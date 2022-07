As Dusk Falls ist ehrgeizig, aber es fehlt

HQ

Während es wahrscheinlich viele gibt, die "interaktive Geschichten" nicht besonders spannend finden, da das Genre aktiv und absichtlich Spiele der kritischen mechanischen Interaktion beraubt, die für die Immersion als wesentlich angesehen wird, gab es in den letzten zehn Jahren Erfolge an dieser Front.

Insbesondere Telltale hatte Erfolg mit ihren interaktiven Erzählungen, wobei The Walking Dead, The Wolf Among Us und Tales from the Borderlands große, breite Fangemeinden hatten, die nicht mehr mechanische Interaktion vermissten, aber tatsächlich die Tatsache genossen, dass man als Spieler auf dem Rücksitz saß, was entscheidend war. Entscheidungen, die die zentrale Handlung des Spiels prägten und Kontrolle und Positionierung gut überließen... Schicksal. Sogar Supermassive muss gesagt werden, dass es sich als Studio mit der gleichen leidenschaftlichen Anhängerschaft durch Spiele wie Until Dawn und jetzt The Quarry etabliert hat.

Xbox wettet, dass Studio Interior/Night über das Spiel As Dusk Falls seinen Weg in dasselbe Regal finden kann, ein Spiel, das einen visuellen Stil verwendet, der gelinde gesagt originell ist, fast über Sequenzen statischer Aquarelle gerendert wird und eine etwas geerdetere Geschichte hat, und ich habe die ersten beiden Kapitel gespielt.

Mai 1998, Route 66 in Arizona, Zoe, ihr Vater Vince, Mutter Michelle und Großvater Jim ziehen durch den Staat, scheinbar um ein neues Kapitel zu beginnen. Sie sind im Begriff, mit einem Pick-up-Truck zu kollidieren und müssen schließlich zum Two Rock Motel. Von dort aus beginnt ein Raubüberfall, ein Nexus für eine Vielzahl von Charakteren, die sie für immer prägen und scheinbar alle Beteiligten für die kommenden Jahre prägen werden.

Das ist die zentrale Prämisse von As Dusk Falls, und als solche scheitert es nicht. Auch die einzelnen schauspielerischen Darbietungen oder die dahinter stehenden Synchronsprecher treten nicht so weit zurück, dass sie von der Erzählung ablenken, und man könnte leicht versucht sein zu denken, dass, wenn eine interaktive Erzählung eine fesselnde Geschichte erzählt, das in gewisser Weise genug ist.

Aber das Problem mit As Dusk Falls, das ausschließlich auf den ersten beiden Kapiteln basiert, ist, dass dies nicht der Fall ist. Es reicht nicht aus, nur eine spannende Geschichte zu erzählen. Zunächst einmal funktioniert der ansonsten innovative visuelle Stil nicht immer genau richtig. Sicher, diese bewegenden Gemälde führen zu Szenen, die einen Glanz haben, eine künstlerische Dimension, die manchmal einen anderen visuellen Geschmack verleiht als, sagen wir, The Walking Dead. Aber um ganz ehrlich zu sein? Es scheint eher eine Möglichkeit zu sein, 3D-Modellierung, Physik-Engines und alle anderen Aspekte des modernen Spieldesigns zu speichern. Außerdem kann es vor allem in Gesprächen die Illusion fast ein wenig brechen, wenn Charaktere von einem breiten Lächeln zu einer wütenden Grimasse übergehen, und wenn Sie die allmähliche Transformation nicht direkt sehen, ist es für die Augen unnatürlich.

Obwohl einige der Objekte in einer bestimmten Szene diesen gemalten / gezeichneten Stil verwenden, z. B. Zeichen, werden diese in einem 3D-gerenderten Rahmen platziert. Dies kann zu wirklich ungleichmäßigen Sequenzen führen, etwas so Einfachem wie dem Öffnen einer Tür oder einem Auto, das von der Straße geschleudert wird.

Und wenn wir schon beim Thema Technologie sind, gibt es einen ziemlich entscheidenden Mangel an Reaktionsfähigkeit auf die Bedienelemente. Sie denken wahrscheinlich; "What Controls?", aber genau wie in den oben genannten Inspirationen treffen Sie Entscheidungen, indem Sie den Analogstick auf eine der Dialogoptionen auf dem Bildschirm verschieben, und sagen wir einfach, die Reise dorthin ist unbefriedigend, träge und ungenau - und überhaupt nicht 60fps. Es dauert ernsthaft eine halbe Sekunde, bis der Analogstick registriert hat, dass Sie ihn verwenden möchten.

Die Technik fehlt, und der unverwechselbare visuelle Stil verfehlt oft das Ziel. Es lohnt sich jedoch, noch einmal zu erwähnen, dass ich nur die ersten beiden Kapitel oder "Bücher" gespielt habe, wenn Sie so wollen, und dass das Spiel noch nicht erschienen ist. Insbesondere die Kontrollen müssen möglicherweise vor dem 19. Juli optimiert und verfeinert werden.

Gleichzeitig ist es erwähnenswert, dass As Dusk Falls ein ziemlich innovatives Multiplayer-Feature bietet, bei dem bis zu acht Spieler über eine Smartphone-App gemeinsam Entscheidungen treffen können. Ich hatte keine Gelegenheit, dies in dem angegebenen Zeitrahmen zu testen, aber es klingt nach einer ziemlich brillanten Ergänzung.

Ich werde As Dusk Falls vor der Veröffentlichung genau im Auge behalten, denn während insbesondere die Steuerung und vielleicht teilweise der visuelle Stil mich an der Fähigkeit von Interior/Night, das Spiel zum Tragen zu bringen, zurückgelassen haben, sind die Prämisse, das Geschichtenerzählen und der Wille dahinter Ihre Aufmerksamkeit wert. Hoffen wir, dass das Spiel dort ankommt, wo es hingehört.