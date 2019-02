Die Anno-Serie muss wohl als Echtzeitstrategie definiert, die mit einem Gebäudesimulator gekreuzt ist. Nun, wenn man das hört, denkt man vielleicht, dass wir über Sim City mit Pferden sprechen - und tatsächlich wäre man mit dieser Annahme nicht allzu weit weg von der Realität. Für die etwas älteren Spieler ist auch ein Vergleich mit Caesar IV möglich, wobei der Hauptunterschied zwischen den beiden darin besteht, dass Anno 1800 eine erheblich viel bessere Grafik und mehr Vielfalt bietet.

Was genau ist also Anno 1800? Nun, es ist eine Simulation einer historischen Periode ohne militärischen Aspekt, in der der Spieler die Aufgabe hat, eine Zivilisation von Grund auf aufzubauen. Das Ziel des Spiels wird gepaart mit einer Geschichte, die eines BBC-Mini-Dokumentarfilms würdig ist. Es geht um Betrug, Verrat, harte Lebensbedingungen im 18. Jahrhundert und nicht zuletzt die wachsenden Möglichkeiten, auf die sich England während der industriellen Revolution vorbereiten musste.

Die Kampagne bzw. der Story-Aspekt waren begrenzt verfügbar war, als wir das Spiel ausprobieren durften. Es handelt sich hierbei um so etwas wie eine fortgeschrittene Einführung in die Mechanik des Spiels, getarnt mit einem Schnurrbart und einem ausgefallenen Hut. Das ist auch sehr fein, denn wie bei den meisten Echtzeitsimulationen gibt es viele Informationen über die Spielmechaniken und darüber, wie überhaupt alles funktioniert.

Wir müssen während unserer Zeit mit dem Spiel von allem einigermaßen viel ausprobieren. Wir müssen fischen, nach Holz suchen, Waren zum Verkaufen herstellen, kleine Bauernhütten zu Werkstätten ausbauen, Handel betreiben. Und nicht zuletzt verzweifelt versuchen, Angebot und Nachfrage zu kontrollieren, ohne unser kleines Reich zu zerstören. Glücklicherweise kann man die Häuser der Arbeiter mit dem Boden glätten, wenn zu viele von ihnen arbeitslos sind - die Armen werden sich nur selbst versorgen müssen.

Es gibt natürlich einige Einschränkungen, wenn es darum geht, ein Spiel frühzeitig zu testen. Viele der Optionen wurden bei unserer Session noch bewusst gesperrt. Aus diesem Grund gab es eine Menge Detailmanagement, zu dem wir keinen Zugang hatten. Dazu gehörte etwa der Steuerabzug und die Priorisierung von Arbeitslasten. Wir hatten jedoch die Möglichkeit, genügend Baumwolle für Arbeitskleidung zu sichern, ausreichend Schweine für unsere Betriebe zu bekommen, um Speck auf den Tisch zu legen. Und, was vielleicht am wichtigsten ist, Zeit genügend Kartoffeln zu sammeln, um ein oder zwei Getränke herzustellen.

Die Grafik von Anno 1800 ist durchweg schön anzusehen. Der Stil der Animation passt gut zu dieser polierten Geschichte über die Kehrseite der industriellen Revolution, mit den vielen etablierten Unternehmen während dieser ruchlosen Zeit.

Die Anno-Serie war seit einiger Zeit gewissermaßen inaktiv und hat auch drastische Zeitsprünge mit Anno 2070 und Anno 2205 gemacht. Dies ist jedoch kein Problem, da die Serie nicht gerade dafür bekannt ist, eine chronologische Reihenfolge einzuhalten. Jedes Spiel bietet tendenziell eine neue Variante der etablierten Grundformel, die sich an der Zeit orientiert, in der es beginnt.

Das Gameplay, das wir zu sehen bekamen, ist von Natur aus nicht diversifiziert, aber die Kernkomplexität des Spiels dämpft die Wiederholbarkeit des Spiels. Dies liegt vor allem daran, dass die unterschiedlichen und ständigen Herausforderungen bei der Verteilung der Ressourcen in der von den Spielern geschaffenen Gesellschaft uns in die Lage versetzen, potenzielle Fehler auf dem Weg dorthin zu korrigieren.

Du hast nicht genügend Platz im Speicher? Du sollten diesen Fehler besser beheben, da er die Produktion stoppt, da es keinen Platz für den Versand von Waren gibt. Vergessen, ausreichend Feuerwachen zu bauen? Am besten schnell etwas dagegen machen, denn sonst stellt man bald fest, dass die eigenen Häuser und Hotels in Flammen stehen.

Ich muss sagen, dass es mich schmerzt, dass Anno 1800 wahrscheinlich nicht die Aufmerksamkeit bekommen wird, die es bei der Veröffentlichung verdient, da es bereits so gut poliert ist, wie es ist. Ich bin beim Spielen nicht auf ein einziges technisches oder spielbezogenes Problem gestoßen, obwohl dies normalerweise bei Vorschau-Versionen von Spielen üblich ist. Nachdem ich das erwähnt haben, erinnere ich mich daran, warum ich aufgehört habe, diese Art von Spielen zu spielen: Sie machen extrem süchtig. Ich spielte alles, was der Preview-Build zu bieten hatte, in einem Durchgang durch, was sicherlich nicht der ursprüngliche Plan war.

Ich werde mit Sicherheit Anno 1800 spielen, wenn es im April erscheint. Und obwohl es wahrscheinlich die Aufmerksamkeit sowohl von meiner realen Arbeit als auch von der Zeit, die ich sonst mit Freunden und Familie verbringen, ablenken wird, freuen ich mich dennoch darauf, eine Stadt und ein Geschäftsimperium von Grund auf aufzubauen. Ich zweifele nicht daran, dass ich eine wunderbare Zeit im Industriezeitalter verbringen werden.