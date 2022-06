Codemasters verdoppelt mit F1 22 die Rennkultur

HQ

Das Leben für Formel-Eins-Fans ist zu dieser Jahreszeit wirklich Vollgas. Wir befinden uns in der Phase der Saison, in der der Grand Prix - hauptsächlich in Europa angesiedelt - fast wöchentlich und schnell stattfindet, und um das noch zu ergänzen, ist es die Saison der F1-Videospiele. Für dieses Jahr bedeutet dies F1 Manager 2022 Ende August, aber auch davor F1 22, das tatsächlich am ersten Julitag eintreffen wird (etwas früher als das für Champions Edition-Besitzer). Mit der nächsten Iteration der Serie am Horizont hatte ich in den letzten Tagen die Gelegenheit, in das Spiel einzutauchen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie Codemasters den Karriereaspekt des Titels erweitert und verbessert.

HQ

Auf Anhieb können Sie die Ähnlichkeiten mit dem Karrieremodus von F1 2021 deutlich erkennen. Sie müssen immer noch entweder für ein Team unterschreiben oder Ihr eigenes verwalten und dann in einem Rennkalender antreten, der eine von drei Längen umfasst. Hier gibt es auch noch die üblichen Insignien des Karrieremodus, da Sie verdiente Ressourcenpunkte verwenden müssen, um Ihr Auto weiterzuentwickeln und zu verbessern und gleichzeitig sicherzustellen, dass Sie Rennergebnisse erzielen, die dem entsprechen, was Ihr Vertrag und das Team von Ihnen erwarten. Die Rennwochenenden werden in die üblichen Trainingssitzungen, das Qualifying und dann das eigentliche Rennen aufgeteilt - und diese können unterschiedlich lang sein, je nachdem, welche Art von Karriere Sie simulieren möchten. Meiner Meinung nach sind mittellange Rennen immer noch die besten, denn wer hat heutzutage wirklich Zeit, sich für ein komplettes 90-minütiges Rennen hinzusetzen.

Während man die Ähnlichkeiten als ein bisschen Lapsus im Fortschritt betrachten könnte, arbeitet dieses System in meinen Augen daran, die Hauptsubstanz des Spiels unterzubringen und hervorzuheben: das eigentliche Rennen selbst. Aus diesem Grund ist die Tatsache, dass Sie nicht zu viel Zeit in Menüs verbringen, in denen Sie mit Optionen zum Ausführen und Verwalten Ihres Teams herumspielen, immer noch akzeptabel. Aber das bedeutet nicht, dass es hier nicht einige Verbesserungen und Ergänzungen gegeben hat, wie es einige gegeben hat.

Werbung:

Dies liegt nämlich in Ihren anderen Verantwortlichkeiten als Fahrer. Sie müssen Entscheidungen darüber treffen, wie Sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, sei es, indem Sie erneut Interviewfragen beantworten oder mit dem Marketingteam zusammenarbeiten, um sich um eine Social-Media-Kampagne oder vielmehr eine Wohltätigkeitsinitiative zu bemühen. Ihre Entscheidungen und Entscheidungen beeinflussen Ihren Fahrer-Beifall, der an und für sich beeinflusst, wie viel Geld Sie zahlen können, wenn die Vertragsverhandlungen am Ende der Saison auftauchen. Hinzu kommen die neuen Pirelli Hot Laps, eine neue Gameplay-Funktion, bei der Sie Supersportwagen an einem Rennwochenende auf eine Strecke bringen, um ein wenig Showboating in Form von einzigartigen Herausforderungen zu betreiben (z. B. eine hohe Höchstgeschwindigkeit über einer Geschwindigkeitsfalle oder in Drift-Events). Außerdem gibt es Sprint-Rennen, die berücksichtigt werden müssen, was bedeutet, dass Sie als Fahrer neue Herausforderungen bewältigen und im Laufe der Saison mehr Punkte sammeln müssen. Wie Sie sehen können, erhalten Sie einen Karrieremodus, der immersiver und ansprechender ist, wenn es sich nicht gerade um eine massive Neuerfindung der Formel handelt.

Aber noch einmal, die Systeme, aus denen der Karrieremodus besteht, sind nicht der Grund, warum wir F1-Spiele spielen. Es ist das eigentliche Fahren und wie gut die Autos im Spiel simuliert werden. Für F1 22 ist dies einfach eine Verbesserung der bereits herausragenden Systeme, die in F1 2021 angeboten wurden, was bedeutet, dass Sie ein anspruchsvolles Fahrzeug erhalten, das, wenn Sie lernen, es an seine Grenzen zu bringen - auf Ihrer jeweiligen Unterstützungs- und Schwierigkeitsstufe - sich unglaublich lohnend und aufregend anfühlt. Da dies eine neue Ära von Autos ist, die auf der Strecke anders funktionieren, wird es ein wenig dauern, bis man sich mit ihnen vertraut gemacht hat, da sie engere, engere Rennen ermöglichen, aber auf Kosten von etwas anspruchsvollerem Weben und Kontrollieren durch Kurven, insbesondere Kurvenausgänge. Aber das ist nur eine Lernkurve am Ende des Tages.

Werbung:

Was Codemasters getan hat, um den Karrieremodus-Aspekt des Spiels zu erweitern, ist das Hinzufügen von F1 Life, was im Grunde eine Möglichkeit ist, Ihrem Fahrer ein wenig Persönlichkeit und Existenz außerhalb der Renntage zu geben. Was es bietet, ist ein schönes Haus, das Sie mit Möbeln, gesammelten Trophäen und sogar Supersportwagen ausstatten können, und wenn überhaupt, fühlt es sich ein bisschen sinnlos an, auch wenn es am Ende des Tages harmlos ist. Es erinnert mich daran, was Polyphony Digital mit Gran Turismo 7 macht, da man deutlich sehen kann, dass Codemasters versucht, ein wenig Lifestyle und Rennkultur in das Spiel zu streuen, damit es sich nicht nur wie eine harte, fast eindimensionale Simulationserfahrung anfühlt. Vielleicht ist dies für Gelegenheitsfans der Formel Eins eine bewundernswerte Ergänzung, aber für jemanden wie mich, der diese Serie für ihr tatsächliches Rennspiel liebt, tut sie nicht wirklich viel, um mich zu begeistern.

Aber am Ende des Tages ist das Wichtigste, was man wissen sollte, dass die F1 Life-Ergänzung harmlos ist, und wenn überhaupt, wird es wahrscheinlich die Art und Weise sein, wie sich EAs zweifellos eingehender Monetarisierungseinfluss einschleicht. Für engagierte F1- und Rennsportfans, die einfach nur auf die Strecke gehen wollen, wissen Sie, dass die Leistung dieses Spiels, die Grafik, das Gameplay und die verbesserten Physikmodelle alle sehr beeindruckend sind, von dem, was ich erlebt habe, und es sieht wirklich so aus, als wäre Codemasters mit F1 22 auf einem anderen Gewinner.