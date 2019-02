Anthem: Eindrücke vor der finalen Kritik

Wir werden diese Ersteindrücke vor der finalen Kritik relativ kurz halten, anstatt einer umfangreicheren Rezension, die später in der Woche neben der eigentlichen Veröffentlichung des Spiels landen wird, aber vorerst wollten wir unsere ersten Eindrücke vom neuesten Spiel von Bioware teilen, nachdem wir nun mehrere Stunden damit verbracht haben.

Anthem ist glatt. In vielerlei Hinsicht, innerhalb der Grenzen der DNA von Bioware, ist es genau das Gegenteil des Spektrums von Mass Effect: Andromeda. Während das letzte Spiel des Studios ein fehlerhaftes, ausgedehntes (aber unserer Meinung nach zumindest ziemlich unterhaltsames) Durcheinander war, ist Anthem extrem poliert und viel fokussierter als sein RPG-Vorgänger jemals war. Wir haben während unserer Spielzeit keinen einzigen dummen Ausflug oder seltsamen Gesichtsausdruck gesehen - und wir erwarten auch nichts dergleichen. Im Hinblick auf die Glättung der Ecken und Kanten ist es lobenswert, dass das Studio aus seinen Fehlern gelernt hat.

Aber nur weil Anthem seidig glatt und optisch makellos ist, bedeutet das nicht, dass es unbedingt besser ist. Tatsächlich würde ich sogar so weit gehen zu sagen, dass die glatte Fassade, die schon früh beeindruckt, das Nebenprodukt eines Rationalisierungsprozesses ist, bei dem die Bioware-Formel, die wir alle kennen und lieben, in etwas umgewandelt wurde. Etwas, das darauf abzielt, so viele Menschen wie möglich zufrieden zu stellen, vielleicht sogar auf Kosten der RPG-Community, die all die Jahre hinter dem Studio stand.

Ein Beispiel dafür sind die Dialogoptionen. Vorbei ist die Auswahl, die es dir ermöglicht, deinen eigenen Weg durch ein Gespräch mit einem NPC zu gehen. An seiner Stelle steht ein Zwei-Wahl-Dialogsystem, das sehr wenig zu tun scheint, um Ereignisse zu unterscheiden. Vielmehr scheint es nur dafür da zu sein, um die Szenen in deiner Heimatbasis in Fort Tarsis zumindest vage interaktiv zu halten. Während wir uns noch relativ kurz am Beginn unseres Abenteuers befinden, mag sich das natürlich ändern. Aber im Moment fühlt es sich sehr an, als würde das Studio uns an einer sehr engen Leine halten.

Ob das auf lange Sicht funktionieren wird, bleibt abzuwarten. Was wir sagen können ist, dass wir ein wenig verwirrt sind über das, was in Fort Tarsis vor sich geht. Das qualitativ hochwertige Geschichtenerzählen, das jeder von Bioware gewohnt ist, geht etwas verloren in der Geschichte, die oft auf Codex-Einträge beschränkt ist, die über den ganzen Ort verteilt sind. Und dazu gibt es seltsame Zwischensequenzen.

Wir sind auch nicht ganz überzeugt von der zugrunde liegenden Prämisse, die die Freelancer von der breiten Bevölkerung verachtet, weil sie bei einer besonders tödlichen Mission während des Prologs versagt haben. Die strengeren Einschränkungen der Erzählung durch die schlankere Struktur geben der Geschichte oder den Charakteren nicht genügend Raum zum Wachsen. Geschweige denn gar zum Aufblühen zu etwas, was uns wirklich wichtig ist. Allerdings bin ich von der Spielumgebung selbst sehr fasziniert und freue mich sehr darauf, mehr darüber zu erfahren. Und es gibt sicherlich Momente, in denen Bioware die Quintessenz ist.

Während ich noch Fragen haben, wohin die Geschichte geht, ist der Kampf in Anthem sicherlich gut. Das Studio hat absolut nagelneue Traversen- und Luftkämpfe gezimmert, und das Kämpfen im Javelin macht echt Spaß. Ich liebe das Gefühl der Freiheit, das du bekommst, wenn du in den Himmel gehst, und die zusätzliche taktische Ebene, die es auf den Tisch bringt. Selbst wenn du auf dem Boden bist ist die Bewegung befriedigend, mit dem Mech-Anzug, den jeder Spieler trägt, der passend klobig und kräftig ist. Das Ballern ist auch ziemlich scharf, obwohl ich argumentieren möchte, dass die Bandbreite der Waffen ziemlich langweilig und unnötig zeitgemäß ist, wenn man den Sci-Fi-Winkel der Geschichte betrachtet.