Live A Live Impressions: Eine langsame Anthologie der Menschheitsgeschichte, die durch ein schlechtes Kampfsystem eingeschränkt ist

Sie sind vielleicht mit Live A Live vertraut, aber wenn nicht, gibt es einen guten Grund dafür. Dieser Titel erschien ursprünglich 1994 für das SNES, war aber nur in Japan erhältlich, da er nie eine westliche Veröffentlichung erhielt. Das ändert sich jedoch später in diesem Monat, als dieses Spiel auf der Nintendo Switch als ein neu gestaltetes Erlebnis erscheint, das mit modernisierten HD-2D-Visuals serviert wird. Das Kernspiel ist immer noch das gleiche, was bedeutet, dass Sie die acht einzigartigen Geschichten von Takashi Tokita erleben können, die in verschiedenen Abständen in der Menschheitsgeschichte stattfinden, aber es gibt eine Reihe neuer Verbesserungen, einschließlich der des Soundtracks, des lokalisierten Textes und der gesprochenen Charaktere und natürlich der oben genannten Grafik. Um zu sehen, wie sich dieser Titel fast 30 Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung entwickelt, konnte ich einige der verschiedenen Handlungsstränge durchspielen.

Für den Anfang und für diejenigen, die sich wundern, hat Live A Live keine lineare Erzählstruktur. Vielmehr kannst du wählen, welche Geschichte du willst, wenn du willst, was bedeutet, dass du im Wilden Westen als das Sundown Kid beginnen könntest, dann zurück ins kaiserliche China gehst, um als Earthen Heart Shifu zu spielen, bevor du eine Reise in die ferne Zukunft unternimmst, um als der entzückende Würfel zu spielen. Sie können sogar jede Geschichte pausieren, wenn Sie zu einer anderen gehen möchten - es gibt nicht wirklich eine Grenze für die Art und Weise, wie Sie die Erzählung angehen. Aber es muss gesagt werden, dass, während jede Geschichte drastisch einzigartig ist und oft einzigartige Mechaniken auf den Tisch bringt, sie alle in irgendeiner Weise miteinander verbunden sind, und Sie müssen zusammensetzen, wie Sie jede Geschichte erleben. Aus meiner bisherigen Erfahrung ist dies viel komplexer, als es scheinen mag, da sich jede Geschichte wirklich deutlich anders anfühlt. In der Tat würde ich argumentieren, dass es besser ist, Live A Live als eine Anthologie der menschlichen Geschichte zu behandeln und jede Geschichte einfach als das zu schätzen, was sie ist.

Insofern ist jede Geschichte meist interessant. Egal, ob Sie eine westliche Stadt als Sundown Kid vor einer Gruppe von Banditen verteidigen oder potenzielle Studenten ausbilden, um Ihren Weg des Kung Fu als Earthen Heart Shifu fortzusetzen, jede Geschichte wird Sie anziehen und Sie interessieren, um zu sehen, wie es endet. Während jede Geschichte im Allgemeinen eher linear ist und einen Kernpfad hat, dem Sie folgen, beeinflussen die Entscheidungen, die Sie treffen, das Ergebnis der Geschichte. Dies könnte einfach die Wahl des Schülers sein, auf den Sie Ihre Trainingsbemühungen als Shifu konzentrieren möchten, oder könnte sich stärker auf die Art und Weise auswirken, wie Sie spielen, wie in der Geschichte Twilight of Edo Japan, wo Sie entscheiden müssen, ob Sie sich durch das Level schleichen oder eine Bedrohung beseitigen möchten, die Ihnen im Weg steht. Der einzige Faktor, der jedoch alle wahr klingt, ist das langsame Tempo, da Live A Live ein Spiel ist, das wirklich nicht die Absicht hat, etwas zu tun oder schnell irgendwohin zu kommen. Manchmal im Guten wie im Schlechten.

Dennoch, von dem, was ich bisher gesehen habe, ist die Erzählung der stärkste Punkt des Spiels, aber ich kann nicht dasselbe für die Kampfszenarien sagen. Dies ist rundenbasiert und verfügt über ein Stärken- und Schwächensystem, bei dem Sie Gegner auf einem Raster mit Zügen treffen müssen, die sie auf bestimmte Weise beeinflussen. Zum Beispiel können bestimmte Feinde anfällig für Feuerschaden sein, was bedeutet, dass Feuerangriffe ihnen zusätzlichen Schaden zufügen, während andere Feinde Wasserschäden widerstehen können, so dass die Verwendung von Wasserangriffen zu schwächeren Angriffen führt. Das Problem ist, dass sich der Kampf selbst mit diesem Design nie sehr strategisch anfühlt, und in den meisten Fällen wirst du in der Lage sein, leicht durch eine Geschichte zu fliegen, indem du im Kampf nur die gleichen ein oder zwei Züge verwendest. Das einzige Mal, dass ich mit Widrigkeiten konfrontiert war, war, wenn ich es mit Feinden als niedrigerem Charakter aufnahm, wie es in der Japan-Geschichte der Fall ist, aber eine einfache Lösung besteht darin, sich einigen schwächeren Feinden zu stellen, etwas Erfahrung zu sammeln und für bessere Werte aufzusteigen und dann die härteren Feinde zu vernichten. Im Wesentlichen wirst du entweder nie herausgefordert oder hast in einem Kampf keine Chance - es gibt nie wirklich ausgeglichene, kompetitive Momente.

Es sollte auch gesagt werden, dass sich die Fortschrittssysteme irgendwie sinnlos anfühlen, besonders wenn man bedenkt, dass jede der Geschichten kurz ist und dass die Progression nicht zwischen den einzelnen Geschichten liegt. Sicher, die Fähigkeit, aufzusteigen, ist nett, und in der Lage zu sein, neue Ausrüstung zu finden, um die Statistiken jedes Charakters zu ändern, ist eine praktische Note, aber abgesehen davon, dass es ein bisschen überschaubarer ist, härtere Gegner und Bosse zu bekämpfen, und den Spielern ein wenig persönliche Note verleiht, ist es keineswegs ein entscheidender Aspekt für das Gameplay und es fühlt sich auch nicht so an, als hätte es einen großen Einfluss auf Gameplay überhaupt.

Auch wenn mich der Kampf bisher enttäuscht hat, ist es nicht zu leugnen, dass die Visuals von Live A Live eine der besten Qualitäten sind. Dies ist ein unglaublich hübsches Spiel, eines, das wirklich die Brillanz des HD-2D-Kunststils zeigt. Es spielt keine Rolle, welchen Teil der Zeit Sie erleben, dies ist ein Spiel, das wirklich nicht nachlässt. Und das erstreckt sich bis zum Soundtrack, der auch fantastisch ist und alle richtigen Beats trifft, um die Erzählung jeder Geschichte zu erhöhen.

Während ich nicht ganz überwältigt bin von dem, was ich bisher mit Live A Live gesehen habe, bin ich immer noch unterhalten und interessiert zu sehen, wie sich alles mit seiner Geschichte verbindet. Ich habe mir noch nicht den Vorgeschichtenbogen angesehen, noch die Gegenwart, die nahe Zukunft oder die mittelalterlichen Geschichten, also muss ich noch wirklich wissen, wie diese Geschichten das Gameplay erweitern und die größere Erzählung entwickeln werden, aber ich bin trotzdem fasziniert. Dennoch, ist das bisher ein Knockout eines Remakes, würde ich das nicht sagen.