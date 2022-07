Company of Heroes 3: Praktisch in der Sahara

HQ

Während es immer noch ein streng gehütetes Geheimnis ist, wenn Company of Heroes 3 draußen ist, können wir eine Vermutung anstellen, da es in seinem aktuellen Zustand voll spielbar ist. Wir wissen es, da wir kürzlich an einer Vorschau teilgenommen haben, bei der wir das Spiel in die Hände bekommen haben.

Die "voll spielbare" Formulierung ist ziemlich wichtig, da es bis zu einem bestimmten Punkt reibungslos lief und dann immer wieder abstürzte. Dies ist jedoch aufgrund der technischen Art und Weise, wie Vorschauspiele Spieljournalisten zur Verfügung gestellt werden, nicht ungewöhnlich, und es scheint immer ein Problem zu sein, weshalb es mich nicht besonders stört. Es hat jedoch begrenzt, wie viel von dem Spiel ich ausprobieren konnte, aber zumindest habe ich es geschafft, mehr oder weniger alle Funktionen des Vorschau-Playthroughs auszuprobieren.

Die Vorschau findet im nordafrikanischen Teil der Kampagne statt, und ausnahmsweise haben wir eine Vorschau erhalten, mit der Sie als Bösewichte spielen können, da sich die Vorschauen aus irgendeinem Grund oft nur auf die gute/neutrale Seite des Spiels konzentrieren, die eher langweilig ist, da es in Videospielen wie immer am meisten Spaß macht, böse zu sein. Ich gehe davon aus, dass jeder Leser mit der Company of Heroes-Serie vertraut ist, ansonsten ist es sehr einfach, es ist ein klassisches historisches RTS-Spiel, in dem Sie, der General, eine Vielzahl von Entscheidungen treffen müssen, um einen Krieg / eine Schlacht zu gewinnen.

Werbung:

Relic Entertainment arbeitet hier an einer bereits erfolgreichen Serie und hat eine verbesserte Zerstörung von Gelände und Gebäuden hinzugefügt, mit dem, was als bessere Animationen und Mechaniken bezeichnet werden kann, obwohl dies schwer zu verstehen ist, wenn man in eingeschränkten 1080p auf einem 4K-Monitor spielt.

HQ

Es wird Briten, Amerikaner, Deutsche und Italiener geben, die befehligen können, aber anstatt dass letztere eine Art Partisanenmechaniker waren, wie ursprünglich angenommen, waren sie in diesem Spiel ein Teil der Wehrmacht. Wir haben nicht den Kampagnenteil ausprobiert, sondern nur das Schlachtszenario, das ich ausprobiert hatte, da es Gerüchten zufolge Total War ähnelt, und da dies der Fall war, hatte ich auf die WASD-Kontrolle der Kamera auf dem Schlachtfeld im Total War-Stil gehofft, die nicht vorhanden war.

Der Einsatz einer gemischten Kombination von Truppen ist wie immer erforderlich, und ebenso ist die Strategie von größter Bedeutung, etwas, das ich gelernt habe, als ich versehentlich meinen Reparaturwagen in die Schusslinie bestellte, was bedeutete, dass ich mit weitaus teureren Herstellungskosten für neue gepanzerte Fahrzeuge und einem viel weniger effizienten Einsatz von Ingenieuren feststeckte. Die Bedeutung der Strategie wird besonders deutlich, wenn Sie nur eine Flugabwehrkanone und einen Panzer mit Mörsern haben und bald mit der Wut von Lufteinheiten konfrontiert werden. Unnötig zu sagen, dass eine Pistole gegen Flugzeuge nicht viel nützen wird, wie mein Gegner herausfand, nachdem ich einen Stuka-Überfall gegen sein freiliegendes Maschinengewehrnest befohlen hatte.

Werbung:

Für weniger erfahrene Spieler und diejenigen, die die taktische Situation gerne überdenken, ist auch eine Pausenoption verfügbar, von der ich ein großer Fan bin, aber wenn Sie den hektischen Moment des Kampfes bevorzugen, verwenden Sie ihn einfach nicht. Aber kommen Sie nicht zum Weinen, wenn Sie auf die harte Tour herausfinden, dass dieses Spiel die Dinge ziemlich ernst nimmt und dass die Panzerrüstung nicht die gleiche ist, was zu Verwüstung führt, wenn Ihre gepanzerte Kolonne in einem Flankenangriff zerstört wird.

Die Infanterieeinheiten sind vielseitig, je nachdem, was sie sind. Panzer, Mörser und Maschinengewehre vom Feind übernehmen zu können - dem ihr natürlich mit der richtigen Art von Einheiten oder Granaten begegnet habt, da sie sonst kurzen Prozess mit euren Truppen machen werden - ist ein enorm wichtiger Teil des Gameplays.

Trotz der Beschränkung von 1080p und des Absturzes schien Company of Heroes 3 ein sehr hübscher und detaillierter Titel zu sein, ohne Verzögerungen oder andere leistungsbezogene Schluckaufe. Es gibt einen Großteil des Spiels, der nicht in dieser Vorschau enthalten war, und Seekämpfe, direkte Luftkämpfe und die dynamische Kampagnenkarte fehlten dieses Mal.

Ich mag es, wie das Gelände und die Gebäude, Gräben und Befestigungen einen viel realistischeren Einfluss auf die Schlacht und auf die Route haben, die Ihre Panzerung nehmen muss, oft bis zu dem Punkt, an dem sie Ihre Bodentruppen nicht vollständig unterstützen können. Also, wie Sie sehen können, hat dieses Spiel eine Menge Potenzial, aber ich würde es vorziehen, einen genaueren Blick auf das Endprodukt zu werfen, bevor etwas Definitives gesagt werden kann, trotz der Tatsache, dass dies bisher ziemlich beeindruckend aussieht.