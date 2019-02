Die Strohhutpiraten von One Piece sind selbst Leuten ein Begriff, die von Manga und Anime normalerweise eher Abstand nehmen. Doch was Eiichirō Oda 1997 mit seinen ikonischen Seefahrern erschuf, das reicht über das Werk eines einzelnen Lebens hinaus. Fast 900 Anime-Episoden, etliche Kinofilme, Merch bis zum Abwinken und natürlich auch Videogames sind dem Franchise in den letzten zwanzig Jahren entsprungen. Knapp 50 sind es mittlerweile - und noch einige mehr, wenn man die Gastauftritte der Gang mitzählt (wie zum Beispiel zuletzt in Jump Force).

Ein großer Teil davon ist Mist, was zwar schade ist, aber irgendwie wohl auch dazu gehört. Fans allerdings scheinen sich mit den Unzulänglichkeiten der Games arrangieren zu können, eine Nische bleiben die meisten Ableger aber trotzdem. Mit Ganbarion wird Bandai Namco Mitte März ein neues Kapitel für die Strohhutpiraten aufschlagen und uns erstmals in eine (größtenteils) frei erkundbare offene Spielwelt schicken. Ob das der Durchbruch für die Serie ist, die sich Fans schon so lange wünschen?

Vor wenigen Wochen haben wir einen ersten Blick in One Piece: World Seeker geworfen und uns mit Ruffy knapp sechs Stunden lang in den Prison Islands ausgetobt. Dieses bislang unbekannte Gebiet vereint mehrere, spielerisch sehr unterschiedliche Bereiche ineinander und lädt zum Erkunden ein. Ländliche Areale wechseln sich mit geschäftigen und gut bewachten Plätzen ab und bieten genügend Abwechslung, um sich in unserem Gedächtnis zu verankern. Unterwegs grast Ruffy zufälliges Material ab, das wir für Fetch-Quests und zum Craften und Kochen benötigen. Diese Farming-Spots regenerieren sich mit der Zeit, wir suchen sie entsprechend häufig auf.

Viel spannender als das könnten die diversen Reputations-Systeme von One Piece: World Seeker sein. In Ruffys neuem Spiel stehen uns mehrere "Fraktionen" zur Verfügung, die uns offenbar mit signifikanten Vorteilen belohnen, wenn wir bei ihnen im Kurs steigen. Der Entwickler nennt das kurz "Karma"-System, mit getroffenen Entscheidungen oder unserer Spielweise hat das alles aber nichts zu tun. Es ein lineares Belohnungssystem für fleißige Spieler, das das Abschließen von einsehbaren Herausforderungen ermuntert.

Obwohl das Gekloppe in den meisten One Piece-Spielen seit jeher im Vordergrund steht (das machen die Piraten im Manga und Anime ja auch die ganze Zeit), passt der Trubel wunderbar in eine narrative Rahmenvorlage. In One Piece: World Seeker arbeiten Oda und die Animationsfirma Toei Animation zusammen am Szenario, das eine eigene Geschichte erzählt. In der Anfangssequenz wird ein gefährlicher Feind namens Isaac vorgestellt, der über die Pirate Islands wacht. Der gerissene Wissenschaftler benutzt fortschrittliche Technologie, um die Effekte der Teufelsfrüchte umzukehren. Wir sind diesem Halunken in die Falle getappt und helfen wenig später der Rebellenanführerin Jeanne dabei, gegen Isaacs Unterdrückung vorzugehen.