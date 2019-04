Anniversary Update zu Sea of Thieves angespielt

Mit Updates wie The Hungering Deep, Shrouded Spoils und Cursed Sails hat Rare seinen Piraten-Spielplatz Sea of Thieves seit der Veröffentlichung immer weiter ausgebaut. Trotzdem war keine Erweiterung so substantiell wie das bevorstehende Anniversary Update. Ab dem 30. April bekommen wir lang ersehnte Features wie den PvP-Arena-Modus, das Fischen und Story-basierte Quests. Wir haben mit dem Team bei Rare getroffen und uns das Update vorab angesehen.

Bei Rare wurden wir in Vierer-Crews aufgeteilt und unser Kapitän für den Tag war Executive Producer Joe „Three Sheets" Nate. Er hat uns durch das Anfangssegment der Shores of Gold geführt, einer Reihe Abenteuer, die Teil des Anniversary Updates sind. Unsere Reise begann damit, dass wir ein Gespräch in einer Taverne belauscht haben und schon waren wir auf der Suche nach einem verschollenen Artefakt.

Der mysteriöse Fremde aus der Taverne gab uns ein Buch, dessen Seiten uns bei der Suche helfen würden und nachdem wir ein paar Rätsel gelöst hatten, entdeckten wir einen Totem, das in einer unterirdischen Höhle platziert werden musste. Plötzlich füllt die Höhle sich mit Wasser und uns bleiben nur wenige Sekunden, verschiedene Steinblöcke nach Anweisungen aus dem Buch zu platzieren. Plötzlich wird es hektisch und wir sind gezwungen, wirklich effektiv zu kommunizieren, während wir die Seiten durchblättern und uns Kommandos zurufen.

Diese Art Koop-Fallen funktionieren innerhalb von Sea of Thieves ganz großartig und es ist schön, dass wir durch sie eine weitere Ablenkungen von der Kernauswahl an Sammelquests erhalten. Das Team erklärt uns, dass diese Geschichten einen hohen Wiederspielwert hätten, weil die Orte, die wir für diese Aufgaben besuchen müssen, jedes Mal neu gemischt werden und es immer die Gelegenheit gibt, fette Beute zu machen.

In der zweiten Hälfte des Tages wurde es hitziger, denn die Teams kämpften im neuen Arena-Modus um die Krone. In diesem neuen Modus ist es das Ziel, der ultimative Pirat zu werden und so viel Silber wie möglich anzuhäufen, bevor der Timer abläuft. Silber verdienen wir mit gefundenen Schätzen, Angriffen auf feindliche Schiffe und Lieferungen an die Händler. Wir verlieren einen erheblichen Teil unseres Silbers, wenn unser Schiff versenkt wird, was wir auf die harte Tour am eigenen Leib erleben mussten. Jedes Match geht über 24 Minuten (ein kompletter Tag-Nacht-Zyklus) - und man kann einfach über das Hauptmenü beitreten.