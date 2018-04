Die Horus-Raumstation öffnet sich vor mir auf beeindruckende, aber auch irgendwie bekannte Art und Weise. Die Atmosphäre in den leeren Korridoren ist gespenstisch, aber nicht sofort furchteinflössend. Die Schwerelosigkeit lässt nicht nur die Dinge schweben, sondern hinterlässt auch einen geheimnisvollen Eindruck. Ich will wissen, was hier vorgefallen ist.

In den Büros der 3rd Eye Studios in Helsinki sitze ich gemeinsam mit dem Lead Designer Greg Louden und PR-Manager Arttu Rajala (früher Chefredakteur von Gamereactor Finnland) auf einem gemütlichen Sofa. Keiner der beiden ist bereit, mir Antworten über das Schicksal der Horus zu geben. Louden erklärt, dass die Demo verkürzt wurde, um einige Überraschungen bis zur Veröffentlichung zu verstecken. Er lacht und sagt mir, es würden so einige überraschende Verwicklungen und Twists in dem zweiten Spiel des Studios auf mich warten (Downward Spiral: Prologue war der erste Titel).

Und er hat wohl recht, denn auch wenn der erste Akt mir ein paar Hinweise gibt - ich habe noch keine Idee, wie das Gesamtbild wohl aussehen wird. Das soll aber nicht heißen, dass es keinen Spaß machen würde, den Titel anzutesten. Downward Spiral: Horus Station geht die Dinge auf erfrischend andere Art und Weise an. Auch wenn die Steuerung in der Egoperspektive mit dem linken Stick bewerkstelligt wird, sind die Bewegungen selbst originell und clever. Die Spielfigur schwebt und ihr Verhalten folgt diesem Umstand. Wenn Oberflächen in der Nähe sind, greifen wir danach, indem wir den linken Stick nach oben drücken. Danach geben wir eine Richtung vor und der Held drückt sich nach dort ab. Wie in der realen Schwerelosigkeit stoppt unsere Bewegung erst, wenn wir einen anderen Ort finden, um uns festzuhalten.

Louden erklärt mir, dass einige Spieler von dieser Steuerung überrascht wurden und durch die fehlende Kontrolle Schwierigkeiten hatten. Für mich war diese Steuerung völlig logisch und so gut umgesetzt, dass ich sofort gut zurechtgekommen bin. Uns steht außerdem ein elektrischer Greifhaken zur Verfügung, mit dem man sich von einem Ort zum anderen ziehen kann. Mit dieser Vorrichtung können wir uns schneller drehen, schwebende Gegenstände greifen und mitten im Flug die Richtung ändern, denn das Seil mit dem Greifhaken ist relativ lang.

In meiner Session fand ich neben dem Greifhaken noch einige andere Waffen. Mit einer Nagelpistole - eigentlich als Werkzeug gedacht - mache ich kurzen Prozess mit den Roboter-Dronen. Der Blaster ist schon eher eine echte Knarre und erledigt meine Gegner mit kurzen Feuerstössen. Im Inventar können wir die Werkzeuge wechseln. Wir können in jeder Hand eine Waffe halten und in John Woo-Manier drauflosballern und durch die Gegend schweben. Mit beiden Händen auf Gegner zu feuern war schon immer cool.

Genau wie bei der Steuerung geht Downward Spiral: Horus Station auch bei der Erzählstruktur eigene Wege. Es gibt keine ausführlichen Erklärungen, was auf der Raumstation vorgeht und die Spieler müssen die Geheimnisse selbst lüften. Neben den Kämpfen warten einfache Rätsel, bei denen es um die Stromversorgung oder verschlossene Türen geht. Aufmerksame Spieler finden Hinweise an logischen Stellen wie Infobildschirmen und Karten. Dieser freie und originelle Ansatz bei der Erzählstruktur funktioniert gut und sorgt für die richtige Atmosphäre auf Horus.

Die Station wirkt erstaunlich lebendig, auch wenn sie verlassen ist. Überall schweben Schrott und Staub durch die Luft. Es macht Spaß, die Station zu erkunden und es lassen sich viele Details und funktionierende Ausrüstungsgegenstände finden. Die Story von Downward Spiral: Horus Station ist in acht Akte aufgeteilt, die je nach Spielstil jeweils 20 Minuten bis eine Stunde in Anspruch nehmen. Außerdem stehen ein Koop-Modus und weitere Herausforderungen zur Verfügung.