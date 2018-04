Markus steht im Bus. Hinten. Es ist nicht das coole Hinten aus dem Schulbus. Es ist das traurige Hinten aus dem Linienbus, in dem Lebewesen erster und zweiter Klasse getrennt fahren. In Detroit kannte man das, damals in Zeiten der Rassentrennung in den 1940er, 1950er und 1960er Jahren. Im Jahr 2038 trennt das Hinten Androiden von Menschen, mit einer simplen Glasscheibe. Sie teilt Welten. Aber bald schon wird der erste Schritt getan sein, um diese Trennwand zu zerstören. Die Androiden brechen aus, irgendwie. So viel darf verraten werden über den Plot von Detroit: Become Human. Irgendwie steht es ja auch schon im Titel.

In einer knapp zweistündigen Session habe ich mich durch die komplette Anfangssequenz gespielt, die die Geschichten der drei Protagonisten Markus, Connor und Kara einführt. Es sind drei sehr unterschiedliche Androiden, in deren Rolle wir schlüpfen. Unterschiedliche Aufgaben übernehmen sie in ihrem Alltag, agieren in sehr unterschiedlichen sozialen Kontexten. Connor ist ein Androiden-Cop, Markus ein fleißiger Alltagshelfer und Kara eine Art gerade mal volljährige Babysitter-Haushaltshilfe. Dieses Spektrum hilft sehr dabei, die starke Story aus jeweils sehr polarisierten Blickwinkeln zu erzählen. Sie macht nicht halt vor häuslicher Gewalt in unterschiedlichster Ausprägung, vor Demütigungen und Szenen mit kleinen Kindern, die einem wirklich zu Herzen gehen.

Es gibt zwei Spielmodi in Detroit: Become Human. Einen Casual-Modus, dessen weniger freie Kamera den Spieler stärker durch die Geschichte führt und weniger Tote fordert, wie Guillaume de Fondaumière, Chief Operating Officer von Entwickler Quantic Dream uns erklärt. Der andere Modus erlaube es erfahrenen Spielern, stärker die Kontrolle zu übernehmen. Klingt so, als ob hier eine interaktive Geschichte zum Miterleben und Mitmachen wartet - und genau so ist es auch. Wer Heavy Rain kennt, Fahrenheit oder Become: Two Souls, der darf sich auf mehr in diese Richtung freuen. Wer einen hektischen Shooter oder ein Adventure wie Uncharted will, sollte woanders schauen gucken.

Detroit: Become Human ist im positivsten Sinn ein eher langsames Spiel, in dem wir bisweilen sehr schnelle Entscheidungen treffen müssen. Jedes Level, jedes Episode, jedes Szenenbild oder wie immer man die einzelnen Passagen auch nennen will, folgt dabei derselben Grundidee. Wir werden in die Szene eingeführt, können sie aktiv und frei erkunden und bewegen uns langsam dem Höhepunkt entgegen. An dem müssen wir dann meist im Dialog darüber richten, was mit uns und den Menschen und Androiden um uns herum passiert. Es geht hier immer wieder um Leben und Tod. Und schon sehr früh können wir Protagonisten verlieren auf dem Weg zu einem der Enden des Spiels. Eine falsche Entscheidung verändert hier alles.

Das Gameplay ist also auf Entdecken und Analysieren ausgelegt. Wir erkunden die Szenerie, sprechen mit Beteiligten, verknüpfen Daten und legen uns eine mögliche Wahrheit zurecht. Immer wieder müssen wir Entscheidungen treffen, bewusst im Gespräch und unbewusster in dem, was wir tun oder eben auch nicht. Die Episode mit dem Androiden-Cop Connor in der Hauptrolle ist schon länger bekannt. Sie bildet quasi den Abschluss seiner Timeline kurz vor Ende des Intros. Hier gibt es sechs mögliche Enden, davor unterschiedliche Wege mit diversen Kreuzungen.

Wer stirbt oder überlebt, es hängt davon ab, wie schnell wir das Level durchspielen, wem wir welche Fragen stellen und was wir wie untersuchen oder eben auch nicht. Manche Gesprächsoption bleibt verwehrt, wenn man etwas nicht gefunden hat. Und stets bekommt man live serviert, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Androiden-Cop eine erfolgreiche Mission hinlegt. Was Erfolg ist, liegt dabei allerdings auch nochmal im Auge des Betrachters.

Es ist die größte Stärke von Detroit: Become Human, für mich persönlich. Hier werden Gefühle transportiert. Das Spiel regt etwas in mir, sehr real. Als Vater zum Beispiel spüre ich die Angst, so zu werden wie der üble Junkie-Dad Todd, dem wir als Androidin Kara dienen. Man sieht diese Todd-Option in sich selbst wie ein fernes Damoklesschwert, wie einen der Fäden, den man entwirrt in der ersten Episode „A New Home". Man sieht die Angst von seiner Tochter Alice vor ihrem Vater, spürt sie physisch. Alice im Wunderland, das ist sie nicht. Eher Alice in der Drogenhütte ihres Vaters, der auf seinem Lebensweg zu viele falsche Abzweigungen genommen hat. Natürlich kann das andere Spieler total langweilen, sich beim Spielen derartige Gedanken machen zu müssen. Ich finde genau das extrem unterhaltsam.