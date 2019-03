Die meisten von uns dürften Mortal Kombat kennen oder schon gespielt haben, selbst jene Spieler, die nicht unbedingt an Kampfspielen interessiert sind. Der Arcade-Klassiker hat sich schon vor langer Zeit ins Herz der Popkultur gemetzelt. Die blutige, brutale Natur des Spiels war völlig neu und die Spielmechanik schon immer gut. Jetzt wartet am 23. April Mortal Kombat 11 auf uns. Wir durften die Netherrealm Studios in Chicago besuchen, um das Spiel für ein paar Stunden anzutesten und mit den Entwicklern zu sprechen.

Erste Erkenntnis: Egal ob professioneller Spieler oder wilder Knöpfedrücker, Mortal Kombat 11 dürfte für jeden etwas zu bieten haben. Die Netherrealm Studios machen hierfür nahezu die ganze Arbeit im eigenen Haus, darunter das Scannen für die Gesichtsanimationen, Audioaufnahmen und Animationen - alles für die bestmöglichen Resultate und die Zeit, die hier in Mortal Kombat 11 gesteckt wurde, zeigt sich im fertigen Produkt.

Sofort nach dem Start des Spiels sticht die Grafik ins Auge. Das Spiel sieht unfassbar gut aus. Die Gesichtsanimationen wurden nochmal verbessert und die Gesichtsausdrücke wirken erstaunlich lebensnah. Gepaart ist das mit der Tatsache, dass die Bewegungen und das Gewicht jedes Charakters eindeutig die Bewegungen eines Darstellers im hauseigenen Motion-Capture-Studio bei Netherrealm widerspiegeln. Und zwar ganz egal, wie fremd der Ursprung des jeweiligen Kämpfers ist, gegen den wir antreten. Jeder Kämpfer spielt sich anders, nicht nur wegen der unterschiedlichen Spielstile, sondern auch wegen der sorgfältigen Animationen der Darsteller.

Was die Spielstile, die Unterschiede zwischen den Spielern und die Anpassungen angeht, bietet Mortal Kombat 11 einige Neuerungen. Die offensichtliste ist wohl der „Fatal Blow", ein Zeitlupen-Angriff, bei dem vorher kein Balken aufgeladen werden muss, sondern der ausgeführt werden kann, wenn die Gesundheit unter 30 gefallen ist. Diese Mechanik sorgt für interessantere Kämpfe, denn die erfahrenen Spieler müssen den gegnerischen Gesundheitsbalken im Auge behalten, während Anfänger so auch noch Chancen gegen eigentlich bessere Spieler haben. Es gibt auch die Möglichkeit eines „Flawless Block", der den Gegner betäubt und tödliche Gegenangriffe erlaubt.

Die anderen offensiven und defensiven Aktionen (die früher ein Balken aufgefüllt haben und bei dem wir später zwischen zwei Optionen wählen konnten) sind jetzt in zwei Abschnitte aufgeteilt. Das gibt den Spielern mehr Freiheiten bezüglich des eigenen Spielstils.