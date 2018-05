Auf der letzten E3 durften wir schon ein wenig The Crew 2 anspielen, aber im letzten Monat haben uns Ubisoft und Ivory Tower für eine längere Anspielsession eingeladen. Knappe drei Stunden durften wir uns frei durch die Spielwelt bewegen, ganz ohne die Einschränkungen einer „geführten" Tour, wie damals auf der E3.

Die Spielerfreiheiten stehen bei diesem Titel ohnehin im Mittelpunkt - und wir wurden nur gebeten, die vier Trials für die unterschiedlichen Disziplinen zu absolvieren (Offroad, Straßenrennen. Aerobatics und Wasserrennen) um alles auf der Karte freizuschalten. Ab dann durften wir tun, wonach uns der Sinn stand.

Wenn ihr merkt, dass ihr in einem Straßenrennen immer wieder an der gleichen Kurve scheitert, könnt ihr optional dafür sorgen, dass dieses Rennen nie wieder auftaucht und stattdessen den Rest eures Lebens auf der Jagd nach Höchstpunktzahlen im Flugzeug herumfliegen. Ihr sollt eure eigene Geschichte und eigene Abenteuer erleben. Und je länger ihr spielt, desto mehr Optionen tauchen auf.

Selbst innerhalb der Disziplinen gibt es noch weitere Disziplinen. Werdet ihr besser bei den Straßenrennen, schaltet ihr Drift-Rennen frei und die Offroad-Abenteuer führen euch zu Motocross. Und das bedeutet natürlich auch wieder neue Fahrzeuge. Für gute Leistungen braucht es gute Fahrzeuge - und so werden wir immer weiter vorangetrieben.

Es geht aber nicht nur um einfache Rennen. Wir kämpfen Schulter an Schulter mit unsren Widersachern um den ersten Platz, aber auch coole Stunts und guter Fahrstil spielen eine wichtige Rolle. Super ist, dass man in den Rennen nahtlos das Gefährt wechseln kann - also per Knopfdruck das Flugzeug in ein Jet-Boot oder einen Rennwagen verändern kann. Das fühlt sich neu an.

Das Spiel ermutigt uns, auf viele Arten und Weisen dazu, an seinen Aktivitäten teilzunehmen. Wir bekommen so beispielsweise Follower - und mehr Follower bedeuten mehr Ruhm und mehr Ruhm bedeutet größere Belohnungen. Und neue Bauteile für die Karren. Neue Follower bekommen wir aber nur durch Stunts und gute Platzierungen bzw. Punktezahlen.

Nach jeder Aktivität erhalten wir wie gehabt ein zufällige Bauteil. Ähnlich wie eine Rüstung in einem Rollenspiel tauschen wir Teile unseres Fahrzeug durch neue aus, um so irgendwann ein Fahrzeug mit Höchstwerten zu erhalten. Das ist ein Element, was mich sehr ins Spiel gezogen hat. Es macht seltsam süchtig, die kleinen Zahlen auf dem Bildschirm immer weiter nach oben zu treiben.

Ich kann nicht mal sagen, dass ich durch diese Upgrades in der kurzen Spielzeit wirklich einen Unterschied gespürt habe. Trotzdem wollte ich ständig mehr davon.