Assassin's Creed Odyssey - Legacy of the First Blade: Hunted

Wenn ihr Assassin's Creed Odyssey bereits abgeschlossen habt und euch mehr Futter für euer Schwert wünscht, dann habt ihr Glück. Denn vor kurzem ist die erste Episode des „Legacy of the First Blade"-Add-Ons (Hunted) gestartet. Wir haben unsere Ausrüstung entstaubt und uns in die Erweiterung gestürzt.

In einem Spiel, in dem wir im Grunde nichts anderes machen, als pausenlos NPC zu meucheln, ist es spannend, wenn das Morden doch mal hinterfragt wird.

Dieser DLC beginnt in einem Dorf, das in Flammen steht, weil maskierte Kämpfer nach dem mächtigen Eagle Bearer suchen - natürlich nicht, um gemütlich zu plauschen. Es dauert nicht lange und wir treffen auf die Figur Natakas, die uns in einen wesentlich größeren Konflikt verwickelt. Wir treten quasi im Alleingang gegen die Order of the Ancient an und können das unvermeidliche Chaos nur mit Natakas' Hilfe stoppen.

Wir wollen nicht zu viel von der Rahmenhandlung verraten, um Spoiler zu vermeiden, aber im dreieinhalb-stündigen DLC treffen wir auf mysteriöse Alliierte und Feinde, die besonders im Kampf einzigartig auftreten (der finale Boss ist besonders heftig). Es ist ein harter Ritt und ihr müsst all eure Fähigkeiten einsetzen, um eure Gegner zu bezwingen.

Unsere Moral wird interessanterweise häufig hinterfragt, was unserem Charakter ein wenig Tiefe verleiht. Wir werden des Öfteren damit konfrontiert, dass wir zu viel Blut vergießen und für ein Franchise, in dem üblicherweise versteckte Klingen Kehlen aufschlitzen, ist es schön, dass dieses Thema ein wenig stärker in den Vordergrund gerückt wird. Es kommt sogar zu einigen schwierigen Entscheidungen, bei denen wir eventuell einen Unschuldigen für schuldig erklären und den Schuldigen davonkommen lassen... Ihr entscheidet.

Für Fans der Assassin's-Creed-Zeitlinien gibt es neues Futter.

Es wird kein neues Gebiet geben, aber wir erleben ein wenig mehr von Mazedonien, der nördlichen Region, die im Hauptspiel ein wenig zu kurz kam. Hier finden alle Missionen statt - zum Beispiel eine Hilfsaktion für ein Dorf, das unter einer mysteriösen Seuche leidet, oder ein Geheimtreffen mit der bedrohlichen Ordnung.

Es gibt sogar ein wenig Hintergrundstory für alle Spieler, die das Franchise und seine Zeitlinie lieben und das geht zurück bis zu den persischen Königen Xerxes und Artaxerxes. Es geht um die Geschichte der Assassinen, die wir kennen und lieben und wir erhalten mehr Details zu Persien, zusätzlich zu dem, was wir bereits aus Ägypten und Griechenland kennen.

Der DLC unterscheidet sich nicht sehr stark von dem, was wir aus dem Basisspiel kennen, aber die erste Episode von Legacy of the First Blade stellt uns gelungen die neuen Elemente vor. Wir brauchen neue Ausrüstung, um der persischen Bedrohung Einhalt zu gebieten und sind nach den wenigen Stunden gespannt, in welches Netz die Order of the Ancients noch gefangen nehmen wird. Sicher werden noch so einige Herausforderungen auf uns warten...