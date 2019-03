Im Februar waren wir auf der Vorab-Premiere von Days Gone, das exklusiv für die Playstation erscheinen wird. In diesem Artikel konzentrieren wir uns allein auf das Spiel selbst und da gibt es viel zu erzählen. Seit der Ankündigung wirkte Days Gone wie eine Mischung aus The Walking Dead und Sons of Anarchy. Und auch wenn bei der Ankündigung nie das Wort „Zombie" fiel - die Assoziation stimmt.

Während des Events hatten wir etwas weniger als drei Stunden Zeit mit dem Spiel, also genug, um einen guten ersten Eindruck des Titels zu bekommen. Gleich zu Beginn überzeugen die erstaunlich realistischen und gut geschriebenen Figuren. Das Material wurde uns in zwei Abschnitten präsentiert - der erste stellte uns die Realitäten des Spiels vor und wir machen Bekanntschaft mit der Hauptfigur Deacon.

Es lässt sich jetzt schon sagen, dass Deacon und die anderen wichtigen Figuren aus Days Gone eine der Stärken des Spiels sein werden. Schon ein paar Flashbacks und die ersten Einführung reichen, um ihre Motivation und die schwierige Situation, in der sie sich befinden, als Spieler nachzuvollziehen und nachzuempfinden. Das erste Treffen von Deacon und Sarah wirkt so natürlich und gleichzeitig unangenehm, was die Szene erstaunlich realistisch wirken lässt.

Auch wenn der Build nicht mehr der neuste war und es daher häufig zu technischen Problemen kam - es zeigt sich schnell die Qualität, die Sony bei hauseigenen Produktionen schon seit Jahren liefert. Technisch ist Days Gone näher an Infamous: Second Sons als an The Last of Us. Es ist ein Spiel mit ausgedehnter, lebendiger und offener Welt und näher an einem Sandkasten als an den kleineren Umgebungen, die wir von Naughty Dog kennen.

Aber kann das Spiel die typischen Probleme des Genre vermeiden? Das gezeigte Material war so clever in der Story eingebettet, dass sich nur schwer sagen lässt, wie sehr sich die Aktivitäten wiederholen werden. Interessant ist aber, dass wir als Spieler Ereignisse erschaffen können. Alle Gegner - egal ob Banditen oder die Infizierten, leben in ihrem ganz eigenen Rhythmus. Sie gehen ihrer Arbeit nach und müssen schlafen.