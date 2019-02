Trotzdem solltet ihr euren Agenten vorher ein wenig verbessern, denn mit Beweglichkeitspunkten können wir weiter springen, was auch dringend nötig ist, denn das Klettern wirkt eher seltsam und nervt. Neue Waffen sind ebenfalls nötig, schließlich kann man mit einer Pistole nur sehr beschwerlich gegen gepanzerte Gegner bestehen - dafür braucht es die Cryo-Schrotflinte und einen Granatwerfer. Ihr könnt auch euer Fahrzeug so weit verbessern, dass es zu einer Art Spinnenauto wird, mit dem man herumspringen kann.

Auf der Karte sehen wir unsere Überlebenschancen für jede Aktivität, so können wir den wirklich harten Nüssen am Anfang aus dem Weg gehen. Johnson erklärt, dass uns gleich von Beginn nichts vorenthalten wird und wir unsere Aufgaben frei wählen dürfen.

Die Stadt wirkt wie ein typischen Spiel mit offener Welt, wobei die Stadt und ihr Stil sehr an Agents of Mayhem erinnern. Uns erwartet die typische Mischung aus Rumrennen, der Übernahme von Festungen, Befreiungsaktionen oder wir müssen Fahrzeugparks von Terra Nova auseinandernehmen. Alles dient dem Zweck, die Macht des Konzerns zu stören und die Anführer aus ihren Verstecken zu locken und auszuschalten. Aber gleichzeitig haken wir auch einfach Dinge von einer Liste ab, was den Achievementjägern sicher gefällt.

Es gab einen Punkt, an dem wir glaubten, Crackdown 3 niemals zu sehen zu bekommen. Ganz so wie es mit Shenmue 3 war. Oder im Fall von Final Fantasy VII Remake immer noch ist. Es wurde sooooooooo lange über das Spiel gesprochen. Und es gab bombastische Trailer mit Terry Crews, aber es war ein weiter Weg mit viel Funkstille. Nun durften wir Crackdown 3 in London anspielen. Dadurch wurde der lang erwartete Nachfolger endlich ein wenig realer.

Insgesamt ist alle ein wenig over the top und drüber hinaus. Es lässt sich einfach alles werfen - von Fahrzeugen bis zu Sprengkörpern und auch unsere Gegner könne wir schreiend durch die Luft segeln lassen. Das Spiel ist vollgestopft mit Widersachern und Zeug, das wir machen können. Däumchendrehen müsst ihr hier sicher nicht.

Nach dem Ausflug in die Kampagen ging es mit dem Multiplayer weiter. Wir dachten, die Kampagne würde uns auf den Multiplayer vorbereiten, aber das war eine echte Fehleinschätzung. Wenn die Solokampagne in ihrem Wahnsinn die Regler auf Stufe 9 dreht, dann ist der Multiplayer Stufe 11 - das war sofort klar, nachdem wir unsere Spielfigur angepasst und uns auf den Weg in die „Wrecking Zone" gemacht haben.

Es wurde viel über die Möglichkeiten bei der Zerstörung gesprochen, die durch die Cloud-Technologie von Crackdown 3 möglich wird. In der Praxis bedeutet das, wir können alles zerstören, was wir sehen. Wir haben auf einer Karte gespielt, die Hall of Heroes heißt. Sie ist vollgestopft mit riesigen Türmen und kolossalen Statuen und wir kämpften hier ein Match ganz ähnlich wie in „Kill Confirmed", bei dem wir Gegner erledigen und dann ihr Marke aufnehmen müssen, bevor sie verschwindet.

Man sieht sofort, dass die Karte riesig ist, aber wir haben uns erst nichts dabei gedacht. Aber schnell wurde klar, dass wir auf diese Art Action nicht vorbereitet waren, denn vieles erinnerte an die gute, alte Halo-Zeit, in der uns Sprungfelder wie ein Flipper über die gesamte Karte schießen. Vertikalität ist im Multiplayer von Crackdown 3 ein wichtiger Faktor und die Sprünge und die Geschwindigkeit sind höher als alles, was wir von der Kampagne gesehen haben.

Es ist schwer, seine Ziele im Auge zu behalten, aber Crackdown 3 erhellt die Silhouetten unserer Gegner und zeigt Linien an, wenn auf uns gezielt wird. Außerdem schalten wir automatisch auf unsere Gegner auf, wenn wir in ihre Richtung schauen. Klingt leicht, oder? Das Problem ist aber die irre Geschwindigkeit, mit der sich alles bewegt. Denn bis wir jemanden erreicht haben, kann er sich schon über die gesamte Karte geschossen haben und außer Reichweite sein.

Taktisch vorzugehen dürfte schwierig werden, aber die Kämpfe sind intensiv. Die Action bricht nie ab und wir können immer zurück und es nochmal versuchen. Kartenkenntnis spielt weniger eine Rolle, denn wenn sich ein Gegner irgendwo in einem Raum versteckt, dann wird eben das Gebäude gesprengt.

Beide Anspielsessions waren eher kurz, aber haben einen Vorgeschmack auf die beiden Seiten der Münze gegeben. Wir hätten nicht gedacht, dass eine offene Spielwelt mit einem übermächtigen Agenten der ruhigere Teil des Spiels sein würde. Aber das zeigt, wie viel Crackdown 3 zu bieten hat. Von der Geschichte haben wir nicht sehr viel zusehen bekommen, auch nicht, wie viel Spaß die Welt und der Multiplayer langfristig machen werden. Aber wir müssen auch nicht mehr lange warten, denn Crackdown 3 erscheint am 15. Februar für Windows PC und Xbox One.