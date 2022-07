Saints Row: In Santa Ileso zum Anfassen

HQ

Willkommen in Santo Ileso: Ihrem neuen Open-World-Spielplatz. Das einzige Problem ist, dass es viele dominante Banden gibt, die Ihnen im Weg stehen, für die selbst die Polizei im Grunde keine Gerichtsbarkeit hat; die party-versierten Idols, die bulligen Petrolköpfe, Los Patrones und die skrupellosen Marshalls regieren die südwestliche Stadt mit eiserner Faust. Du brauchst also Hilfe von deinen neuen Freunden; Chauffeur Neenah, der träge DJ Kevin und der nerdige Akademiker Eli. Sie werden dir helfen, dein neues kriminelles Imperium unter dem Namen The Saints aufzubauen, in dem du (ein ehemaliger Marshall-Agent, der gerade gefeuert wurde und nach neuen Möglichkeiten sucht) die Rolle des Bosses übernimmst. Wie, fragen Sie sich vielleicht? Indem du dich in die Luft sprengst und dir deinen Weg zum Erfolg bahnst, natürlich!

Saints Row hat seit seiner Gründung mehrere seltsame Richtungen eingeschlagen, und jetzt hat Volition sich vorgenommen, die Saints Row-Saga komplett neu zu starten und uns eine brandneue Ursprungsgeschichte und neue Bandenmitglieder vorzustellen. Jeder, der das Marketing für die neue Saints Row verfolgt hat, kennt wahrscheinlich die Enttäuschung, die Fans über die Charaktere geäußert haben, und ich bin wahrscheinlich bereit, dem zuzustimmen - bis jetzt. Die neuen Millennial-Gesichter fühlen sich gestalterisch von Fortnite abgehoben und messen sich nicht ganz mit den hartgesottenen Gangstern ihrer Vorgänger. Dies ist Volitions Versuch, ein neueres Publikum anzusprechen, und nachdem ich ein paar Stunden mit der neuesten Crew verbracht habe, kann ich sagen, dass sie nicht so engagiert sind wie die Straßensoldaten, die Sie zu Beginn des Franchise kennengelernt haben.

Gleichzeitig ist das Ganze ausgesprochen satirisch, mit dem Geist des Unternehmertums, der die Bandenkultur des Spiels durch explosive Mittel durchdringt und die einzige Möglichkeit, ein eigenes Unternehmen zu gründen, darin besteht, die Konkurrenz auszuschalten - vorzugsweise mit Raketen und Gewehren. Im Reboot hat sich Volition vom Wahnsinn der letzten Folgen wie dem UFO und der Präsidentschaft distanziert, aber es gibt immer noch viele hochgefahrene Action-Sequenzen für diejenigen, die diesen Ton mochten, und es spiegelt sich gut im Gameplay selbst wider. Tatsächlich fällt auf, dass sich die Entwickler an der Macho-Action von Hobbs & Shaw orientiert haben, und Saints Row hat nun mehr mit Fast & Furious oder Kingsman gemein als mit seinen Vorstadtwurzeln in den ersten beiden Spielen.

Die Fahrzeugphysik zum Beispiel ist wild und flatternd und nicht immer realistisch, aber angesichts des schrulligen Tons des Spiels passt es eher zur hektischen Haltung des Spiels. Das Schießen ist etwas zahm, fließt aber gut mit der reibungslosen Spielsteuerung. Das Tempo und die schnellen Übergänge erinnern an Just Cause 3 in ihrem chaotischen Setup, in dem Sie schnell zwischen traditionellem Schießen und dem Gleiten durch die Luft in einem Wingsuit und dem nächsten Moment der Entführung eines Hubschraubers wechseln können. Der Prolog braucht einige Zeit, um durchzuspielen, aber nach ein paar Stunden nimmt Saints Row Fahrt auf und das Open-World-Gameplay blüht mit vielen Missionen auf. Ich habe ein paar Nebenmissionen abgeschlossen und wenn Sie zuvor Open-World-Titel gespielt haben, wird es nichts Bahnbrechendes sein, aber zumindest gibt es viel zu tun für diejenigen, die ihren zerstörerischen Einfluss verbreiten und dem Ruf der Heiligen gerecht werden wollen. Das Spiel fühlt sich aus Story-Gründen zunächst etwas kontrolliert an, aber ziemlich bald wird der Spieler ermutigt, die Stadt zu erkunden, wie er möchte.

Wie bei früheren Spielen können Sie Ihren eigenen Boss erstellen und der Neustart hat den Charaktererstellungsmodus wirklich erweitert. Hier können Sie alles auswählen, von der Textur, die Sie auf Ihrer Haut haben möchten, bis hin zu der Stimme, die Sie von Ihrem Gangster hören möchten. Ich selbst habe während meiner fünfstündigen Reise als goldene Oscar-Statue mit Prothesen und Hillbilly-Dialekt gespielt, aber wenn Sie etwas an Ihrem Charakter ändern möchten, kann es jederzeit über das In-Game-Menü angepasst werden. Sind Sie es leid, wie ein Redneck zu klingen? Jetzt kann dein Chef stattdessen ein sarkastischer Brite sein, nur einen Klick entfernt! Das Gleiche gilt für die kosmetischen Entscheidungen für Ihre Fahrzeuge und Waffen, bei denen Sie mehr Optionen freischalten, je weiter Sie in das Spiel einsteigen und je mehr Erfahrungspunkte Sie verdienen. Sie können hier auch Ihr Hauptquartier dekorieren, aber ich würde nicht damit rechnen, irgendwelche Stripperstangen einzubeziehen ...

Ich kann nicht auf tiefere Details der Geschichte eingehen, aber ein Großteil des Spiels wird sich darum drehen, mehr Mitglieder zu rekrutieren und sicherzustellen, dass Sie Ihr Territorium vor den anderen eindringenden Banden schützen. Das dürfte Fans der ersten Spiele zu schätzen wissen, auch wenn die neuen Charaktere zunächst nicht überzeugen. Ich finde das Schießen ein wenig repetitiv und die Spielwelt fühlt sich etwas leblos an, aber dann habe ich meistens nur zu Beginn des Spiels an der Oberfläche gekratzt und es ist klar, dass man mehr Möglichkeiten zum Kämpfen freischalten kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Saints Row eine Art Kompromiss zwischen dem bodenständigeren Ansatz des Spiels und dem verdrehten Humor späterer Teile ist. Es wird wahrscheinlich keine Fans ansprechen, die etwas in der Art der ersten beiden Saints Row-Spiele wollen, aber es sollte ein neueres Publikum ansprechen, das ehrliche und verrückte Open-World-Action will.