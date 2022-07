Fueled Up: Ein vertrautes Design, das nicht an Chaos und Spaß spart

Für eine Weile waren Overcooked und Overcooked-Klone der letzte Schrei, da die Spieler in den Couch-Koop und die Art von hektischem Gameplay, das dieser Stil von Titeln bot, vernarrt waren. Aber dann kam eine globale Pandemie und plötzlich wurden Spiele, die sich aufgrund ihrer lokalen Koop-Natur auszeichneten, weniger zu einer Ware. Glücklicherweise sieht es so aus, als ob diese Ära der sozialen Distanzierung zu Ende gegangen ist, zumindest an vielen Orten auf der ganzen Welt, und da dies der Fall ist, habe ich ein interessantes chaotisches Koop-Spiel im Auge behalten, das die Rückkehr des Couch-Koops einläuten könnte. Genau dieser Titel ist Fueled Up, und ich hatte die Gelegenheit, ihn vor seiner Einführung später in diesem Jahr zu überprüfen.

Um es klar zu sagen, wenn Sie Overcooked oder etwas Ähnliches schon einmal gespielt haben, werden Sie bereits die allgemeine Prämisse dieses Spiels verstehen, auch wenn die Mechanik selbst anders ist. Die Idee von Fueled Up ist es, ein Raumschiff für eine bestimmte Zeit am Laufen zu halten, Sterne zu verdienen und sicherzustellen, dass Sie die matschigen Griffe des bösen Weltraumoktopus, der Sie jagt, fernhalten. Ja, das Konzept ist ein bisschen seltsam, aber es kann wirklich darauf reduziert werden: Ein böser Weltraumkrake ist aus einer anderen Dimension gekommen und zerstört Schiffe, und es ist Ihre Pflicht, beschädigte Schiffe zu retten und mit ihnen zu entkommen, bevor der Oktopus sie erledigt.

Was Fueled Up vom Spieler verlangt, beinhaltet die Notwendigkeit, Kristalle zu einer Kraftstoffraffineriestation zu bringen, um Brennstoffzellen herstellen zu können, die die Motoren am Laufen halten, sowie Rumpfschäden zu flicken, Brände zu löschen, sicherzustellen, dass Luftschleusen ordnungsgemäß mit Strom versorgt werden (sonst öffnen sie sich und saugen Sie in die kalte Leere des Weltraums), Und natürlich tun Sie all dies, während Sie durch Türen navigieren, die sich nur öffnen, wenn ein anderer Spieler zum Beispiel auf einem Druckkissen steht, und so weiter. Aber wenn Ihnen das irgendwie wie eine zu einfache Herausforderung erscheint, gibt es auch eine ganze Reihe anderer Gefahren, die einen Strich durch die Rechnung machen, darunter Meteoritenschauer, die den Schiffsrumpf zerstören, Wurmlöcher, die alles in Unordnung bringen, und Weltraumkalmare (im Wesentlichen die Lakaien des Oktopus), die sich an Ihrem Schiff festhalten und Ihr Leben immer schwieriger machen.

Während die feineren Details einzigartig für Fueled Up sind, können Sie die Ähnlichkeiten sehen, die es mit anderen Koop-Spielen eines vertrauten Designs teilt. Sie müssen zusammenarbeiten, um die Herausforderungen jedes Levels zu meistern und gleichzeitig das Leveldesign zu überwinden, das normalerweise selbst mit Gefahren behaftet ist, wie z.B. fließende Flüsse aus gefährlichem lila Schlamm, die jeden Spieler oder jedes Objekt, das hineinfällt, verzehren.

Hinzu kommt, dass es in jedem Level nicht speziell darum geht, das Schiff für eine bestimmte Zeit am Laufen zu halten. Vielmehr gibt es auch optionale Ziele, von denen die meisten ein wenig mehr Kommunikation und Teamarbeit erfordern, um die Arbeit zu erledigen. Dies könnte bedeuten, dass der Schiffsrumpf bei über 50% Gesundheit bleibt, was bedeutet, dass Sie jedes Mal, wenn sie hergestellt werden, Löcher flicken müssen, oder besser gesagt, dass Sie nicht aus einer Luftschleuse gezogen werden, was bedeutet, dass Sie eine stetige Rotation von Leistungszellen benötigen, die in den Luftschleusen platziert werden, um zu verhindern, dass sie sich öffnen. Ich werde sagen, von dem, was ich gesehen habe, sind diese zusätzlichen Herausforderungen eher für Teams, die viel Zusammenhalt haben, da der Versuch, dies ohne dieses Maß an Zusammenarbeit zu tun, sehr schwierig sein wird.

Apropos Teamwork und Zusammenhalt, es sollte beachtet werden, dass, während Fueled Up realistisch darauf ausgelegt ist, mit anderen Spielern gespielt zu werden, Sie das Spiel alleine erleben können, da es Sie stattdessen in ein Level mit zwei Charakteren versetzt, die durch Drücken einer Taste wechseln können. Es ist ein interessantes Feature, macht aber das Leben schwieriger, da es bedeutet, dass ein Charakter oft still und unbenutzt ist, während sich ein anderer bewegt, um zum Beispiel auf einer Druckplatte zu stehen.

Aber alles in allem zeigt mir das, was ich bisher in Fueled Up gesehen habe, dass dies ein sehr unterhaltsames Spiel ist. Ja, es hat seinen gerechten Anteil an vertrauten Funktionen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Sie Ihre Freunde in kürzester Zeit anschreien werden, während Sie sich über die Verwaltung der vielen Systeme stressen, die auf einem High-Tech-Raumschiff auseinanderfallen. Wenn Sie nach einem Couch-Koop-Titel suchen, um einen Abend lang zu spielen, entwickelt sich Fueled Up zu einer großartigen Perspektive.