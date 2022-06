Anger Foot ist ein lauter, farbenfroher Trip, bei dem es darum geht, in den zu treten

Vor ein paar Tagen wurde im Rahmen des Devolver Digital-Showcase bekannt gegeben, dass Free Lives, der Schöpfer von Broforce und Gorn, an einem weiteren absolut verrückten Spiel arbeitet. Bekannt als Anger Foot, ist dieser Titel so ziemlich das, was er auf der Dose sagt, da sich das gesamte Konzept um Ihre wütenden Füße und den Schaden, den sie verursachen können, dreht. Es mag ungewöhnlich und ein bisschen seltsam erscheinen, aber nachdem ich mir die Demo angesehen habe, die derzeit auf Steam verfügbar ist, wird ziemlich klar, dass Normalität nicht genau das ist, was dieser Titel anstrebt.

HQ

Aber lassen Sie mich einige zusätzliche Erläuterungen zur Geschichte geben. Du spielst eine Figur namens Anger Foot, die beschließt, die Gerechtigkeit in ihre eigenen Hände (oder besser gesagt Füße) zu nehmen und versucht, mit der Bedrohung durch eine lokale kriminelle Bande fertig zu werden. Für das, was es wert ist, ist dies eine ziemlich regelmäßige Erzählung, aber das bleibt nicht lange der Fall, da Anger Foot nach ein paar Missionen entdeckt, dass die Goo Police eines ihrer Paar Schuhe als Geisel genommen hat, und bald darauf findet sich Anger Foot nicht nur in einem Krieg mit der kriminellen Unterwelt wieder, aber auch die Strafverfolgung.

Was das eigentliche Gameplay betrifft, so ist dieses Spiel ein unglaublich rasanter Action-FPS, in dem Sie durch ein Level schießen müssen, das in einzigartige Räume unterteilt ist, die mit Feinden vollgestopft sind, und es ist Ihre Pflicht als Spieler, diese Räume mit Ihren wütenden Füßen zu räumen oder Waffen zu nehmen, um es bis zum Ende des Levels zu schaffen. Es ist ähnlich wie Ghostrunner, da Sie mit Ihren Bewegungen blitzschnell sein müssen, ständig Ecken nach lauernden Feinden suchen müssen und ultraschnelle Reaktionen haben müssen, da der Wutfuß nicht sehr widerstandsfähig ist und stirbt, wenn er zu viel Schaden nimmt.

Anger Foot als Spiel ist auch eine ziemlich interessante Interpretation des physikbasierten Gameplays, da Sie Feinde töten können, indem Sie Ihre superstarken Beine benutzen, um Türen gegen sie oder andere Feinde gegen sie zu treten. Ebenso können Sie ein wenig mit der Umgebung herumspielen, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Endziel erreichen, und dazu gehört das Schießen von explosiven Fässern und das Zurücktreten von Granaten auf jeden Feind, der sie auf Sie wirft. Es ist eine wirklich chaotische Erfahrung, die durch ihr unglaublich flüssiges Gameplay übertroffen wird.

Werbung:

Während diese Demo eher kurz war, gab sie einen Blick auf genug Ebenen, dass Sie eine anständige Vorstellung davon bekommen, was Free Lives servieren möchte. Es gibt eine Vielzahl von einzigartigen Feinden, die es zu bekämpfen gilt, seien es Schrotflinten oder Aufstandsschützende, und ebenso gibt es eine Reihe einzigartiger Schusswaffen, einschließlich Uzis. Es gibt auch Bosskämpfe, die anspruchsvoll sind und viel Konzentration erfordern, um sich durch die fleischigen Gesundheitsbalken der Feinde zu kicken, die hier zu finden sind. Und wenn das alles nicht genug ist, kannst du verschiedene Trainer verdienen, indem du während des Spiels Herausforderungen abschließt, die Anger Foot spezielle Fähigkeiten verleihen, wie z.B. das Wiedererlangen von Munition für jeden Kill mit einer Waffe.

Aber obwohl all dies viele Gründe sind, sich für dieses hochoktanige Actionspiel zu begeistern, ist es der Kunststil und die allgemeine Art Direction des Spiels, die mir wirklich die Show gestohlen haben. Die bunte Welt und die verrückten Eidechsenfeinde und pistolenschwingenden Tentakel sind so bizarr und ungewöhnlich, dass sich das alles manchmal wie ein drogeninduzierter Trip anfühlt. Sie müssen nur drei Minuten Anger Foot spielen, um die seltsame Beschreibung, nach der es läuft, wirklich zu verstehen: "Crashe durch den koffeinhaltigen Fiebertraum von Shit City und setze den Stiefel einer bedrohlichen Menagerie gnadenloser Gangster."

Unnötig zu sagen, dass, obwohl das, was ich von Anger Foot erlebt habe, nur eher flüchtig war, es ausreicht, um mich gründlich auf den für 2023 geplanten Start zu freuen. Wenn Sie rasante Actionspiele wie Ghostrunner mögen, würde ich Sie bitten, sich die Demo von Anger Foot anzusehen, denn selbst wenn das Gameplay Sie nicht ganz anzieht, wird die wilde und wunderbare Welt, in der es spielt, sicherlich den Trick machen.

Werbung: