbeitet auch Hand in Hand mit dem Gameplay, damit sich die Action sehr ansprechend anfühlt. Der Bass- und Elektro-Soundtrack trägt dazu bei und alles kombiniert sich zu einem durch und durch aufregenden Erlebnis.

Es ist schwer zu sagen, wie genau Rollerdrome sich im Moment als vollwertiges Spiel behaupten wird und ob die fehlende Erzählung und die ziemlich uninspirierte Art, Nebenziele zu präsentieren, auf lange Sicht dagegen arbeiten werden, aber so wie es heute aussieht, von dem, was ich gesehen habe, versucht Roll7, einen weiteren unglaublich lustigen Titel zu servieren.