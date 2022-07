Skull & Bones: Ein von Black Flag inspirierter Wiedergänger mit einem sehr vertrauten Ton

HQ

Der Begriff Entwicklungshölle wird ziemlich oft herumgeworfen, aber wenn es ein Spiel gäbe, das wirklich zu dieser Rechnung zu passen schien, wäre es Ubisofts Skull & Bones. Dieses Spiel wurde bereits 2017 angekündigt und seitdem hörten wir beunruhigende Entwicklungsberichte, bevor es vom Angesicht der Erde verschwand, eine komplette Überholung erhielt und jetzt zurück auf die Bühne rast, um sich vor Ende des Jahres auf PC und Konsolen zu segeln. Da dies die Situation ist, ist gerade ein Ubisoft-Showcase zu Ende gegangen, in dem das überarbeitete Gameplay für Skull & Bones gerade gezeigt wurde, und als Teil einer Vorschausitzung hatte ich die Möglichkeit, dieses Gameplay im Voraus zu überprüfen, um einige Gedanken zu formulieren.

Auf den ersten Blick kann man deutlich den Einfluss sehen, den Assassin auf die Schaffung dieser IP hatte, da es wirklich ähnlich aussieht wie der Piraterie- und Bootsaspekt dieses Spiels. Sie befehligen ein Schiff und benutzen es, um andere Schiffe im Indischen Ozean zu verwüsten - von der Küste Afrikas bis zu Ostindien - und tun dies, indem Sie das Rad zum Steuern verwenden, während Sie Ihrer Crew sagen, wohin sie zielen und die Kanonen und andere Waffen, die Sie an Bord haben, abfeuern soll. Es scheint eine ziemlich beeindruckende Reihe von Systemen zu sein, die es zu meistern gilt, aber im Vergleich zu Rares Sea of Thieves und wie dies Sie wirklich dazu auffordert, wirklich Ihr eigenes Schiff zu segeln, scheint Skull & Bones in seinem Angebot ein wenig eindimensional zu sein. Und das erstreckt sich sogar auf die Art und Weise, wie das Schiff durch das Wasser schneidet, da in Skull & Bones das Segeln unglaublich reaktionsschnell zu sein scheint, was es so aussehen lässt, als würde Ubisoft Realismus und immersive Qualitäten gegen ein schnelleres Gameplay eintauschen.

Bis zu einem gewissen Grad kann ich diese Entscheidung verstehen, da der Indische Ozean ein mächtiger großer Ort ist, und eines der Dinge, die mich immer von Sea of Thieves abschrecken, ist das gedankenlose und monotone Segeln zwischen den Inseln. Von dem, was ich gesehen habe, wird Skull & Bones dies ein wenig lindern, indem es Schiffe hat, die den Ozean mit einer scheinbar schnelleren Geschwindigkeit überqueren, und auch viele Orte, die in angemessener Nähe zu erkunden sind. Aber das bedeutet nicht, dass Skull & Bones Sea of Thieves bereits eins erreicht hat, tatsächlich glaube ich nicht, dass das überhaupt der Fall sein wird.

Und das liegt daran, dass Skull & Bones durch sein Marinedesign lebt und stirbt. Es gibt ein wenig Erkundung an Land, einschließlich der Möglichkeit, nach Rohstoffen zu suchen und gefährliche Wildtiere wie Flusspferde zu bekämpfen, aber von dem, was ich gesehen habe, ist diese Fähigkeit, auf nicht kartierte Inseln zu gehen, um nach Reichtümern zu jagen oder Ihr Cutlass auszupeitschen, um eine Siedlung zu Fuß zu überfallen, im Allgemeinen nicht Ihre Verantwortung. Vielmehr schickst du einfach deine Crew los, um diese Aufgaben zu erledigen, während du das Schiff bemannst und rivalisierende Piraten oder andere Schiffe bekämpft, die eine Siedlung schützen wollen. Sicher, es sorgt für actiongeladene Seekriegsführung, aber es scheint, als könnte es ziemlich schnell alt werden.

Glücklicherweise möchte Ubisoft viele einzigartige Möglichkeiten bieten, mit der Welt zu interagieren. Das Kernkonzept von Skull & Bones dreht sich um dich, einen Niemand, der deine Legende wächst und ein gefürchteter Pirat wird, aber um dies zu tun, musst du deine Infamie wachsen, indem du Schiffe zerstörst, Siedlungen plünderst und Verträge von anderen Piraten abschließt, die in den Pirate Den-Hub-Standorten in der offenen Welt gefunden werden. Je höher deine Infamy ist, desto besser sind Schiffe, Waffen, Ausrüstung und Verträge, die du erwerben und herstellen oder unternehmen kannst, was wiederum diese Schleife zurücksetzt, so dass du deine Legende noch weiter ausbauen kannst. Der Haken an diesem System ist, dass, wenn Sie einen Vertrag scheitern oder im Kampf versenkt werden, Ihre Infamie abnimmt und Sie den Zugang zu besseren Verträgen und so weiter verlieren. Der Tod hat auch Ähnlichkeiten mit Soulslike-Spielen, da ein Großteil deiner Beute auf deinem Schiffswrack zurückbleibt, was bedeutet, dass du zurückrennen musst, um sie zu erwerben, bevor ein anderer Spieler sie für sich beansprucht.

Und es sollte hier bekannt sein, dass, während Skull & Bones vollständig als Solo-Abenteuer erlebt werden kann, Ubisoft das Spiel so gebaut hat, dass es Multiplayer unterstützt und dies fördert. Sie können sich mit Verbündeten zusammenschließen, um Verträge abzuschließen oder gefährliche und gut bewaffnete Forts, Handelsschiffe oder Freibeuter-Piratenjägerschiffe zu übernehmen. Ebenso kannst du in PvP-Server springen, wo du dich um all die üblichen Insignien kümmern musst, aber auch um gegnerische Spieler, die deine Beute beanspruchen wollen, bevor du sie verkaufen und die Belohnungen ernten kannst. Sea of Thieves-Spieler werden nur allzu vertraut sein, wie das oft funktioniert.

Aber wie wehrt man Bedrohungen ab, wenn man auf dem Wasser ist, fragt man? Nun, wie ich gerade erwähnt habe, gibt es ein gewisses Maß an Verarbeitung und Anpassung an Skull & Bones. Sie können nicht nur entscheiden, welche Art von Schiff (vorausgesetzt, Sie haben sie freigeschaltet), um sie für einen Vertrag oder eine Reise zu verwenden, sondern Sie können auch jedes Schiff mit einer Vielzahl verschiedener Werkzeuge und Waffen ausstatten, sei es eine riesige Bugballistae, eine griechische Feuerkanone oder sogar Stützbalken, um mehr Beute zu tragen. Jede Entscheidung hat jedoch ihren Preis, da ein schnelleres Schiff beispielsweise weniger Panzerung hat und Sie mit mehr Stauraum weniger in der Lage sind, sich vor Angreifern zu verteidigen. Und ein weiterer Haken ist, dass Sie diese Gegenstände für sich selbst herstellen müssen, wenn Sie beabsichtigen, sie zu verwenden, was bedeutet, dass Sie zuerst die Blaupause erwerben müssen, indem Sie Ihre Infamie hoch genug erhöhen, dann die Rohstoffe sammeln und dann zu einer Piratenhöhle gehen, um jeden Teil / Gegenstand herzustellen. Es scheint ein ziemlich umfangreicher Prozess zu sein.

Hinzu kommen kosmetische Elemente, die das Aussehen Ihres Schiffes und sogar Ihres Piratenkapitäns bestimmen. Sie können das Design und die Farbe der Segel ändern, den Rumpf anpassen, Ihre Crew so ausstatten, dass sie anders aussieht, und dies natürlich auch mit Ihrem eigenen Charakter tun.

Während Skull & Bones viele Konzepte hat, die mich begeistern, einschließlich der Wetterereignisse (Stürme und Schurkenwellen) und der Tatsache, dass man von seiner eigenen Crew mit Meutereien konfrontiert werden kann, bin ich immer noch nicht ganz von diesem Spiel überzeugt. Im Moment werde ich vorsichtig optimistisch bleiben, aber der Live-Service-Ansatz, den Skull & Bones anwenden wird, lässt mich denken, dass wir hier ein weiteres Sea of Thieves erleben könnten und uns ein Spiel ansehen könnten, das sich beim Start ziemlich karg anfühlt, und erst in Jahren (vorausgesetzt, es schafft es, die unruhigen Gewässer der Zeit zu überqueren), wird uns wirklich ein komplexes und breites Piraterieabenteuer serviert.

So oder so, da Skull & Bones am 8. November 2022 auf PC, PlayStation und Xbox erscheinen soll, wird es hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern, bis wir das Spiel selbst ausprobieren können, um diese Meinungen von mir entweder zu unterdrücken oder zu bestätigen.