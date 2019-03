The Division 2 - Eindrücke des fertigen Spiels

Es ist seltsam, Spiele schon vor ihrer Veröffentlichung zu spielen. Denn das bedeutet häufig, dass wir bestimmte Abschnitte eines Spiels schon mehrmals gespielt haben, bevor wir den ganzen Titel zuhause in Ruhe genießen können. Manchmal ist das extrem zäh, wieder komplett von vorne zu beginnen. Häufig verdirbt es die ersten Stunden eines Spiels. The Division 2 ist es gelungen, genau das in den ersten zwanzig Stunden zu vermeiden.

Wir haben Washington D.C. in unseren Previews zu The Division 2 schon für seine optische Vielfalt gelobt. Aber das ist es wert, hier dezidiert wiederholt zu werden. Jetzt, nachdem wir einen größeren Teil von Washington erkundet haben, zeigt sich erst, warum die Wahl auf diese Stadt gefallen ist. Manhatten war und ist großartig im Original, aber die Menge an visuellen Details und Abwechslung in The Division 2 ist einfach beeindruckend.

Washington ist voller Sehenswürdigkeiten und Architektur, die jedes Gebiet einzigartig und optisch reizvoll machen - so sehr, dass es schwer ist, nicht vom geplanten Weg abzukommen. Es ist ein Klischee, aber wir haben uns so oft auf den Weg zu einer wichtigen Mission gemacht, um dann an der nächsten Ecke von der Neugierde übermannt zu werden. Egal, ob dort zu sehen ist, wie die Natur die Stadt langsam übernommen hat oder Patrouillen einen Kontrollpunkt bewachen oder eine Lootkiste hinter einem Zaun wartet, The Division 2 ist voller Dinge, die dafür sorgen, dass die Stunden nur so an einem vorbeifliegen. Und wir haben uns bis jetzt noch nicht mal mit dem Gameplay beschäftigt.

Das grundsätzliche Gameplay wurde kaum verändert. Wir verbringen immer noch viel Zeit hinter Deckung und setzten verschiedene Waffen und Fähigkeiten ein, um endlose Gegnerscharen zu eliminieren. Klingt auf dem Papier sehr nach dem Original, aber kleine Änderungen machen hier den Unterschied. Das mag sich im Endgame noch ändern, aber bisher fühlen sich die Kämpfe viel realistischer und intensiver an, als in The Division. Die Gegner sind nicht mehr ganz so üble Kugelschwämme, aber dafür auch wesentlich tödlicher. Kämpfe, die länger als ein paar Minuten dauern, sind eher eine Seltenheit. Dadurch fällt die Dualität zwischen Realismus und dem Arcade-Faktor weg, unter dem das Original litt.

Das sorgt dafür, das sich jede Waffe tödlicher anfühlt und mehr Punch hat. Aus der Nähe abgefeuert schickt unsere Schrottflinte die Gegner in die Luft und wir sehen, wie sie die Balance verlieren, wenn wir ihnen mit dem Sturmgewehr in die Schulter schießen und sie in Deckung humpeln. Zu sehen, wie die großen Gegner ihre Rüstung verlieren und so die verwundbaren Stellen freigelegt werden, zeigt deutlich, dass The Division 2 sich mehr auf Taktik konzentriert, als darauf, wer den meisten Schaden übersteht. Unsere Erfahrung aus den Previews ist allerdings Grund zur Sorge, dass die Kugelschwämme im Endgame zurückkehren - hoffentlich nicht so nervig wie früher.