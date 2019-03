Man kann sich leicht in die Steamworld-Spiele verlieben und das erste Steamworld Dig hatte mich sofort erwischt. Ich habe das Spiel in einer Session abgeschlossen und hatten nicht mal Zeit zu blinzeln, bevor der nächste Durchgang gestartet wurde. Steamworld Dig hob das Konzept auf eine völlig neue Ebene und Steamworld Heist haben ich gleich mal auf verschiedenen Plattformen gespielt. Alles solide Spiele mit tollem Humor und fantastischem Design. Der Einstieg ist leicht und man kann sich hier schnell verlieren.

Wir haben uns in Gothenburg bei Thunderful Games deren kommende Spiele angesehen. Der Publisher hat sich kürzlich Rising Star Games gesichert. Es sind also einige Titel in der Pipeline, aber das Spiel auf das ich mich am meisten gefreut habe, war ohne Frage Steamworld Quest: Hand of Gilgamech. Das schickt die Steambots in eine Fantasy-Welt. Und nachdem, was ich zu sehen bekommen habe, wird es eine wunderbare Erweiterung des Steamworld-Universums.

Steamworld Quest: Hand of Gilgamech ist ein sehr traditionelles, rundenbasiertes Rollenspiel und trotzdem hat es seine Besonderheiten. Image & Form haben die rundenbasierten Kämpfe mit einem Kartensystem aufgepeppt - ähnlich wie Gwent oder Hearthstone. Wir haben hier kein klassisches Spielbrett, an dem wir Karten ziehen und platzieren. Der Fokus liegt immer noch auf den Charakteren, aber ihre Fähigkeiten werden von den Karten vorgegeben. Daher ist der Deck-Bau ein wichtiger Bestandteil, der uns viel Kontrolle gibt.

Die Kämpfe lassen sich mit Spielen wie Paper Mario vergleichen, auch wenn Steamworld Quest: Hand of Gilgamech mehr Feinheiten hat und wie ein typischen JRPG wirkt, aber ohne die seltsamen japanischen Momente. Es blieb natürlich keine Zeit, das Kartensystem wirklich genau anzuschauen. Aber es wird mehr als 100 Karten geben und es wird ganz sicher zu wirklich lustigen Momenten kommen, während wir versuchen herauszufinden, wie sie am besten eingesetzt werden können.