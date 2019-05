Borderlands 3 - Anspielbericht

Die Ankündigung von Borderlands 3 auf der PAX East ließ die Fans vor Begeisterung jubeln, denn viele von ihnen haben schon sehnsüchtig auf einen dritten Hauptteil der Reihe gewartet. Mittlerweile ist bekannt, dass Borderlands 3 im September veröffentlicht wird. Weitere Informationen haben wir in Los Angeles bekommen, denn dort durften wir erstes Gameplay erleben und knapp 180 Minuten lang spielen.

In dem Gebäude, in dem das Event stattfand, hingen Psycho-Masken von der Decke und wir wurden zu unseren Sitzen geführt, um die offizielle Gameplay-Enthüllung zu genießen. Während dieser Session erlebten wir den spielbaren Charakter Amara (eine mächtige Sirene) zu Beginn des Spiels. Schnell werden wir vom Commander Claptrap begrüßt und wir können euch verraten, dass der kleine Schrotthaufen noch immer ebenso nervig, wie liebenswert zu sein scheint (also so, wie wir ihn in Erinnerung haben).

Nachdem wir uns mit Amara und ihrer Steuerung vertraut gemacht haben, folgte eine Infiltrierungsmission. Unser nutzloser Roboter-Kumpel begleitete uns hierfür in die Festung eines Kults namens „Children of the Vault". Dort wurden uns die zwei neuen Antagonisten Tyreen und Troy vorgestellt, die übrigens von Streamern inspiriert sind. Das ist kein Witz, denn Borderlands 3 nennt die Zwillinge selbst „Live-Screamer" und lässt sie ernsthaft Sprüche wie: „Gebt uns Likes, kommentiert und gehorcht" sagen. Die irren Anhänger verehren die Zwillinge als Götter und halten die Vaults, die im Universum verstreut sind, für ihr alleiniges Geburtsrecht. Das kann Amara natürlich nicht zulassen, weshalb sie den Crimson Raiders beitritt, die von der Borderlands-Veteranin Lilith angeführt werden.

Mit ihren verrückten Waffen tritt Amara den Psychos ordentlich in den Hintern, während wir im Minutentakt unsere Argumentationsverstärker wechseln. Die Knarren wirken auf dem ersten Blick durchdacht und haben alternative Feuermodi, mit denen wir etwa von Salvenfeuer zu vollautomatischem Geballer wechseln, oder die elementare Eigenschaften der Kugeln variieren. Und wem das zu Standard ist, der verschießt eben Granaten und zielsuchende Raketen - das geht nämlich auch. Unser Favorit war ein Gewehr, das beim Nachladen ein kleines laufendes Geschütz mit winzigen Beinen abwirft. Die Miniaturkanone ballert auf alles, was ihr in die Quere kommt. Es scheint wahrlich Waffen ohne Ende zu geben - sicher werdet ihr nicht enttäuscht werden.

Und wo wir gerade von Beute reden; wir haben ein paar weitere Details zum neuen Loot-System erfahren. Wer regelmäßig mit Freunden lootet, der wird wissen, dass beim Aufsammeln der besten Ausrüstung stets die Gier regiert. Borderlands 3 weist die „Loot-Ninjas" unter euren Freunden allerdings in ihre Schranken, denn es wirft allen Koop-Spielern getrennte Beute aus. Das bedeutet auch, dass Spieler mit hohem Level und unerfahrene Vault-Jäger zusammenzocken dürfen, weil jeder seine eigene, angemessene Beute bekommt.

Der Koop-Modus ist online oder im geteilten Bildschirm verfügbar, allerdings konnten wir den nicht selbst ausprobieren. Dafür haben uns zwei Entwickler ihren Playthrough präsentiert und den Children of the Vault ordentlich eingeheizt. Die beiden spielten zwei unterschiedliche Klassen, die gut miteinander zu harmonieren schienen und Raum für taktische Spielereien boten. Das kann bei den richtig dicken Brocken zum entscheidenden Kampfvorteil werden, aber wer das alles nicht will, der zockt eben alleine.