Team Sonic Racing

Dann sind da noch die Pick-Ups (Wisps genannt) und Transfers haben eine große Bedeutung für den Erfolg. Wir sammeln bestimmte Wisps aus Kisten auf der Strecke, aber die besten unter ihnen erhalten wir nur durch Transfers zwischen Teamkameraden. Durch Druck auf die Kreis-Taste (wir haben die PS4-Version angespielt) bieten wir den Wisp einem anderem Mitglied unseres Dreier-Teams an. Wird es angenommen, verwandelt es sich in einen Gegenstand, der zu der jeweiligen Position im Rennen passt. Mit dem gleichen Knopf können wir auch nach einem Gegenstand fragen, wenn wir gerade keinen haben. Der Trick dabei ist, dass wir mehrere Gegenstände bekommen, wenn untereinander tauschen, also beispielsweise drei Raketen statt nur einer.

In unserer ersten Spiel-Session durften wir uns an der Solo-Kampagne versuchen. In einer Zwischensequenz sehen wir, wie Sonic und seine Freunde zu einer Reihe Rennen eingeladen werden. Viele davon sind normale Rennen, in denen das eigene Team den ersten Platz erreichen muss. Aber es gibt auch Rennen, in denen Ringe eingesammelt werden müssen oder wir in so viele Ziele wie möglich treffen sollen. Es gibt aber auch traditionellere Modi wie einen Grand Prix.

Nachmittags durften wir den Online-Modus antesten. Und wie bei jedem Kart-Racer ist dieser Modus natürlich der Höhepunkt, der den meisten Spaß bringt. Hier kommt das kooperative Element zum Tragen, denn es muss kommuniziert werden, um das meiste aus den Wisps und Ultimates herauszuholen. Es wurde wirklich auf Teamwork geachtet, das ist nicht nur ein Gimmick.

Wir haben einen Grand Prix gespielt, bei dem die Spannung mit jedem Rennen stieg, aber auch reguläre Rennen und einen anderen Modus, in dem viele Raketen flogen und echtes Chaos ausbrach. Das war packend und hat riesigen Spaß gemacht. Und ein Raum voller schreiender Redakteure ist ein gutes Indiz für einen Kart-Racer, der seinen Job macht.

Die Strecken führten uns von einem gefrorenen Schrottplatz zu einem versteckten Vulkan und sind abwechslungsreich, farbenfroh und haben ihren eigenen Soundtrack, der nur durch die Team-spezifische Musik unterbrochen wird, wenn ein Ultimate ausgelöst wurde. Es gibt Abkürzungen und eine ganze Reihe spektakulärer Effekte - jedes Rennen ist ein visuelles Spektakel.

Sumo Digital war die Anpassung der Karts wichtig - die alten Transformationen gibt es nicht mehr - dafür können wir jetzt unseren Motor mit Teilen tunen und sein Aussehen verändern. Das funktioniert so ähnlich wie bei Mario Kart 8 Deluxe. Wir waren überrascht, wie abwechslungsreich die Optik ist, denn es gibt verschiedene Farbvarianten und wir können für jedes Teil das Material ändern - einem goldenen Kart steht also nichts im Wege.

Team Sonic Racing hat uns wirklich beeindruckt und wir hatten im Multiplayer riesigen Spaß. Die Solo-Kampagne ist ein netter Bonus, aber mit oder gegen Freunde anzutreten macht wirklich Laune, besonders weil der Titel auf dem soliden Fundament der letzten zwei Sonic-Racer von Sumo Digital aufbaut.