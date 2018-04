Vor fünf Jahren wurde uns mit der Tomb Raider-Neuauflage auch eine neue Lara Croft vorgestellt, deren Geschichte dann zwei Jahr später mit Rise of the Tomb Raider weitergeführt wurde. Im September wird die Ursprungsgeschichte von Lara mit Shadow of the Tomb Raider ihre inhaltliche Auflösung bekommen und wir durften in London einen ersten Blick auf das Spiel werfen.

In der Demo finden wir uns in Mexiko wieder, zusammen mit unserem alten Freund Jonah. Wir versuchen herauszufinden, wo wohl der nächste Schatz versteckt sein mag, während wir einen Archäologen beschatten. Als der sich in Bewegung setzt, kommt es zu einer kleinen „Verfolgungsjagd", wobei wir dabei im Stil von Assassin's Creed mit der Menschenmenge verschmelzen und uns für kleine Rempler entschuldigen - es ist also keine Höchstgeschwindigkeitsverfolgungsjagd.

Die mysteriöse Figur begibt sich in ein geschütztes Gebiet mit übelaussehenden Wachen, also entledigen wir uns unserer Verkleidung und beginnen zu klettern, um ihn im Auge zu behalten. Ohne Verkleidung erinnert Laras Outfit sofort an die älteren Spiele, denn sie trägt echte Kampfkleidung - das Tank-Top aus dem ersten Spiel allerdings wurde durch eine taktische Weste ersetzt.

Und nicht nur ihr Outfit erinnert an die älteren Spiele, auch ihre Selbstsicherheit ist stark sie in jenen Games, in denen sie schon eine etablierte Schatzsucherin war. In der Eröffnungsszene packt sie die Gelegenheit beim Schopf und geht ohne zu zögern ihrem Willen nach, um dann später den Schlüssel zu einem uralten Schatz zu finden. Der Schlüssel ist ein Dolch, der zu einer silbernen Kiste gehört.

Wir wollen hier nicht zu viel verraten, aber der Dolch wird noch große Konsequenzen haben - nicht nur für Lara, sondern auch für viele andere. Und die Entwickler haben uns genau das bestätigt: Dass unsere Aktionen im Spiel Konsequenzen haben werden. Wir wissen jetzt seit zwei Spielen, dass Lara mittlerweile dazu in der Lage ist, ihre Gegner auszuschalten und sich zu nehmen, was sie will. Jetzt soll dieses Verhalten echte Konsequenzen haben und das klingt vielversprechend.

Natürlich werden die bösen Jungs jetzt nicht plötzlich verschont, in dem Enthüllungstrailer wirkte Lara schon wie eine eiskalter Killerin und bereits im ersten Tutorial-Abschnitt lernen wir, leise zu töten. Die Animationen sind jetzt besonders brutal, das Erwürgen wurden durch eine Serie wilder Messerstiche ersetzt. Natürlich werden wir im Laufe des Abenteuers wieder Unmengen an Pfeilen und Kugeln verschießen.

In Trailer sehen wir auch, wie Croft ihre Gegner wie der unsichtbare Predator ausschaltet, dann ungesehen wieder verschwindet und die Überlebenden in Angst zurücklässt. Im Spiel können wir uns wieder in Büschen und Sträuchern verstecken, aber diesmal dar sich Lara mit ihrem Rücken auch an Wände mit Ranken drücken und wird so nahezu unsichtbar.