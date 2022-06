Kult des Lammes ist The Binding of Isaac gemischt mit Animal Crossing

HQ

So seltsam es auch erscheinen mag, der Showcase von Devolver Digital in diesem Jahr war vielleicht der beste der Saison. Ich sage dies, als der Showcase die Zuschauer mit seinem Humor und seiner verrückten Prämisse wieder einmal seltsam aussehen ließ, aber auch einen Homerun von vier hervorgehobenen Spielen lieferte. Dazu gehören das bizarre Anger Foot (das ich kürzlich in der Vorschau gesehen habe), das entzückende The Plucky Squire, das ungewöhnliche Skate Story und das bald startende Cult of the Lamb . Im Rahmen des Steam Next Fest hat letzteres eine kurze Demo herausgebracht, die dazu dient, ein wenig Gameplay zu zeigen, und ich habe es mir angesehen und bin bisher sehr beeindruckt.

HQ

Und das aus vielen verschiedenen Gründen. Nicht nur, dass das Gameplay sehr eng und flüssig ist, sondern auch die Grafik ist beeindruckend und die Vielfalt in dem, was Sie tun sollen, ist breit und mehr als Sie vielleicht erwarten. Aber um zu verstehen, was genau das ist, muss man zuerst in die Erzählung und die einzigartige Prämisse eintauchen, die sie serviert. Cult of the Lamb versetzt die Spieler in die Lage eines besessenen Lammes, das die Aufgabe hat, im Namen eines alten Gottes einen Kult zu bilden und zu züchten, alles als Bezahlung dafür, dass er vor der Verdammnis gerettet wurde. Die Idee ist, dass du die Welt bereist, um Anhänger zu deinem Glauben zu retten und zu bekehren, so dass dein Kult groß und mächtig genug wird, um die falschen Propheten herausfordern zu können, die ursprünglich beabsichtigten, dein Blut zu vergießen.

Wie diese Prämisse in das Gameplay übersetzt wird, geschieht auf zwei Arten. Die eigentliche Erkundung und der actiongeladene Teil des Gameplays ist fast The Binding of Isaac-artig und beauftragt Sie mit dem Räumen von Leveln, die in separate Räume aufgeteilt sind, Räume, die, wenn sie von Gefahr gereinigt werden, das Lamm mit Beute und Geld belohnen, das verwendet werden kann, um in vielen einzigartigen Methoden stärker zu werden. Dieser Action-Roguelike-Aspekt von Cult of the Lamb ist auch vollgepackt mit vielen besonderen Begegnungen, wie z.B. freundlichen Wesen, die das Lamm mit Tarotkarten verbessern können, die zusätzliche Boni bieten (wie mehr Gesundheit oder bessere Beutechancen), und darüber hinaus finden wir hier Bosse und andere herausfordernde, aber lohnende Gegner.

Werbung:

Im Gegensatz zu The Binding of Isaac und anderen Action-Roguelikes, die dich auffordern, einfach in die nächste Etage zu gehen, wenn du alle anderen Optionen ausgeschöpft hast, hat Cult of the Lamb stattdessen eine Art Roadmap-System, bei dem du wählen kannst, ob du zu einem Level gehen kannst, in dem bestimmte Beute vorhanden ist (z. B. eine Nahrungsquelle) auf deinem Weg zum Boss-Level am Ende dieser Karte. Es gibt Ihnen ein bisschen mehr Freiheit und Strategie bei der Herangehensweise an das Gameplay, was immer wichtiger ist, wenn man den sekundären Teil des Gameplays betrachtet: die Life-Sim-Elemente.

Denn die Schaffung und das Wachstum eines Kultes erfordert mehr Arbeit als nur die Rekrutierung von Anhängern. Du musst sicherstellen, dass diese Anhänger gefüttert werden, Schutz und andere lebenswichtige Annehmlichkeiten haben und sich auch im Allgemeinen wohl fühlen, wenn du erwartest, dass sie sich deinem Propheten widmen. In Cult of the Lamb bedeutet dies, dass Sie sicherstellen müssen, dass Sie von Ihren Reisen mit Nahrung zurückkehren, um Ihre Leute zu ernähren, aber auch mit Ressourcen, die nicht in der Umgebung Ihrer Kultstätte zu finden sind, sonst werden Sie nicht in der Lage sein, neue Gebäude und Verbesserungen zu bauen. Und dieser Prozess beinhaltet auch das Entdecken von Blaupausen für neue Designs, die oft als Belohnung für das Besiegen anspruchsvoller Feinde auf Boss-Ebene gefunden werden.

Sobald Sie Entwürfe und Gebäude zu erstellen haben, können Sie einfach Ihre Herde beauftragen, es für Sie zu bauen, oder besser gesagt, sich die Hände schmutzig machen und anfangen zu hämmern und wegzunageln, um die Arbeit selbst zu erledigen. Und das erstreckt sich auch auf das Kochen, das nicht ganz so immersiv und ansprechend ist wie das Kochen von Mama, sondern Sie einfach auffordert, Zutaten in ein Rezept zu stecken, um genau dieses Gericht zu kreieren, um die Bäuche Ihrer Anhänger voll zu halten. Alles in allem zeigt die Lebenssimulationsseite von Cult of the Lamb Schattierungen von Animal Crossing, umso mehr, wenn man bedenkt, dass jedes Kultmitglied eine Art Kreatur ist.

Werbung:

Die Demo für Cult of the Lamb mag nur eine flüchtige sein, aber sie lässt mich sehr gespannt auf dieses Action-Roguelike-Indie-Spiel von Massive Monster. Dies scheint ein Spiel zu sein, das sich so entwickelt, dass es manchmal so lustig wie störend ist. Es scheint, dass das, was angeboten wird, viel Tiefe hat, sei es im Kampf und auf der schnelleren Seite des Gameplays oder eher im langsameren, entspannenderen Lebenssimulationsteil. Wenn Sie ein Fan von The Binding of Isaac oder anderen Spielen in ähnlicher Weise sind, würde ich Ihnen unbedingt empfehlen, die Demo zu besuchen, solange sie noch verfügbar ist, da sie Sie zweifellos für den Veröffentlichungstag am 11. August dieses Jahres begeistern wird.