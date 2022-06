Wir werfen einen tieferen Einblick in das Starfield-Gameplay

HQ

Es war also endlich an der Zeit, das Starfield-Gameplay zum ersten Mal zu sehen. Während das Abenteuer nicht wie ursprünglich geplant im November eintreffen wird, haben prominente Bethesda-Mitarbeiter mehrmals gesagt, dass sich der Titel in der Endphase befindet und dass es nicht mehr allzu viel zu tun gibt.

Angesichts der Tatsache, dass Microsoft sagte, dass alles, was sie während des Xbox & Bethesda Games Showcase gezeigt haben, innerhalb von zwölf Monaten starten würde, sollte das bedeuten, dass Starfield auch vor dem 12. Juni 2023 ankommen wird und somit höchstens sechs Monate zu spät ist. Daher kann man auch davon ausgehen, dass das, was wir gesehen haben, immer noch ziemlich repräsentativ für das fertige Produkt ist, da Regisseur Todd Howard die Bühne betrat, um zu zeigen, woran Bethesda all die Jahre gearbeitet hat.

Starfield ist mit Abstand Bethesdas größtes Spiel aller Zeiten.

In der Vorschau wurde das Spiel unter anderem als Han Solo-Simulator, Elder Scrolls im Weltraum und sogar als NASA-Punk bezeichnet. Und es dauerte nicht lange, bis mir klar wurde, dass das alles ziemlich gut zu passen scheint. Wir sprechen einfach über ein Science-Fiction-Rollenspiel, das ein wenig wissenschaftlicher aussieht, als wir es vielleicht gewohnt sind. Die Raumschiffe sind nicht unbedingt cool, aber glaubwürdig, die Waffen fühlen sich plausibel an, und es enthält Planeten, die möglicherweise existieren könnten. Ein bisschen weniger Star Wars und ein bisschen mehr Star Trek, wenn man so will.

Das soll nicht heißen, dass Bethesda einen strikten Realismus anstrebt. Wenn Sie einen Rockstar-Weltraummann erschaffen möchten, haben Sie offensichtlich alle Möglichkeiten, dies zu tun, und wir haben einen Vorgeschmack auf die Möglichkeiten bekommen, die geboten werden, um einen einzigartigen Charakter zu schaffen. Dazu gehört zum Beispiel die Auswahl von Hintergründen. Vielleicht waren Sie schon einmal Koch mit der Fähigkeit, spezielle Gerichte zu kochen, was vermutlich seine Vorteile hat, und Köche sind offensichtlich besonders gut im Umgang mit Messern. Und das, während ein Kampfsanitäter stattdessen schießen, Menschen heilen und schwere Lasten tragen kann - und ein Diplomat kann Menschen überzeugen und über Preise verhandeln. Dann gibt es auch fantasievollere Berufe wie Cyber Runner oder Kybernetiker.

Sie können Ihr eigenes Raumschiff basierend auf vielen Komponenten und Herstellern erstellen.

Die Anpassungswerkzeuge waren schon immer großartig in Bethesda-Titeln und Starfield scheint keine Ausnahme zu sein, und jetzt können Sie sogar Ihre Persönlichkeit mischen, was sich auch auf Ihren Charakter auswirkt. Vielleicht bist du introvertiert und bekommst eine bessere Ausdauer, wenn du alleine bist, besitzt ein Haus, das bei einer Bank verpfändet ist, hast Eltern, die du besuchen kannst (musst aber auch finanziell helfen), bist auf der Straße aufgewachsen und bekommst daher manchmal geheime Dialogoptionen oder bist religiös und bekommst daher Rabatte aus dem Kirchenladen. Sie können drei Eigenschaften aus einer langen Liste auswählen, die Ihren Charakter den gewünschten Hintergrund und die gewünschte Persönlichkeit sowie Vor- und Nachteile ermöglichen.

Das Levelsystem unterscheidet sich auch von dem, was Bethesda in der Vergangenheit getan hat, wo Sie jetzt die freischaltenden Eigenschaften aufleveln und Gegenstände herstellen können, indem Sie während Ihrer Reisen und Abenteuer Ressourcen sammeln. Das Handwerk umfasst nicht nur Waffen und Rüstungen, sondern auch Zubehör für sie.

Es gibt mehrere wichtige Städte im Spiel zu besuchen, in denen Sie natürlich Missionen, Ausrüstung und Klatsch hören können.

Der spektakulärste Teil ist jedoch, dass Sie hier Ihre eigenen Raumschiffe bauen können. Je nachdem, was Sie in Bezug auf das Aussehen benötigen und mögen, können Sie das Schiff mit den Funktionen, Merkmalen und dem Design, das Sie möchten, auf einem ziemlich feinen Niveau erstellen. Und das müssen Sie, denn Sie werden viel Zeit in Ihrem Schiff verbringen. Auf der einen Seite gibt es regelmäßige Weltraumschlachten, und auf der anderen Seite gibt es über 100 Sonnensysteme zu besuchen, mit fast unvorstellbaren 1000+ Welten zu besuchen. Diese können riesige Städte wie Akila, Neon und vor allem New Atlantis haben, während andere reines Ödland zu sein scheinen. Wir gehen jedoch davon aus, dass kein Planet ohne Grund da ist und dass es sich wahrscheinlich lohnt, sie zu überprüfen - obwohl er vernünftigerweise nicht auf jeder Oberfläche von Hand angelegt werden kann, da dies einfach unmöglich wäre. Es wird sich also wahrscheinlich viel um Oberflächen handeln, die in erster Linie dazu dienen, Feinde zu bekämpfen oder Ressourcen zu erwerben, anstatt tatsächlich etwas zu sein, das die Geschichte voranbringt.

Insbesondere New Atlantis erhielt ein kleines Briefing und wir haben uns auch einige der Leute angesehen, die wir dort treffen werden, die über ein Dialog-Setup kommunizieren, das an The Elder Scrolls erinnert. Klar ist jedoch, dass die Grafiken in Starfield enorm aufwendiger sind als in allem, was das Studio zuvor gemacht hat, und die Gesichter sehen jetzt überraschend lebensecht aus, was sie einfühlsamer erscheinen lässt. Eine andere Sache, die an The Elder Scrolls erinnert, ist, dass es natürlich eine Spielmechanik zum Knacken von Schlössern gibt, denn solche Dinge werden anscheinend sogar im Jahr 2330 im Weltraum gemacht.

Die Musik wurde von Inon Zur (Fallout: New Vegas, Dragon Age: Origins, Outriders) komponiert, so dass wir etwas ganz Besonderes erwarten.

Obwohl Starfield ein reines Einzelspieler-Spiel der Art ist, wie wir es vom Studio gewohnt sind, gibt es die Möglichkeit, Begleiter mitzubringen, sowohl menschliche als auch Maschinen. Welche Eigenschaften diese genau haben werden, bleibt abzuwarten, obwohl die Fallout 4-Begleiter wahrscheinlich einen guten Hinweis geben. Wir werden auch Siedlungen schaffen und sie mit Menschen füllen, um Gemeinschaften zu haben, die das bieten, was jeder Weltraumabenteurer brauchen könnte.

Wenn Starfield veröffentlicht wird und es an der Zeit ist, den Raum nach außerirdischen Artefakten zu durchkämmen, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass die erste Gameplay-Demonstration einen recht guten Beigeschmack hinterlassen hat. Wie lebendig die Spielwelten sind, wenn man bedenkt, wie unglaublich groß Bethesdas neues Universum ist, bleibt abzuwarten, aber klar ist, dass ich es begrüßen würde, wenn 2023 sich beeilen könnte.