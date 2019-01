Das originale Rage hatte ich 2011 schnell als Fehlkauf abgetan. Das flotte Action-Game war ein eigenwilliger Hybrid aus explosivem Rennspiel und Shooter mit damals neu aufkommenden Rollenspieleinflüssen. Viel habe ich aus dem Titel nicht mitgenommen, ich kann mich aber noch an ein fieses Minispiel und - für seine Zeit - spektakulär inszenierte Bosskämpfe erinnern. Heute sagt man, Rage habe sich durch seine soliden Shooter-Mechaniken definiert. Es ist mir jedenfalls nicht positiv oder negativ hängen geblieben.

In Berlin habe ich nun vor kurzem den unerwarteten Nachfolger gespielt, der in diesem Frühjahr gegen Ubisofts Far Cry: New Dawn und 4A Games' Metro Exodus antreten muss. Die bombastischen Schweden von Avalanche Studios (Just Cause, Mad Max) haben sich mit den Shooter-Experten von id Software zusammengetan, um Rage ein irres Comeback zu verschaffen. Drum herum spinnen die beiden Teams eine verrückte Endzeitgeschichte, die 30 Jahre nach dem Erstling spielt und uns in die Rolle einer weiblichen oder männlichen Version der Figur "Walker" steckt. Unsere Heimatsiedlung wurde von einem ominösen General Cross attackiert und zerstört. Wir wollen den Mistkerl dafür töten - eine simple Prämisse, die in erster Linie unterhalten soll.

Begonnen wurde die Präsentation von Rage 2 mit einer ausführlichen Demonstration des Gunplays. Schon ein gutes Viertel nach Spielbeginn steht uns bereits eine Reihe von Fähigkeiten zur Verfügung, mit denen wir eine Menge Unsinn anstellen können. Wer sein Waffenrepertoire vielfältig einsetzt (alle Knarren haben primäre und sekundäre Feuermodi) erhält Kontrolle über das Schlachtfeld, zusätzliche Dominanz verleihen uns Fähigkeiten, die Walker zu einer übermenschlichen Killermaschine werden lassen.

In Rage 2 gibt es viele Ziele, die wir abknallen können. Mehr Action wartet in arcadigen Autorennen auf uns.

Das sind verrückte Talente wie Gravitationsbomben, die nahe Feinde einsaugen, kurz in die Luft heben und dann wieder fallen lassen. Mit einigen gut platzierten Schüssen oder explosiven Geschossen verwandelt sich diese unbewegliche Traube in einen fleischgewordenen Alptraum. Uns wurden Waffenmodifikationen gezeigt, die verschanzte Feinde hinter Deckungen im Bogen attackieren oder getroffene Gegner mit sattem Schub an eine von uns gewählte Oberfläche tackern. Werden solche Skills mit Überlegung und Raffinesse eingesetzt, scheint Rage 2 ein tödliches Ballett zu werden - ungefähr so wie die Dishonored-Serie der Arkane Studios.

Die eigentliche Demo begann nach dem ersten Viertel des Spiels. Walker verschafft sich Zugang zur Hauptstadt Wellspring, um dort für einen alten Bekannten Nachforschungen anzustellen. Natürlich eskalieren die Dinge, sobald sich etwas Hilfreiches ergeben könnte, weshalb wir wenig später in den Privatclub eines schmierigen Egozentrikers eindringen müssen. Weil dessen Bodyguard uns aber nicht kennt, müssen wir zuerst berühmt werden. Deshalb ging es als Nächstes auf die Rennpiste, wo verrückte Banditen Staub fressen sollten, und in die Mutant-Bash-TV-Sendung.

Die Steuerung der verschiedenen Fahrzeuge wirkt übertrieben arcadig, was sich heutzutage merkwürdig anfühlt. Früher mag es ganz lustig gewesen sein, sich in Borderlands hinter einen Scooter zu klemmen. Die empfindliche Lenkung via Kamerastick in Kombination mit der anfänglichen Beschleunigung wirkt mittlerweile aber eher wie ein Relikt aus vergessenen Tagen. Alle paar Sekunden steht uns der Boost wieder zur Verfügung, was eine eigene Renndynamik schafft, an die man sich (gerade bei den Rennen) jedoch erst einmal gewöhnen muss.